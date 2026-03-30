Δήμος Πεντέλης: «Η Πτέρυγα Μπόμπολα ξανά σε λειτουργία»
Αυτοδιοίκηση 30 Μαρτίου 2026, 15:14

Δήμος Πεντέλης: «Η Πτέρυγα Μπόμπολα ξανά σε λειτουργία»

Καθοριστικό βήμα για την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας στην Πεντέλη.

Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Ο Δήμος Πεντέλης προχωρά για την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στην περιοχή, με την έγκριση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του e-ΕΦΚΑ, του Δήμου Πεντέλης, του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμινγκ και της Εταιρείας Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας e-ΕΦΚΑ. Η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (128/2026) εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία και σηματοδοτεί την έναρξη μιας συντονισμένης προσπάθειας για την αξιοποίηση της Πτέρυγας Μπόμπολα, ενός σημαντικού αλλά ανενεργού τα τελευταία χρόνια, δημόσιου ακινήτου.

Με το συγκεκριμένο Μνημόνιο, όπως ανακοίνωσε η Δημοτική Αρχή, τίθεται για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο συνεργασίας που επιτρέπει τη μετάβαση από τη στασιμότητα στην ενεργή αξιοποίηση. «Το συγκρότημα της Πτέρυγας Μπόμπολα αποκτά ξανά προοπτική λειτουργίας, με σαφή στόχο την ανάπτυξη σύγχρονων υπηρεσιών δημόσιας υγείας που θα εξυπηρετούν άμεσα τους πολίτες της Πεντέλης και της ευρύτερης περιοχής. Πρόκειται για μια παρέμβαση που δεν περιορίζεται σε επίπεδο διαχείρισης ακινήτου, αλλά μεταφράζεται σε πραγματικό κοινωνικό όφελος, καθώς επαναφέρει στη ζωή μια κρίσιμη υποδομή με ισχυρό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των δημοτών.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η υλοποίηση του έργου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Δήμου και κατ’ επέκταση των πολιτών. Η αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων και η επαναλειτουργία τους θα χρηματοδοτηθούν μέσω εξασφαλισμένων πόρων δημιουργώντας ένα βιώσιμο μοντέλο αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να απαντήσει σε ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας: Την ανάγκη για ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας σε τοπικό επίπεδο και την αξιοποίηση ανενεργών δημόσιων υποδομών που μέχρι σήμερα παρέμεναν αναξιοποίητες. Με τη συγκεκριμένη συνεργασία, η Πεντέλη αποκτά τη δυνατότητα να μετατρέψει έναν εγκαταλελειμμένο χώρο σε ένα σύγχρονο σημείο αναφοράς για την πρόληψη, την περίθαλψη και τη δημόσια υγεία συνολικά»επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Ακολουθεί η υπογραφή του Μνημονίου, η κατάρτιση και έγκριση του επενδυτικού σχεδίου

Η Δήμαρχος Πεντέλης, κα Αναστασία Κοσμοπούλου, όπως προσθέτει η ανακοίνωση, δήλωσε σχετικά:

«Με το Μνημόνιο Συνεργασίας για την Πτέρυγα Μπόμπολα κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα μπροστά. Αξιοποιούμε έναν χώρο που για χρόνια παρέμενε ανενεργός και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για σύγχρονες υπηρεσίες υγείας προς όφελος των πολιτών, χωρίς να επιβαρύνουμε οικονομικά τον Δήμο, αλλά και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους παρόδιους ιδιοκτήτες, σε έναν κοινόχρηστο χώρο 2 στρεμμάτων.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Υπουργό Εργασίας, κα Νίκη Κεραμέως, για την ουσιαστική μεσολάβησή της και τη συμβολή της στην προώθηση αυτής της σημαντικής λύσης για την πόλη μας. Η Πεντέλη προχωρά με σχέδιο, συνεργασίες και ξεκάθαρη στόχευση: να βελτιώνει έμπρακτα την καθημερινότητα των δημοτών της.»

Μετά την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, ακολουθεί η υπογραφή του Μνημονίου, η κατάρτιση και έγκριση του επενδυτικού σχεδίου και η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την υλοποίηση του έργου.

*φωτογραφία αρχείου

Πετρέλαιο
Société Générale: Δεν έχουμε δει ακόμη τα υψηλά στο πετρέλαιο

Société Générale: Δεν έχουμε δει ακόμη τα υψηλά στο πετρέλαιο

Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Κόσμος
Ο Τραμπ λέει ότι συνομιλεί με ένα «νέο και λογικό καθεστώς» στο Ιράν, αλλά ταυτόχρονα απειλεί με ισοπέδωση υποδομών

Ο Τραμπ λέει ότι συνομιλεί με ένα «νέο και λογικό καθεστώς» στο Ιράν, αλλά ταυτόχρονα απειλεί με ισοπέδωση υποδομών

Νέο Κέντρο Κοινότητας στη Μεσσήνη
Κοινωνική πολιτική 30.03.26

Νέο Κέντρο Κοινότητας στη Μεσσήνη

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου υπογράμμισε ότι πρόκειται για έναν ουσιαστικό κόμβο στήριξης των πολιτών, με αφορμή τα εγκαίνια του νέου Κέντρου Κοινότητας στην Μεσσήνη.

Σύνταξη
Σύγχρονη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού αποκτά το νοσοκομείο Καρπάθου, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας
Υγεία 30.03.26

Σύγχρονη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού αποκτά το νοσοκομείο Καρπάθου, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 620.000,01 ευρώ, αφορά στην ίδρυση και λειτουργία Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφέρειας.

Σύνταξη
Στο Στρασβούργο συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
Αυτοδιοίκηση 30.03.26

Στο Στρασβούργο συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

Στο κτίριο του Συμβουλίου της Ευρώπης θα συνεδριάσει αύριο Τρίτη 31 Μαρτίου το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, με διευρυμένη ατζέντα αυτοδιοικητικών θεμάτων.

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης όρκισε 30 νέους δημοτικούς αστυνομικούς
Αναλαμβάνουν υπηρεσία 27.03.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης όρκισε 30 νέους δημοτικούς αστυνομικούς

«Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ που επιλέξατε να υπηρετήσετε την πόλη μας με πίστη στο καθήκον και αφοσίωση στην κοινωνία» είπε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης

Σύνταξη
Προτεραιότητα η ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των δήμων
Η αναγκαιότητα 27.03.26

Προτεραιότητα η ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των δήμων

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ στο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Ελλάδας Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», τόνισε πως η οικονομική βιωσιμότητα των δήμων είναι το μεγάλο ζητούμενο.

Σύνταξη
Με το Μετάλλιο του Δήμου Αθηναίων τιμήθηκε ο Νομπελίστας Λογοτεχνίας 2025 Λάσλο Κρασναχορκάι
Αναγνώριση 27.03.26

Με το Μετάλλιο του Δήμου Αθηναίων τιμήθηκε ο Νομπελίστας Λογοτεχνίας 2025 Λάσλο Κρασναχορκάι

Ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους δημιουργούς της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ο Λάσλο Κρασναχορκάι, έχει διαμορφώσει ένα μοναδικό λογοτεχνικό σύμπαν, όπως τονίζει ο Δήμος Αθηναίων σε ανακοίνωση του.

Σύνταξη
Συγκρότηση ευρείας επιτροπής για την αναγνώριση του Πειραιά ως «Μαρτυρικής Πόλης»
Συλλογική μνήμη 27.03.26

Συγκρότηση ευρείας επιτροπής για την αναγνώριση του Πειραιά ως «Μαρτυρικής Πόλης»

«Στόχος της ενέργειας είναι να αναδειχθεί η καθοριστική συμβολή του Πειραιά στην Εθνική Αντίσταση, καθώς και οι βαριές απώλειες και δοκιμασίες που υπέστη η πόλη» αναφέρει ο Δήμος Πειραιά μεταξύ άλλων.

Σύνταξη
Στήριξη στον θεσμό της αναδοχής από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Κοινωνική πολιτική 26.03.26

Στήριξη στον θεσμό της αναδοχής από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

«Η αναδοχή αποτελεί την ύψιστη πράξη ευθύνης, αγάπης και κοινωνικής προσφοράς» δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας με αφορμή το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υποψήφιων αναδόχων γονέων.

Σύνταξη
Συνεργασία Δήμου Ζαχάρως με το Πανεπιστήμιο Πατρών για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πλημμυρών
Αποκαταστάσεις 26.03.26

Συνεργασία Δήμου Ζαχάρως με το Πανεπιστήμιο Πατρών για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πλημμυρών

Κλιμάκιο του Δήμου Ζαχάρως και του Πανεπιστημίου εξέτασαν περισσότερες από 15 περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων Ζαχάρως και Φιγαλείας, όπου έχουν καταγραφεί κατολισθήσεις πρανών.

Σύνταξη
Η Αθήνα στην συζήτηση για την διαμόρφωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την καταπολέμηση της φτώχειας
Κοινωνική πολιτική 26.03.26

Η Αθήνα στην συζήτηση για την διαμόρφωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την καταπολέμηση της φτώχειας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη Στρατηγική για την Καταπολέμηση της Φτώχειας, όπως αναφέρει ο Δήμος Αθηναίων σε ανακοίνωση του.

Σύνταξη
Φέρνει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη – Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη
Η πρόκληση AGI 30.03.26

Θα φέρει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη - Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη

Τι είναι το «μέρισμα παραγωγικότητας» που προτείνει ως λύση ο Τζέι Κόλινς, διευθυντικό στέλεχος της Citi - Πού τοποθετείται χρονικά ο μεγάλος αντίκτυπος της AI στις χειρωνακτικές εργασίες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Υποκλοπές: «Δεν ξέρω, δεν απαντώ» για τις κουμπαριές Λαβράνου με Δημητριάδη, Πλεύρη, Παναγιωτόπουλο από τον Π. Μαρινάκη
Υποκλοπές 30.03.26

«Δεν ξέρω, δεν απαντώ» για τις κουμπαριές Λαβράνου με Δημητριάδη, Πλεύρη, Παναγιωτόπουλο από τον Π. Μαρινάκη

Πλήρη άγνοια δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης για τις κουμπαριές του Γιάννη Λαβράνου με πρώην και νυν κυβερνητικά στελέχη, μιλώντας μάλιστα για «λάσπη» - Καμία απάντηση για τον παραλληλισμό Μητσοτάκη - Νίξον από τον ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν

Σύνταξη
Φάμελλος: Η κυβέρνηση έχει επιλέξει τη φτωχοποίηση της κοινωνίας και την εξυπηρέτηση καρτέλ και συμφερόντων
Περιοδεία στη Λαμία 30.03.26

Φάμελλος: Η κυβέρνηση έχει επιλέξει τη φτωχοποίηση της κοινωνίας και την εξυπηρέτηση καρτέλ και συμφερόντων

«Τα μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση κυριολεκτικά είναι ένα 'χάδι' στην ακρίβεια, εφόσον επιδοτεί την ακρίβεια. Δεν παίρνει μέτρα για το πραγματικό πρόβλημα», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
«Δύο μέτρα και δύο σταθμά»: Γιατί το Ισραήλ δικαιούται να έχει πυρηνικά όπλα, ενώ το Ιράν όχι;
Διεθνές Δίκαιο 30.03.26

«Δύο μέτρα και δύο σταθμά»: Γιατί το Ισραήλ δικαιούται να έχει πυρηνικά όπλα, ενώ το Ιράν όχι;

Το Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε αρνηθεί ότι διαθέτει πυρηνικά όπλα, ωστόσο, είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο ότι διαθέτει πυρηνική ικανότητα, την οποία ανέπτυξε εκτός του πλαισίου της Συνθήκης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μέση Ανατολή: Ο Ζελένσκι προτείνει ενεργειακή εκεχειρία στη Μόσχα ως απάντηση στην πετρελαϊκή κρίση
Κόσμος 30.03.26

Μέση Ανατολή: Ο Ζελένσκι προτείνει ενεργειακή εκεχειρία στη Μόσχα ως απάντηση στην πετρελαϊκή κρίση

Η Ουκρανία έλαβε πρόσφατα «μηνύματα από κάποιους εταίρους μας» που ζητούν να «μειώσουμε τα πλήγματά μας κατά του πετρελαϊκού τομέα» στη Ρωσία, δήλωσε ο Ζελένσκι

Σύνταξη
Νέο Κέντρο Κοινότητας στη Μεσσήνη
Κοινωνική πολιτική 30.03.26

Νέο Κέντρο Κοινότητας στη Μεσσήνη

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου υπογράμμισε ότι πρόκειται για έναν ουσιαστικό κόμβο στήριξης των πολιτών, με αφορμή τα εγκαίνια του νέου Κέντρου Κοινότητας στην Μεσσήνη.

Σύνταξη
Τέμπη: Για πρώτη φορά δικαστήριο αναγνωρίζει ευθύνη στο ελληνικό δημόσιο και επιδικάζει αποζημίωση σε συγγενείς
Το σκεπτικό 30.03.26

Για πρώτη φορά δικαστήριο αναγνωρίζει ευθύνη στο Ελληνικό Δημόσιο για τα Τέμπη - Αποζημίωση 400.000 ευρώ σε συγγενείς

Η δικαστική απόφαση θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς αναγνωρίζει για πρώτη φορά την ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου για την τραγωδία στα Τέμπη - «Το υπουργείο Μεταφορών γνώριζε την επικίνδυνη κατάσταση»

Μίνα Μουστάκα
Ζωγράφου: «Είχαμε να τις δούμε ενάμιση μήνα, υπήρχε μυρωδιά» – Μαρτυρίες για το θρίλερ με τις δύο σορούς
Στου Ζωγράφου 30.03.26

«Είχαμε να τις δούμε ενάμιση μήνα, υπήρχε μυρωδιά» - Μαρτυρίες για το θρίλερ με τις δύο σορούς σε διαμέρισμα

Τα πτώματα των δυο γυναικών βρέθηκαν σε προχωρημένη σήψη μέσα σε δωμάτιο διαμερίσματος στου Ζωγράφου, του οποίου η πόρτα ήταν σφραγισμένη με στόκο.

Σύνταξη
Κωνσταντίνος Φλώρος: Την ενοχή του ζήτησε ο εισαγγελέας για βιαιοπραγία σε βάρος βουλευτή της Ελληνικής Λύσης
Το περιστατικό 30.03.26

Την ενοχή του πρώην «Σπαρτιάτη» Φλώρου ζητά ο εισαγγελέας για βιαιοπραγία σε βάρος βουλευτή της Ελληνικής Λύσης

Ο πρώην βουλευτής των Σπαρτιατών, και νυν ανεξάρτητος, Κωνσταντίνος Φλώρος είχε επιτεθεί στον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Βασίλη Γραμμένο, το 2024 έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής

Μίνα Μουστάκα
Σύγχρονη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού αποκτά το νοσοκομείο Καρπάθου, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας
Υγεία 30.03.26

Σύγχρονη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού αποκτά το νοσοκομείο Καρπάθου, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 620.000,01 ευρώ, αφορά στην ίδρυση και λειτουργία Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφέρειας.

Σύνταξη
Έπσταϊν: Το χρηματοκιβώτιο που «εξαφανίστηκε» και οι σκιές γύρω από σκληρούς δίσκους
Μυστήρια πράγματα 30.03.26

Έπσταϊν: Διαμάντια, πλαστά διαβατήρια και σκληροί δίσκοι στο χρηματοκιβώτιο που άδειασε πριν φτάσει το FBI

Νέες καταθέσεις αποκαλύπτουν πώς πολύτιμο υλικό από το σπίτι του Τζέφρι Έπσταϊν μετακινήθηκε πριν φτάσει στο FBI, ενώ επανέρχεται το μυστήριο με «χαμένους» υπολογιστές από το Παλμ Μπιτς

Ευγενία Κοτρώτσιου
Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ: Η κακοκαιρία Erminio φέρνει καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις – Κόκκινη προειδοποίηση και για την Αττική
Ελλάδα 30.03.26

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ: Η κακοκαιρία Erminio φέρνει καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις – Κόκκινη προειδοποίηση και για την Αττική

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Erminio που θα σαρώσει τη χώρα. Δείτε αναλυτικά τις επικίνδυνες περιοχές. Κόκκινη προειδοποίηση για 8 περιοχές μεταξύ αυτών και της Αττικής

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

