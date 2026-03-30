Δήμος Πεντέλης: «Η Πτέρυγα Μπόμπολα ξανά σε λειτουργία»

Ο Δήμος Πεντέλης προχωρά για την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στην περιοχή, με την έγκριση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του e-ΕΦΚΑ, του Δήμου Πεντέλης, του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμινγκ και της Εταιρείας Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας e-ΕΦΚΑ. Η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (128/2026) εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία και σηματοδοτεί την έναρξη μιας συντονισμένης προσπάθειας για την αξιοποίηση της Πτέρυγας Μπόμπολα, ενός σημαντικού αλλά ανενεργού τα τελευταία χρόνια, δημόσιου ακινήτου.

Με το συγκεκριμένο Μνημόνιο, όπως ανακοίνωσε η Δημοτική Αρχή, τίθεται για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο συνεργασίας που επιτρέπει τη μετάβαση από τη στασιμότητα στην ενεργή αξιοποίηση. «Το συγκρότημα της Πτέρυγας Μπόμπολα αποκτά ξανά προοπτική λειτουργίας, με σαφή στόχο την ανάπτυξη σύγχρονων υπηρεσιών δημόσιας υγείας που θα εξυπηρετούν άμεσα τους πολίτες της Πεντέλης και της ευρύτερης περιοχής. Πρόκειται για μια παρέμβαση που δεν περιορίζεται σε επίπεδο διαχείρισης ακινήτου, αλλά μεταφράζεται σε πραγματικό κοινωνικό όφελος, καθώς επαναφέρει στη ζωή μια κρίσιμη υποδομή με ισχυρό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των δημοτών.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η υλοποίηση του έργου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Δήμου και κατ’ επέκταση των πολιτών. Η αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων και η επαναλειτουργία τους θα χρηματοδοτηθούν μέσω εξασφαλισμένων πόρων δημιουργώντας ένα βιώσιμο μοντέλο αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να απαντήσει σε ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας: Την ανάγκη για ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας σε τοπικό επίπεδο και την αξιοποίηση ανενεργών δημόσιων υποδομών που μέχρι σήμερα παρέμεναν αναξιοποίητες. Με τη συγκεκριμένη συνεργασία, η Πεντέλη αποκτά τη δυνατότητα να μετατρέψει έναν εγκαταλελειμμένο χώρο σε ένα σύγχρονο σημείο αναφοράς για την πρόληψη, την περίθαλψη και τη δημόσια υγεία συνολικά»επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Η Δήμαρχος Πεντέλης, κα Αναστασία Κοσμοπούλου, όπως προσθέτει η ανακοίνωση, δήλωσε σχετικά:

«Με το Μνημόνιο Συνεργασίας για την Πτέρυγα Μπόμπολα κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα μπροστά. Αξιοποιούμε έναν χώρο που για χρόνια παρέμενε ανενεργός και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για σύγχρονες υπηρεσίες υγείας προς όφελος των πολιτών, χωρίς να επιβαρύνουμε οικονομικά τον Δήμο, αλλά και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους παρόδιους ιδιοκτήτες, σε έναν κοινόχρηστο χώρο 2 στρεμμάτων.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Υπουργό Εργασίας, κα Νίκη Κεραμέως, για την ουσιαστική μεσολάβησή της και τη συμβολή της στην προώθηση αυτής της σημαντικής λύσης για την πόλη μας. Η Πεντέλη προχωρά με σχέδιο, συνεργασίες και ξεκάθαρη στόχευση: να βελτιώνει έμπρακτα την καθημερινότητα των δημοτών της.»

Μετά την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, ακολουθεί η υπογραφή του Μνημονίου, η κατάρτιση και έγκριση του επενδυτικού σχεδίου και η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την υλοποίηση του έργου.

