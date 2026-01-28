Επτά εκατομμύρια ευρώ για έργα στην Πεντέλη-Στο επίκεντρο το αντιπλημμυρικό έργο στην περιοχή του Νοσοκομείου

Στον Δήμο Πεντέλης βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, στο πλαίσιο του κύκλου επισκέψεων που πραγματοποιεί σε όλους τους Δήμους του Λεκανοπεδίου, με στόχο την άμεση και ουσιαστική επαφή με τις τοπικές κοινωνίες, την καταγραφή των πραγματικών αναγκών των πολιτών και τον συντονισμό με τις Δημοτικές Αρχές για την πορεία των έργων που υλοποιούνται ή δρομολογούνται με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής.

Αρχικά ο κ. Χαρδαλιάς, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, μετείχε σε σύσκεψη που έλαβε χώρα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πεντέλης με τη συμμετοχή της Δημάρχου Νατάσσας Κοσμοπούλου και των συνεργατών της. Εκεί συζητήθηκαν διεξοδικά τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, οι προτεραιότητες που θα πρέπει να τεθούν για το προσεχές χρονικό διάστημα, καθώς και οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ Α΄και Β’ βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ιδίως σε ζητήματα υποδομών, περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη αντιπλημμυρικής θωράκισης, στη βιώσιμη διαχείριση των ελεύθερων χώρων πρασίνου και στη δημιουργία υποδομών που ενισχύουν την καθημερινότητα των πολιτών, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και την ταυτότητα της περιοχής.

Αμέσως μετά ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς επισκέφθηκε σημεία στα οποία διενεργούνται σημαντικά έργα με χρηματοδότηση της Περιφέρειας.

Πρώτος σταθμός των αυτοψιών αποτέλεσε το Πάρκο «Θάλωσσι» στη Νέα Πεντέλη, ένα έργο – ορόσημο για την περιοχή, έκτασης 16.500 τ.μ., το οποίο αναβαθμίζεται με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 4.328.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Το έργο, που αναμένεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί της χρήση εντός των επόμενων εβδομάδων, έχει ως βασικό στόχο τη δημιουργία της σύγχρονου, ανοιχτού και συμπεριληπτικού υπαίθριου χώρου άθλησης και αναψυχής, προσβάσιμου σε όλους ανεξαιρέτως της πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας ή σωματικών δυνατοτήτων.

Χωροθετείται εντός ευρύτερου δημόσιου δασικού χώρου 52 στρεμμάτων, στη θέση της αρχαίας λίμνης «Θάλωσι», και η ανακατασκευή του βασίζεται σε ήπιες παρεμβάσεις που σέβονται το φυσικό τοπίο και αναδεικνύουν τον χαρακτήρα της περιοχής.

Οι βασικές λειτουργικές ενότητες του έργου περιλαμβάνουν:

Χώρο γηπέδου ποδοσφαίρου, διαδρομών τρεξίματος και ποδηλασίας, συνολικής επιφάνειας 8.700 τ.μ., με σύγχρονο αγωνιστικό χώρο ποδοσφαίρου, κερκίδα θεατών, διάδρομο τρεξίματος μήκους 343 μέτρων και λωρίδα ποδηλασίας μήκους 265 μέτρων.

Χώρο αναψυκτηρίου, ο οποίος συντηρείται και εκσυγχρονίζεται πλήρως, με έμφαση στην ενεργειακή αναβάθμιση μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και της αρχές εξοικονόμησης ενέργειας.

Παιδική χαρά με θέμα τον γαλαξία, με εξοπλισμό τελευταίας γενιάς, δάπεδα ασφαλείας, ενημερωτικά πάνελ, ελεύθερους χώρους παιχνιδιού και γωνιές ανάπαυσης. Προβλέπεται η τοποθέτηση πέργκολας με σκίαστρο, καθιστικών, κάδων απορριμμάτων, βρύσης πόσιμου νερού, περιμετρικής περίφραξης και φωτισμού LED ώστε να επιτευχθεί ο κατάλληλος φωτισμός με το χαμηλότερο δυνατόν κόστος συντήρησης και τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Χώρο υπαίθριας εκγύμνασης, έκτασης 260 τ.μ., με εξοπλισμό κατάλληλο για της της ηλικιακές ομάδες άνω των 14 ετών, πλήρως προσβάσιμο σε αναπηρικά αμαξίδια. Δίπλα στον χώρο του γυμναστηρίου, διαμορφώνεται ειδική ζώνη ηρεμίας και ατομικής συγκέντρωσης για δραστηριότητες.

Χώρο υπαίθριας έκθεσης «Θάλωσσι», συνολικής επιφάνειας 230 τ.μ., αφιερωμένο στην ιστορική μνήμη και την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής, με ανοικτά στεγάστρα και σημεία πληροφόρησης για δημότες και επισκέπτες.

Στη συνέχεια, ο Περιφερειάρχης Αττικής επισκέφθηκε το Πάρκο Τσαγκάρη Μελισσίων, όπου υλοποιούνται έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των ελεύθερων χώρων πρασίνου, με της πόρους της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 1.058.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Το πάρκο, έκτασης 277 στρεμμάτων, σχεδιάστηκε ως πολυλειτουργικός χώρος αναψυχής, πολιτισμού και υπαίθριων δραστηριοτήτων, με στόχο την ενίσχυση της επισκεψιμότητας, της βιωσιμότητας και της κοινωνικής του δυναμικής. Παράλληλα, στον χώρο προβλέπεται να ενσωματωθεί και στοχευμένη δράση αφιερωμένη στον μεγάλο Έλληνα μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, αποτίοντας φόρο τιμής στο έργο και την παγκόσμια πολιτιστική του παρακαταθήκη.

Στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης προβλέπεται η δημιουργία:

Μικρού αμφιθεάτρου («Φαίδρα») Παιδικής χαράς («Όμορφη Πόλη») Κήπου της Μουσικής («Από τον Μίκη… στο σήμερα») Χώρου υπαίθριας εκγύμνασης («Ζορμπάς»), καθώς και η κατασκευή οικίσκων αναψυκτηρίου και χώρων υγιεινής.



Η επίσκεψη του κ. Χαρδαλιά ολοκληρώθηκε με την αυτοψία που πραγματοποίησε στην περιοχή του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και ειδικότερα στην οδό Ιπποκράτους, όπου προβλέπεται η κατασκευή συλλεκτήρα ομβρίων υδάτων, συνολικού προϋπολογισμού 1.600.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Το έργο εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής για την αντιπλημμυρική θωράκιση των αστικών περιοχών και την πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων. Ο συλλεκτήρας, μήκους 1.130 μέτρων, θα ξεκινά από το νοσηλευτικό ίδρυμα, θα διέρχεται από τις οδούς Ιπποκράτους και Δουκίσσης Πλακεντίας και θα καταλήγει με ειδικά διαμορφωμένο έργο εκβολής στο ρέμα Κουφού, σύμφωνα με την αναθεωρημένη οριστική μελέτη του Δήμου Πεντέλης.

Μετά την ολοκλήρωση των επιτόπιων ελέγχων στα εργοτάξια, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, σύμφωνα πάντα με την επίσημη ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, δήλωσε ότι:

«Η σημερινή μου παρουσία στην Πεντέλη εντάσσεται στη σταθερή επιλογή μας να βρισκόμαστε στο πεδίο, σε άμεση επαφή με τις τοπικές κοινωνίες και τις Δημοτικές Αρχές. Η Πεντέλη προοδεύει και καταγράφει θετικά βήματα τα τελευταία χρόνια, με την Περιφέρεια Αττικής να στέκεται αρωγός σε αυτή την προσπάθεια, με ουσιαστική συνεργασία και στοχευμένες παρεμβάσεις.

Κατά την επίσκεψή μου, είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω από κοντά την πορεία σημαντικών έργων που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια, έργων που ενισχύουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, αναβαθμίζουν τους δημόσιους χώρους και ενδυναμώνουν την ανθεκτικότητα της περιοχής απέναντι σε φυσικούς κινδύνους».

Και πρόσθεσε:

«Ως Περιφερειακή Αρχή καλούμαστε να ισορροπήσουμε ανάμεσα στις ανάγκες 66 Δήμων με διαφορετικά χαρακτηριστικά και προκλήσεις. Γι’ αυτό κινούμαστε σε δύο μεγάλους άξονες. Ο πρώτος αφορά στην ουσιαστική θωράκιση του Λεκανοπεδίου. Επί δεκαετίες προσπαθούσαμε να αντιμετωπίσουμε αποσπασματικά τα προβλήματα, σε μια αυθαίρετα δομημένη Αττική.

Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Το νερό έχει μνήμη, θυμάται πώς ξεκίνησε, πώς προχώρησε κι αν δεν το σεβαστούμε, θα ξαναχτυπήσει.

Ο δεύτερος άξονας αφορά τον εξορθολογισμό και την επιτάχυνση των ώριμων μελετών, ώστε τα αντιπλημμυρικά έργα να υλοποιούνται με ταχύτητα, διαφάνεια και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ξεκινήσαμε με στόχο τη δημιουργία 55 τέτοιων έργων θωράκισης του Λεκανοπεδίου, ωστόσο το πρόγραμμα είναι δυναμικό και ήδη αριθμεί πλέον 61, επί συνόλου 300+1 που σταδιακά αλλάζουν τον χάρτη της Αττικής. Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα, την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής σε κάθε γειτονιά».

*πηγή φωτογραφιών, Περιφέρεια Αττικής