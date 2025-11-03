Αυτοψία Ν. Χαρδαλιά σε αντιπλημμυρικό έργο στα Βριλήσσια

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, βρέθηκε στον Δήμο Βριλησσίων όπου πραγματοποίησε αυτοψία στα σημεία όπου υλοποιούνται κρίσιμα έργα και είχε συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο Γιάννη Πισιμίση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτεί και υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 15,5 εκατ. ευρώ, οι οποίες στοχεύουν στην αντιπλημμυρική προστασία, τη βελτίωση των οδικών υποδομών, την ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση της πόλης, καθώς και στη διεύρυνση του δικτύου βιώσιμης κινητικότητας.

Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος πραγματοποίησαν αυτοψίες στις δεξαμενές ανάσχεσης των ομβρίων επί των οδών Ταϋγέτου και Ροδόπης – όπου το 65% των εργασιών έχει ήδη ολοκληρωθεί, στον χώρο όπου αποκαλύφθηκε ο ρωμαϊκός αγωγός ύδρευσης του 3ου μ.Χ. αιώνα, στο πλαίσιο των εργασιών για το αντιπλημμυρικό έργο, καθώς και στο σημείο όπου έχει προγραμματιστεί να προχωρήσει το έργο επέκτασης του ποδηλατόδρομου.

Σε πλήρη εξέλιξη το μεγάλο έργο αντιπλημμυρικής θωράκισης

Στο επίκεντρο της επίσκεψης βρέθηκε το έργο «Κατασκευή Έργων Αποχέτευσης Ομβρίων με Συνδυασμένα Συστήματα Δικτύων και Διατάξεων Ανάσχεσης στην περιοχή Πάτημα Βριλησσίων», συνολικού προϋπολογισμού 7,3 εκατ. ευρώ, το οποίο υλοποιείται με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής.

Όπως επισημάνθηκε έχει ήδη ολοκληρωθεί το 65 % των εργασιών. Συγκεκριμένα, έχουν κατασκευαστεί 3.500 μέτρα αγωγών από τα 5.488 μέτρα του δικτύου και 200 φρεάτια από τα προβλεπόμενα 350, ενώ τα όμβρια ύδατα ήδη οδηγούνται στον κεντρικό συλλεκτήρα της Αττικής Οδού, συμβάλλοντας στην εξάλειψη πλημμυρικών φαινομένων που ταλαιπωρούσαν επί χρόνια την περιοχή.

Επί τάπητος βρέθηκαν, επίσης, τα έργα που ενισχύουν τη βιώσιμη κινητικότητα, την «πράσινη» ανάπτυξη και την προσβασιμότητα, όπως η επέκταση του ποδηλατοδρόμου στην οδό 25ης Μαρτίου, προϋπολογισμού 1,8 εκατ. ευρώ. Η παρέμβαση προβλέπει την ανάπλαση του τμήματος από την οδό Θερμοπυλών έως τη Λεωφόρο Πεντέλης, δημιουργώντας έναν σύγχρονο άξονα ήπιας μετακίνησης για πεζούς και ποδηλάτες, με σύνδεση στον ποδηλατόδρομο του Δήμου Χαλανδρίου και πρόσβαση στον σταθμό «Λεωφόρος Πεντέλης» του Προαστιακού.

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από ίδιους πόρους της Περιφέρειας και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2027.

Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς:

«Πραγματοποιήσαμε αυτοψία σε όλα τα μεγάλα έργα που υλοποιούνται στα Βριλήσσια και διαπιστώσαμε σημαντική πρόοδο. Στο μεγάλο έργο της αντιπλημμυρικής θωράκισης της περιοχής από Ολύμπου έως Αναπαύσεως οι εργασίες των αγωγών έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 65 %. Η ενασχόλησή μας είναι καθημερινή και οι ρυθμοί της δουλειάς μας εντατικοί. Μέχρι σήμερα έχουν περατωθεί 3.500 μέτρα από τα 5.488 του δικτύου και έχουν κατασκευαστεί 200 φρεάτια από τα 350, τα οποία είναι ήδη λειτουργικά και τα όμβρια ύδατα καταλήγουν στον κεντρικό συλλεκτήρα της Αττικής Οδού. Το γεγονός αυτό έχει συμβάλει ώστε ήδη σε αρκετούς δρόμους των Βριλησσίων να έχουν εξαλειφθεί τα πλημμυρικά φαινόμενα του παρελθόντος».

*πηγή φωτογραφιών, περιφέρεια Αττικής