Τροχαίο Μεσαρά: Έχασε τη μάχη για τη ζωή η 12χρονη
Το μικρό κορίτσι υπέκυψε στα τραύματα του τα ξημερώματα της Πέμπτης στη ΜΕΘ Παίδων του ΠαΓΝΗ
Δεν τα κατάφερε τελικά το 12χρονο κορίτσι από τη Μεσαρά Κρήτης που ήταν συνεπιβάτης ενός εκ των δύο οχημάτων που ενεπλάκησαν στο τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Δήμο Φαιστού.
Από την πρώτη στιγμή η κατάσταση της υγείας του είχε χαρακτηριστεί κρίσιμη καθώς έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κακώσεις σε θώρακα και κοιλιακή χώρα, σύμφωνα με το patris.gr.
Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών το 12χρονο παιδί άφησε την τελευταία του πνοή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠαΓΝΗ.
Υπενθυμίζεται ότι η 12χρονη κατά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο υπέστη ανακοπή με τους διασώστες και τη γιατρό του ΕΚΑΒ να την επαναφέρουν και να την παραδίδουν με σφυγμό στους γιατρούς του νοσοκομείου.
Ο πατέρας του κοριτσιού και οδηγός του οχήματος και αυτός πολυτραυματίας εισήχθη αμέσως στο χειρουργείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο πατέρας κατά τη σύγκρουση εκσφενδονίστηκε από το όχημα ενώ το 12χρονο παιδί εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις