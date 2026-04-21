Θλίψη στη Μεσαρά: Δύο νεκροί από ανατροπές τρακτέρ μέσα σε λίγη ώρα
Στο πένθος η Μεσαρά στην Κρήτη από τις δύο απώλειες.
Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην Μεσαρά καθώς δύο άτομα έχασαν την ζωή τους την ώρα που εκτελούσαν εργασίες με τρακτέρ.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patris.gr το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι όταν ένας 86χρονος την ώρα που έκανε εργασίες σε χωράφι στην περιοχή του Σοκαρά κάτω από αδιευκρίνιστες το τρακτέρ που οδηγούσε τον καταπλάκωσε.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες, όμως, να μην μπορούν να προσφέρουν κάποια βοήθεια στον άτυχο ηλικιωμένο καθώς ήδη είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.
Λίγη ώρα αργότερα όπως ήδη έχει γράψει το patris.gr στα Καπαριανά ένας 58χρονος την ώρα που εκτελούσε εργασίες σε αμπέλι με το τρακτέρ του εγκλωβίστηκε σε στύλους με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό του.
Ο 58χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών για τις πρώτες βοήθειες με τους γιατρούς να κρίνουν την μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ.
Όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών ο άτυχος άντρας δεν άντεξε και υπέκυψε στα τραύματά του.
