Αρχαία Ολυμπία: Νεκρός 54χρονος σε χωράφι στην Νεράιδα – Τον καταπλάκωσε το τρακτέρ του

Ένας 54χρονος άνδρας καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του, ενώ εκτελούσε αγροτικές εργασίες σε χωράφι στ χωριό Νεράιδα στην Αρχαία Ολυμπία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το γεωργικό όχημα ανετράπη, με αποτέλεσμα να τον παγιδεύσει.

Συγχωριανοί του έσπευσαν στο σημείο, τον απεγκλώβισαν και ειδοποίησαν άμεσα την Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Παράλληλα, προκειμένου να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο, τον τοποθέτησαν σε καρότσα αγροτικού οχήματος ώστε να τον μεταφέρουν μέχρι να συναντήσουν το ασθενοφόρο, κάτι που έγινε στον δρόμο προς το Λαντζόι.

Ο 54χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Πύργου χωρίς τις αισθήσεις του. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο περιστατικό ήταν παρόν συγγενικό πρόσωπο του άτυχου άνδρα, το οποίο ενημέρωσε και τις αρμόδιες αρχές. Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται.