Κρήτη: Νεκρός άντρας που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του
Ο άνδρας καταπλακώθηκε από το τρακτέρ στο οποίο επέβαινε κάνοντας αγροτικές εργασίες
Νεκρός ανασύρθηκε ένας άνδρας, που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του το μεσημέρι του Σαββάτου στην Κρήτη και συγκεκριμένα σε περιοχή ανάμεσα στα σύνορα των νομών Χανίων – Ρεθύμνου.
Ο ηλικιωμένος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τους πυροσβέστες που βρέθηκαν στο σημείο του δυστυχήματος και λίγη ώρα αργότερα στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου όπου μεταφέρθηκε διαπιστώθηκε ο θάνατος του, σύμφωνα με το ekriti.
Για το περιστατικό στήθηκε μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία ενώ άμεσα στον τόπο του συμβάντος έφτασε το ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Βάμου.
