Εργατικό ατύχημα στην Ηλεία: Οδηγός φορτηγού καταπλακώθηκε από σίδερα κατά την εκφόρτωση
Στο νοσοκομείο βρίσκεται διασωληνωμένος ο οδηγός φορτηγού μετά το εργατικό ατύχημα σε εργασίες οδοποιίας στην Ηλεία
Σοβαρό εργατικό ατύχημα στην Ηλεία - Καταπλακώθηκε από σίδερα κατά την εκφόρτωση - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος
Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή της Κουτσοχέρας στην Ηλεία, και ειδικότερα στον επαρχιακό δρόμο Πύργου – Σιμοπούλου σε σημείο όπου βρισκόταν σε εξέλιξη έργα αναβάθμισης του οδοστρώματος.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Patrisnews, ο οδηγός ενός φορτηγού τραυματίστηκε σοβαρά την ώρα που επιχειρούσε να λύσει τους ιμάντες για να ξεφορτώσει τα σίδερα που μετέφερε.
Την στιγμή που απελευθέρωσε το φορτίο, τα σίδερα κύλησαν και τον καταπλάκωσαν, προκαλώντας του σοβαρότατους τραυματισμούς.
Στο σημείο επικράτησε πανικός, ενώ συνάδελφοί του έσπευσαν να τον απεγκλωβίσουν μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ.
Ο τραυματίας διακομίστηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας, «Ανδρέας Παπανδρέου», όπου λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του διασωληνώθηκε.
