Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή της Κουτσοχέρας στην Ηλεία, και ειδικότερα στον επαρχιακό δρόμο Πύργου – Σιμοπούλου σε σημείο όπου βρισκόταν σε εξέλιξη έργα αναβάθμισης του οδοστρώματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Patrisnews, ο οδηγός ενός φορτηγού τραυματίστηκε σοβαρά την ώρα που επιχειρούσε να λύσει τους ιμάντες για να ξεφορτώσει τα σίδερα που μετέφερε.

Την στιγμή που απελευθέρωσε το φορτίο, τα σίδερα κύλησαν και τον καταπλάκωσαν, προκαλώντας του σοβαρότατους τραυματισμούς.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, ενώ συνάδελφοί του έσπευσαν να τον απεγκλωβίσουν μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Ο τραυματίας διακομίστηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας, «Ανδρέας Παπανδρέου», όπου λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του διασωληνώθηκε.

