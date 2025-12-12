Φθιώτιδα: Άντρας καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του
Οδηγός τρακτέρ έχασε τη ζωή του στη Λοκρίδα Φθιώτιδας.
Δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Λοκρίδα Φθιώτιδας, με οδηγό τρακτέρ να χάνει τη ζωή του στην περιοχή «ΚΑΛΥΨΩ» της Αρκίτσας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport.gr, ο άτυχος άνδρας φέρεται να εγκλωβίστηκε κάτω από τις ρόδες του γεωργικού ελκυστήρα, ύστερα από ξαφνική ρήξη κάποιου εξαρτήματος.
Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο, ενώ αστυνομικοί του ΑΤ Λοκρών κατέγραψαν λεπτομερώς το τραγικό συμβάν, ξεκινώντας τη διαδικασία διερεύνησης των αιτιών του δυστυχήματος.
