Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Αθήνα: Εγκαίνια παρουσία Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη
Στην τελετή εγκαινίων του παραρτήματος του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, πραγματοποίησε ομιλία ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Στην τελετή εγκαινίων του παραρτήματος του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, πραγματοποίησε ομιλία ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία και του Κύπριου προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη.
Μητσοτάκης για άρθρο 16
Στο χαιρετισμό του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο Άρθρο 16.
«Έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα, αλλά πρέπει να ακολουθήσει ένα ακόμα, το οποίο θα σφραγίσει τη θεσμική, την απόλυτη θεσμική κατοχύρωση τέτοιων πρωτοβουλιών στην πατρίδα μας και αναφέρομαι στην πατρίδα μας. αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος» είπε για το άρθρο 16.
«Όπως ίσως γνωρίζετε, κύριε Πρόεδρε, η Ελλάδα αποτελεί μια ευρωπαϊκή εξαίρεση ως προς τους αυστηρούς συνταγματικούς περιορισμούς που θέτει για την παροχή υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης. Έχει έρθει η ώρα να κάνουμε πράξη αυτό το οποίο συζητείται εδώ και πολλές δεκαετίες, στα πλαίσια μιας συνταγματικής αναθεώρησης, η οποία θα ξεκινήσει τους επόμενους μήνες. Να κρίνουμε αναθεωρημένο το άρθρο 16 ώστε να μην υπάρχει κανένα θεσμικό ερωτηματικό για τη λειτουργία τέτοιων ιδρυμάτων και στην πατρίδα μας» είπε ο κ. Μητσοτάκης.
Τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας συνοδεύουν η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου Αθηνά Μιχαηλίδου, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες
