Μωβ και καφέ μέδουσες κατακλύζουν τις θάλασσες του ευβοϊκού κόλπου – Ανησυχία από τους κατοίκους
Oι μέδουσες απλώνονται σε μια απόσταση 5 μιλίων περίπου, από τα Πολιτικά μέχρι τη Δάφνη Ευβοίας
Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει ξανά στην Εύβοια η αυξημένη παρουσία μεδουσών, καθώς τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται συνεχής άνοδος του αριθμού τους, δημιουργώντας εικόνες που προκαλούν φόβο στις παραλίες.
Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο στις περιοχές της Δάφνης και των Πολιτικών, όπου η συγκέντρωση των μεδουσών είναι μεγάλη. Η εικόνα που παρουσιάζεται είναι ταυτόχρονα εντυπωσιακή και ανησυχητική, με τους κατοίκους να εκφράζουν έντονο προβληματισμό.
Συγκεκριμένα, οι μέδουσες αυτές απλώνονται σε μια απόσταση 5 μιλίων περίπου, από τα Πολιτικά μέχρι τη Δάφνη.
Αυτό που τονίζουν οι ειδικοί είναι πως πλέον έχει εκλείψει και ο φυσικός εχθρός της Μέδουσας, δηλαδή άλλα ψάρια τα οποία τρέφονται με αυτές τα οποία δεν υπάρχουν σε αρκετό πληθυσμό ώστε να έχουν την προσοχή των ειδικών.
Τι λένε ειδικοί για τις μωβ και τις καφέ μέδουσες που έχουν κατακλύσει τον Ευβοϊκό
