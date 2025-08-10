Μωβ μέδουσες: Έξαρση σε Εύβοια και Σποράδες – Τι κάνουμε αν μας τσιμπήσουν
Οι παραλίες της Χαλκίδας στην Εύβοια γέμισαν με δεκάδες μωβ μέδουσες, οι οποίες εμφανίστηκαν στην ακτογραμμή των παραλιών Κουρεντίου και Παπαθανασίου
- Αργία του Δεκαπενταύγουστου: Πώς αμείβεται για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα
- Παραμένει υψηλός ο κίνδυνος φωτιάς για αύριο Δευτέρα - Στο πορτοκαλί επτά περιοχές
- Φαράγγι της Σαμαριάς: Σε κρίσιμη κατάσταση ο 55χρονος πολυτραυματίας – Τον κουβαλούσαν στα χέρια για 2 ώρες
- Αφέθησαν ελεύθεροι οι δύο εργαζόμενοι του ΔΕΔΔΗΕ που είχαν σταλεί στην Κερατέα για αυτοψία
Ανησυχία έχει προκαλέσει τον τελευταίο καιρό η ραγδαία αύξηση των μωβ μεδουσών στις ελληνικές θάλασσες.
Η μεγαλύτερη έξαρση παρατηρείται στην βόρεια Εύβοια, στις βόρειες Σποράδες καθώς και σε Σκιάθο και Σκόπελο.
Το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας καλεί όσους κολυμπούν στις παραπάνω περιοχές να προσέχουν ιδιαίτερα.
«Δυστυχώς, οι αρχικές μας εκτιμήσεις για την ένταση της έξαρσης της μωβ μέδουσας στον Παγασητικό κόλπο και τις γύρω περιοχές ήταν υποτιμημένες. Ο λόγος είναι η χαμηλή συμμετοχή των πολιτών στις δημόσιες καταγραφές, κάτι που δημιούργησε μια στρεβλή εικόνα της πραγματικής κατάστασης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Γέμισαν μωβ μέδουσες οι παραλίες της Χαλκίδας
Χαρακτηριστικό είναι ότι χθες (9/8) οι παραλίες της Χαλκίδας στην Εύβοια γέμισαν με δεκάδες μωβ μέδουσες, οι οποίες εμφανίστηκαν στην ακτογραμμή των παραλιών Κουρεντίου και Παπαθανασίου.
Ωστόσο, αρκετοί λουόμενοι συνέχισαν να κολυμπούν κανονικά, αψηφώντας τον κίνδυνο του τσιμπήματος, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ισχυρό πόνο, ερεθισμό και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
Η εμφάνιση των μωβ μεδουσών (Pelagia noctiluca) παρατηρείται ολοένα και πιο συχνά στις ελληνικές θάλασσες, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας του νερού και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
Τι πρέπει να κάνουμε αν μας τσιμπήσει μωβ μέδουσα
- Απομακρυνόμαστε αμέσως από τη θάλασσα.
- Πλύνουμε την πληγείσα περιοχή με άφθονο θαλασσινό νερό – όχι γλυκό νερό, καθώς μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα.
- Δεν τρίβουμε την περιοχή και δεν την αγγίζουμε με γυμνά χέρια.
- Αν υπάρχουν ορατά πλοκάμια, τα αφαιρούμε προσεκτικά με γάντια και τσιμπιδάκι (εφόσον υπάρχει).
- Εφαρμόζουμε πάστα από μαγειρική σόδα και θαλασσινό νερό (αναλογία 1:1): Αφήνουμε για λίγα λεπτά και αφαιρούμε απαλά με πλαστική κάρτα (π.χ. τραπεζική).
- Για την αντιμετώπιση της φλεγμονής, χρησιμοποιούμε κορτιζονούχα κρέμα και ψυχρά επιθέματα.
- Με ιατρική σύσταση, μπορεί να χορηγηθεί αντιισταμινικό.
- Σε περίπτωση γενικευμένης αλλεργικής αντίδρασης (π.χ. εκτεταμένο οίδημα, δύσπνοια, βράγχος φωνής), απαιτείται άμεση μεταφορά σε νοσοκομείο και κλήση ασθενοφόρου.
- Φωτιά στην Τήνο – Στη μάχη εναέρια μέσα
- Νετανιάχου: «Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να προχωρήσουμε σε νέα επίθεση στη Γάζα»
- Ιστορική συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Θα είναι η Αλάσκα η νέα «Γιάλτα» για την Ουκρανία;
- Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση – Διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης
- LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ
- Βολές Χρηστίδη για τα εργασιακά: Πώς μπορείς να πανηγυρίζεις με τη χώρα προτελευταία στην αγοραστική δύναμη;
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις