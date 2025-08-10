Ανησυχία έχει προκαλέσει τον τελευταίο καιρό η ραγδαία αύξηση των μωβ μεδουσών στις ελληνικές θάλασσες.

Η μεγαλύτερη έξαρση παρατηρείται στην βόρεια Εύβοια, στις βόρειες Σποράδες καθώς και σε Σκιάθο και Σκόπελο.

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας καλεί όσους κολυμπούν στις παραπάνω περιοχές να προσέχουν ιδιαίτερα.

«Δυστυχώς, οι αρχικές μας εκτιμήσεις για την ένταση της έξαρσης της μωβ μέδουσας στον Παγασητικό κόλπο και τις γύρω περιοχές ήταν υποτιμημένες. Ο λόγος είναι η χαμηλή συμμετοχή των πολιτών στις δημόσιες καταγραφές, κάτι που δημιούργησε μια στρεβλή εικόνα της πραγματικής κατάστασης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Γέμισαν μωβ μέδουσες οι παραλίες της Χαλκίδας

Χαρακτηριστικό είναι ότι χθες (9/8) οι παραλίες της Χαλκίδας στην Εύβοια γέμισαν με δεκάδες μωβ μέδουσες, οι οποίες εμφανίστηκαν στην ακτογραμμή των παραλιών Κουρεντίου και Παπαθανασίου.

Ωστόσο, αρκετοί λουόμενοι συνέχισαν να κολυμπούν κανονικά, αψηφώντας τον κίνδυνο του τσιμπήματος, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ισχυρό πόνο, ερεθισμό και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

Η εμφάνιση των μωβ μεδουσών (Pelagia noctiluca) παρατηρείται ολοένα και πιο συχνά στις ελληνικές θάλασσες, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας του νερού και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Τι πρέπει να κάνουμε αν μας τσιμπήσει μωβ μέδουσα