Κρήτη: Προφυλακιστέοι ο 54χρονος και η σύζυγός του – Υπό άκρα μυστικότητα ολοκληρώθηκαν οι απολογίες τους

Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν ο 54χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα, καθώς και η 56χρονη σύζυγός του που κατηγορείται για συνέργεια.

Οι απολογίες των δύο πραγματοποιήθηκαν υπό άκρα μυστικότητα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας στα γραφεία της Ασφάλειας Ηρακλείου, στο Αστυνομικό Μέγαρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό που είχε γίνει γνωστό ήταν ότι οι δύο κατηγορούμενοι είχαν πάρει προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Ωστόσο η διαδικασία τελικά πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη, παρουσία των συνηγόρων υπεράσπισής τους.

Μετά από πολύωρη διαδικασία, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση και των δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση της δολοφονίας, η οποία εξακολουθεί να προκαλεί σοκ και έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με το neakriti.gr κατά τις απολογίες τους, τόσο ο 54χρονος όσο και η σύζυγός του φέρεται να περιέγραψαν την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο ίδιος το τελευταίο διάστημα, αποδίδοντας τη συμπεριφορά του στη βαθιά συναισθηματική και ψυχική φόρτιση που ακολούθησε τον θάνατο του παιδιού τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης για λόγους ασφαλείας.