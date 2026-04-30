Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Τι απαντά στις φήμες χωρισμού με τον Φάνη Μουρατίδη

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους δηλώνει ξεκάθαρα και ενοχλημένη: «Στην αρχή ήταν κουραστικό».

Η ηθοποιός σε πρόσφατη συνέντευξη της στο περιοδικό ΟΚ απάντησε για πρώτη φορά στα δημοσιεύματα που την ήθελαν να χωρίζει από τον Φάνη Μουρατίδη, ύστερα από 18 χρόνια γάμου.

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Δεν αφορά κανέναν άλλο τι κάνουμε»

«Κοίταξε στην αρχή ήταν κουραστικό. Τώρα επειδή μεγαλώσαμε και οι δυο, υπάρχει μέσα μας κάτι πολύ συγκεκριμένο.

Δεν αφορά κανέναν άλλο τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε, τι κάνουμε ή θα κάνουμε. Μου είναι αδιάφορο τι λέγεται και τι γράφεται, γιατί εμείς οι δύο, η οικογένειά μας –οι τέσσερις δηλαδή– είμαστε αυτοί που γνωρίζουμε πολύ καλά.

Είμαστε άνθρωποι που δεν έχουμε μοιραστεί ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας.

Είναι δικό μας. Ας γράφει ο καθένας ό,τι θέλει, εφόσον βέβαια δεν μας προσβάλλει.

Το θέμα είναι πώς έχεις ορίσει μέχρι τώρα τη ζωή σου. Υπάρχουν άνθρωποι που την έχουν ορίσει δημόσια. Δηλαδή βγαίνουν, φωτογραφίζονται. Παντρεύονται, φωτογραφίζονται.

Κοινοποιούν προσωπικές τους στιγμές στο Instagram. Δεν το κρίνω, έτσι επιλέγουν να είναι.

Αυτοί οι άνθρωποι, καλώς ή κακώς, ό,τι και να κάνουν ή να μην κάνουν, έχουν να λογοδοτήσουν σε αυτό το κοινό που τροφοδοτούν ανελλιπώς.»

«Έχω βαρεθεί να διαβάζω συνέχεια πράγματα που είναι βγαλμένα από τον εγκέφαλο κάποιου»

«Στην αρχή με πείραζε γιατί θεωρούσα ότι υπήρχε κακεντρέχεια. Τώρα πια δεν με νοιάζει. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε: «Τι να κάτσουμε να γράψουμε σήμερα;

Ε, ας γράψουμε ότι χωρίζουν.

Έχω διαβάσει πολλές φορές για ανθρώπους που τους γνωρίζω και είναι όλα ψέματα. Εδώ έχουν γράψει για ανθρώπους ζωντανούς ότι πέθαναν…»