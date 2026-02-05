Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους διαγνώστηκε με αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα – «Είχα έντονους πόνους»

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day», όπου συμμετείχε σε μια συζήτηση που κάλυψε πληθώρα θεμάτων, μεταξύ των οποίων και η ασθένεια που την ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια.

Όπως ανέφερε η ηθοποιός, πέρυσι, διαγνώσθηκε με αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα – μια φλεγμονώδης νόσος που προκαλεί προβλήματα στις αρθρώσεις της σπονδυλικής στήλης.

«Με επηρέαζε»

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους στάθηκε στα συμπτώματα που την ταλαιπωρούσαν εδώ και χρόνια και τα οποία θεωρούσε ότι σχετίζονται με τη σκολίωση και ένα χειρουργείο που είχε κάνει στο παρελθόν.

«Εγώ πριν από έναν χρόνο διαγνώστηκα με ένα αυτοάνοσο που λέγεται αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα. Για κάποια χρόνια, είχα πάρα πολύ έντονους πόνους. Σε όλο το σώμα. Δηλαδή αρθρώσεις, σπονδυλική στήλη – [βασικά] σε όλο το σώμα, από τον αυχένα μέχρι και τα πόδια. Οι πόνοι [όλο και] χειροτέρευαν μέχρι που άρχισα να μην μπορώ να κάνω πράγματα. Με επηρέαζε στην καθημερινότητα μου. Μείωσε πάρα πολύ την κινητικότητά μου. Δεν μπορούσα να γυρίσω, δεν μπορούσα να σκύψω, δεν μπορούσα να βάλω παπούτσια».

»Δηλαδή περπατούσα στον δρόμο και φοβόμουν μη λυθούν τα κορδόνια μου, γιατί δεν έβρισκα τρόπο να τα δέσω. Για πολύ καιρό νόμιζα ότι έχει να κάνει με τη σκολίωση και την επέμβαση που έχω κάνει παλιότερα. Δεν ήταν όμως αυτό και αυτό καθυστέρησε και τη διάγνωση. Ευτυχώς βρέθηκε [αφού] έκανα ειδικές εξετάσεις», αποκάλυψε η ηθοποιός.

Παράλληλα, δήλωσε ότι για την αντιμετώπιση της ασθένειάς της λαμβάνει χρόνια αγωγή.

Σε ότι αφορά τα αίτια πίσω από την εμφάνιση του αυτοάνοοσυ, η ηθοποιός ανέφερε: «Ο γιατρός ο συγκεκριμένος που τον εμπιστεύομαι πάρα πολύ, μου είπε ότι δεν γνωρίζουμε ακόμα την πηγή, πώς ακριβώς ξεκινάνε τα αυτοάνοσα και δεν είναι πολύ απλοϊκή η απάντηση[…]Αυτό που έχω, το έχω πολλά χρόνια, γιατί κάποιοι [πιστεύουν ότι φταίνε τα] εμβόλια και όλα αυτά, αλλά τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση, δεν ισχύει».