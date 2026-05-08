Μπορεί η Εθνική Αργεντινής να θριάμβευσε πριν από περίπου τέσσερα χρόνια στο Μουντιάλ και να το κατέκτησε, ωστόσο στο επικείμενο που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικλό, δεν είναι φαβορί. Αυτό δεν το λέει κάποιος τυχαίος αλλά ο αρχηγός κα θρύλος της «Μπιανκοσελέστε» Λιονέλ Μέσι.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον επίσης Αργεντινό δημοσιογράφο Πόλο Άλβαρες, στο κανάλι του στο YouTube, ο 38χρονος σταρ της Ίντερ Μαϊάμι χαρακτήρισε άλλες ομάδες ως επικρατέστερες να κατακτήσουν το βαρύτιμο τρόπαι.

Οπως για παράδειγμα την Γαλλίας, δύο φορές Παγκόσμια πρωταθλήτρια (1998 και 2018) και βεβαίως φιναλίστ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 απέναντι στην Αργεντινή.

Ο Μέσι δεν δίστασε να σχολιάσει ακόμη και την αντιπαράθεση που έχουν οι δικοί του οπαδοί με αυτούς του Κριστιάνο Ρονάλντο, λέγοντας πως έχει καλές σχέσεις με το Πορτογάλο και πως πάντα είχαν ένα υγιή ανταγωνισμό.

Επίσης απάντησε στο αν ο Νεϊμάρ -πρώην συμπαίκτης του στη Μπαρτσελόνα- πρέπει να κληθεί στην Εθνική Βραζιλίας για το Μουντιάλ, ενώ ακόμη μίλησε για τον Γιαμάλ και απάντησε στο αν μιλάει αγγλικά.

🚨❤️ Leo Messi: “If Neymar has to go to the World Cup? I can’t be very objective, he’s a FRIEND. Obviously, I would LOVE for him to go and for good things to happen to him because he deserves it. “At World Cups, we always want the best players to be there and Ney, as long as… pic.twitter.com/phNMQIbxnE — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) May 8, 2026

«Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν και άλλα φαβορί μπροστά μας που βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση. Η Γαλλία εξακολουθεί να είναι πολύ δυνατή, με μεγάλο αριθμό παικτών υψηλού επιπέδου», είπε αρχικά ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος εκτός από τη Γαλλία, ανέφερε επίσης τις εθνικές Βραζιλίας, Ισπανίας και Πορτογαλίας μεταξύ των επικρατέστερων για την κατάκτηση του Μουντιάλ.

Για την Ισπανία, ο σούπερ σταρ της Αργεντινής δήλωσε ότι τα πρόσφατα αποτελέσματα καταδεικνύουν την εξέλιξη της ομάδας και εδραιώνουν τη χώρα μεταξύ των ισχυρότερων εθνικών ομάδων τα τελευταία χρόνια.

🚨🚨🎙️| Lionel Messi on Lamine Yamal: “He reminds me of my younger self.” [@sport] pic.twitter.com/Defe7YfbfS — CentreGoals. (@centregoals) May 8, 2026

Στη συνέχεια ερωτώμενος για την Εθνική Βραζιλίας, στάθηκε στο ιστορικό βάρος της φανέλας της πέντε φορές πρωταθλήτριας κόσμου, τονίζοντας ότι σε όποια κατάσταση κι αν είναι παραμένει υπολογίσιμη.

«Η Βραζιλία, ακόμα κι αν δεν βρίσκεται στην καλύτερη της κατάσταση για κάποιο χρονικό διάστημα, είναι πάντα διεκδικήτρια του τίτλου», είπε.