08.05.2026 | 17:15
Ελεύθεροι οι όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα στη Γερμανία – Διέφυγαν οι δράστες
Παραδοχή Μέσι: «Η Αργεντινή δεν είναι φαβορί για το Μουντιάλ» – Τι είπε για την «κόντρα» του με τον Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 08 Μαΐου 2026, 22:27

Ο Λιονέλ Μέσι δήλωσε ότι η Αργεντινή δεν είναι το φαβορί για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 που θα φιλοξενήσουν ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδάς, από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου.

Μπορεί η Εθνική Αργεντινής να θριάμβευσε πριν από περίπου τέσσερα χρόνια στο Μουντιάλ και να το κατέκτησε, ωστόσο στο επικείμενο που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικλό, δεν είναι φαβορί. Αυτό δεν το λέει κάποιος τυχαίος αλλά ο αρχηγός κα θρύλος της «Μπιανκοσελέστε» Λιονέλ Μέσι.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον επίσης Αργεντινό δημοσιογράφο Πόλο Άλβαρες, στο κανάλι του στο YouTube, ο 38χρονος σταρ της Ίντερ Μαϊάμι χαρακτήρισε άλλες ομάδες ως επικρατέστερες να κατακτήσουν το βαρύτιμο τρόπαι.

Οπως για παράδειγμα την Γαλλίας, δύο φορές Παγκόσμια πρωταθλήτρια (1998 και 2018) και βεβαίως φιναλίστ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 απέναντι στην Αργεντινή.

Ο Μέσι δεν δίστασε να σχολιάσει ακόμη και την αντιπαράθεση που έχουν οι δικοί του οπαδοί με αυτούς του Κριστιάνο Ρονάλντο, λέγοντας πως έχει καλές σχέσεις με το Πορτογάλο και πως πάντα είχαν ένα υγιή ανταγωνισμό.

Επίσης απάντησε στο αν ο Νεϊμάρ -πρώην συμπαίκτης του στη Μπαρτσελόνα- πρέπει να κληθεί στην Εθνική Βραζιλίας για το Μουντιάλ, ενώ ακόμη μίλησε για τον Γιαμάλ  και απάντησε στο αν μιλάει αγγλικά.

«Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν και άλλα φαβορί μπροστά μας που βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση. Η Γαλλία εξακολουθεί να είναι πολύ δυνατή, με μεγάλο αριθμό παικτών υψηλού επιπέδου», είπε αρχικά ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος εκτός από τη Γαλλία, ανέφερε επίσης τις εθνικές Βραζιλίας, Ισπανίας και Πορτογαλίας μεταξύ των επικρατέστερων για την κατάκτηση του Μουντιάλ.

Για την Ισπανία, ο σούπερ σταρ της Αργεντινής δήλωσε ότι τα πρόσφατα αποτελέσματα καταδεικνύουν την εξέλιξη της ομάδας και εδραιώνουν τη χώρα μεταξύ των ισχυρότερων εθνικών ομάδων τα τελευταία χρόνια.

Στη συνέχεια ερωτώμενος για την Εθνική Βραζιλίας, στάθηκε στο ιστορικό βάρος της φανέλας της πέντε φορές πρωταθλήτριας κόσμου, τονίζοντας ότι σε όποια κατάσταση κι αν είναι παραμένει υπολογίσιμη.

«Η Βραζιλία, ακόμα κι αν δεν βρίσκεται στην καλύτερη της κατάσταση για κάποιο χρονικό διάστημα, είναι πάντα διεκδικήτρια του τίτλου», είπε.

Ελληνική οικονομία: Οι πέντε δείκτες που δείχνουν πότε ξεκινούν τα δύσκολα

Ελληνική οικονομία: Οι πέντε δείκτες που δείχνουν πότε ξεκινούν τα δύσκολα

Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 08.05.26

Παναθηναϊκός – Βαλένθια 86-89: Ηττήθηκε ξανά και πάει για «τελικό» στην Ισπανία

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε για 2η σερί φορά στο ΟΑΚΑ από τη Βαλένθια (89-86), οι Ισπανοί ισοφάρισαν τη σειρά σε 2-2 και πλέον η πρόκριση στο Final-4 της Αθήνας θα κριθεί σε πέμπτο παιχνίδι στην έδρα τους

Μπάσκετ 08.05.26

NBA Europe: Το σχέδιο των 3 δισ. δολαρίων που αλλάζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ

NBA και η FIBA ετοιμάζουν τη μεγαλύτερη επανάσταση στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με επενδύσεις-μαμούθ, μόνιμα franchises, εγγυημένα έσοδα και στόχο τη δημιουργία μιας νέας πανευρωπαϊκής «σουπερλίγκας»

Γιώργος Μαζιάς
Μπάσκετ 08.05.26

Ζαλγκίρις – Φενέρμπαχτσε 90-94: Πρόκριση στην παράταση οι Τούρκοι και «ραντεβού» με τον Ολυμπιακό

Η πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε επικράτησε στην παράταση της Ζαλγκίρις με 94-90, έκανε το 3-1 στη σειρά και προκρίθηκε στο Final 4 της Αθήνας όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Acropolis Swim Open: Σπουδαίος Σίσκος στα 200μ. ύπτιο, καλύτερη επίδοση στον κόσμο και Πανελλήνιο ρεκόρ! (vid)
«Τρέλανε» τα χρονόμετρα 08.05.26

Σπουδαίος Σίσκος στα 200μ. ύπτιο: Κορυφαία επίδοση στον κόσμο και Πανελλήνιο ρεκόρ! (vid)

Εντυπωσιακός ο Απόστολος Σίσκος στην πρεμιέρα του «Acropolis Swim Open» στο ΟΑΚΑ. Ο 21χρονος πρωταθλητής σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ και την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στα 200μ. ύπτιο!

Σύνταξη
BCL: Προπονητής της χρονιάς ο Σάκοτα
Μπάσκετ 08.05.26

BCL: Προπονητής της χρονιάς ο Σάκοτα

Ο Ντράγκαν Σάκοτα οδήγησε εκ του ασφαλούς την ΑΕΚ τη φετινή σεζόν και αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς στο Basketball Champions League.

Σύνταξη
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Μόνο τρεις εβδομάδες έκατσε σε κέντρο θεραπείας η ποπ σταρ μετά τη σύλληψή της
Οδήγηση & αλκοόλ 08.05.26

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Μόνο τρεις εβδομάδες έκατσε σε κέντρο θεραπείας η ποπ σταρ μετά τη σύλληψή της

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς φέρεται να μπήκε σε ιδιωτικό κέντρο θεραπείας μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αλλά αποχώρησε σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες

Σύνταξη
Η στεγαστική κρίση θερίζει, ο πρωθυπουργός πανηγυρίζει – Στο 13,8% ο πληθωρισμός στέγασης
Κοινωνικός εφιάλτης 08.05.26

Η στεγαστική κρίση θερίζει, ο πρωθυπουργός πανηγυρίζει – Στο 13,8% ο πληθωρισμός στέγασης

Η στεγαστική κρίση οξύνεται ραγδαία, με τον πληθωρισμό στη στέγαση να τρέχει με ετήσιο ρυθμό 13,8% και 40% στην εξαετία. Παρεμβάσεις από την αντιπολίτευση για στεγαστικό και ακρίβεια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Είπα στην οικογένειά του ότι ήταν οροθετικός»: Ο καλύτερος φίλος του Κιθ Χάρινγκ θυμάται
1983 08.05.26

«Είπα στην οικογένειά του ότι ήταν οροθετικός»: Ο καλύτερος φίλος του Κιθ Χάρινγκ θυμάται

Ο Κέρμιτ Όσβαλντ γνώριζε τον Κιθ Χάρινγκ από τότε που ήταν πέντε ετών. Ξεκίνησαν ανταλλάσσοντας σημειώματα στην εκκλησία της γενέτειράς τους, το Κούτσταουν της Πενσυλβανίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δουδωνής: Ανυπολόγιστο το κόστος της κυβερνητικής ολιγωρίας για εμβολιασμό – Καταστρέφεται η κτηνοτροφία της Λέσβου
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Δουδωνής: Ανυπολόγιστο το κόστος της κυβερνητικής ολιγωρίας για εμβολιασμό – Καταστρέφεται η κτηνοτροφία της Λέσβου

Επίθεση στην κυβέρνηση για καθυστέρηση στους εμβολιασμούς ζώων εξαπέλυσε από τη Λέσβο ο Π. Δουδωνής, ζητώντας άμεση στήριξη των κτηνοτρόφων.

Σύνταξη
«Στο εξωτερικό κινδυνεύει η ζωή μου»: Συγκλονίζει η ιστορία Ιρακινής που ζητά άδεια διαμονής από το υπ. Μετανάστευσης
Τι λέει στο in 08.05.26

«Στο εξωτερικό κινδυνεύει η ζωή μου»: Συγκλονίζει η ιστορία Ιρακινής που ζητά άδεια διαμονής από το υπ. Μετανάστευσης

«Ζητώ μόνο να μείνω και να δουλέψω μόνιμα στη χώρα που μεγάλωσα. Έφυγα για να γλυτώσω. Με διώχνουν και από την Ελλάδα. Δεν έχω πού αλλού να πάω» λέει η 35χρονη, που δέχεται απειλές από μαφία προηγμένης δυτικής χώρας. Η απάντηση πηγών του υπουργείου.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Acropolis Swim Open: Σπουδαίος Σίσκος στα 200μ. ύπτιο, καλύτερη επίδοση στον κόσμο και Πανελλήνιο ρεκόρ! (vid)
«Τρέλανε» τα χρονόμετρα 08.05.26

Σπουδαίος Σίσκος στα 200μ. ύπτιο: Κορυφαία επίδοση στον κόσμο και Πανελλήνιο ρεκόρ! (vid)

Εντυπωσιακός ο Απόστολος Σίσκος στην πρεμιέρα του «Acropolis Swim Open» στο ΟΑΚΑ. Ο 21χρονος πρωταθλητής σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ και την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στα 200μ. ύπτιο!

Σύνταξη
Πάπας Λέων ΙΔ’: Έξι πράγματα που μάθαμε για τον πρώτο Αμερικάνο ποντίφικα στο πρώτο έτος της θητείας του
Κόσμος 08.05.26

Πάπας Λέων ΙΔ’: Έξι πράγματα που μάθαμε για τον πρώτο Αμερικάνο ποντίφικα στο πρώτο έτος της θητείας του

Ο καρδινάλιος Ρομπέρ Πρεβό, ο οποίος επέλεξε το όνομα Πάπας Λέων ΙΔ' εξελέγη στις 8 Μαΐου 2025 ως ο 267ος επίσκοπος της Ρώμης και ηγέτης των 1,4 δισεκατομμυρίων καθολικών παγκοσμίως

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κόντρα στην πολιτική της η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου
Διεθνής Οικονομία 08.05.26

Κόντρα στην πολιτική της η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου

Παρά την θέληση της ΕΕ να απεξαρτηθεί από την ρωσική ενέργεια, η ένωση αύξησε τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2026

Σύνταξη
ΝΔ: Η σκιώδης κούρσα διαδοχής έχει ήδη ξεκινήσει – Θέσεις εκκίνησης και θέσεις μάχης
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

ΝΔ: Η σκιώδης κούρσα διαδοχής έχει ήδη ξεκινήσει – Θέσεις εκκίνησης και θέσεις μάχης

Με γραμμή εκκίνησης το επικείμενο συνέδριο και με ορατό σταθμό τη βραδιά της πρώτης κάλπης, οι επίδοξοι εσωκομματικοί παίκτες οργανώνουν τον σχεδιασμό τους για την επόμενη μέρα στη ΝΔ. Τα στρατόπεδα, οι στρατηγικές και οι συμμαχίες για τη μετά Μητσοτάκη εποχή.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Inflation in Greece Surges to 5.4% in April
English edition 08.05.26

Inflation in Greece Surges to 5.4% in April

Fuel, transport and food costs drove a sharp monthly spike, with diesel prices up 32.4% year-on-year and no relief expected in the months ahead

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

