«Στο εξωτερικό κινδυνεύει η ζωή μου»: Συγκλονίζει η ιστορία Ιρακινής που ζητά άδεια διαμονής από το υπ. Μετανάστευσης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Είναι Ιρακινής καταγωγής και είναι 35 ετών. Γεννήθηκε στο Ιράκ και είναι χριστιανή και σε ηλικία μόλις πέντε ετών μετανάστευσε στην Ελλάδα με τους γονείς της. Στην Ελλάδα έζησε μέχρι και τα 21 της χρόνια, φοιτώντας στο ελληνικό δημόσιο σχολείο. Μιλά τα ελληνικά άριστα και θεωρεί την Ελλάδα πατρίδα της. Μετά την επαγγελματική της κατάρτιση σε τεχνικό επάγγελμα αποφασίζει μαζί με την οικογένειά της να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό για μια καλύτερη ζωή αλλά και για να πάρουν την υπηκοότητα την οποία η Ελλάδα, δεν τους έδωσε παρά την πολύχρονη διαμονή τους.

«Η Ελλάδα για μένα είναι η πρώτη μου χώρα γιατί το Ιράκ δεν το γνώρισα καν. Μέναμε ωστόσο εδώ με άδεια διαμονής την οποία ανανεώναμε ανά εξάμηνο. Το 2012 φύγαμε στην κρίση για ένα καλύτερο αύριο. Εκεί έμαθα τη γλώσσα, εργάστηκα και άρχισα να φτιάχνω τη ζωή μου. Λίγα χρόνια αργότερα γνώρισα έναν νεαρό έκανα μία σχέση και εκεί ξεκίνησαν όλα» αναφέρει μιλώντας στο in, η 35χρονη σήμερα κοπέλα.

Σύμφωνα με την συνέντευξη που παραχώρησε στο in, η 35χρονη, αποδείχθηκε πως ο άνθρωπος με τον οποίο συνδεόταν ήταν μέλος της μαφίας της χώρας διαμονής της, ο οποίος μάλιστα ζούσε μία δεύτερη ζωή. Εκείνη ζούσε στην άγνοια μέχρι που κάποια στιγμή, οι αρχές την συνέλαβαν για συνέργεια σε τετελεσμένη ανθρωποκτονία – συμβόλαιο θανάτου, το οποίο είχε εκτελέσει ο σύντροφός της, χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητό της.

«Δύο χρόνια δεν είχα καταλάβει τίποτα. Ένα απόγευμα μετά τη δουλειά μου ήρθαν και με συνέλαβαν. Αυτός είχε μια διπλή ζωή που δεν είχα καταλάβει. Μου κόπηκαν τα πόδια. Συνεργάστηκα με τις αρχές έγινα μάρτυρας και τελικά οι άνθρωποι αυτοί καταδικάστηκαν για ανθρωποκτονία. Ο πρώην σύντροφός μου έπαιρνε γενικά το αμάξι μου και το είχε πάρει και εκείνη την ημέρα χωρίς να ξέρω εγώ τί θα το κάνει. Έμεινα δύο μήνες στη φυλακή μέχρι που αποδείχθηκε ότι δεν είχα καμία εμπλοκή» τονίζει μιλώντας στο in.

«Δεχόμουν απειλές για τη ζωή μου»

Όπως αποκαλύπτει η 35χρονη μιλώντας στο in, δεν μπόρεσε να μπει σε καθεστώς προστασίας μαρτύρων και οι απειλές για τη ζωή της γίνονταν όλο και πιο έντονες.

«Σε 25 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε ο πρώην σύντροφός μου. Τότε με κάλεσαν οι ντεντέκτιβ της υπόθεσης και μου είπαν ότι υπάρχει έρευνα και απειλές για τη ζωή μου οι οποίες είχαν έρθει σε γνώση τους. Μάλιστα με ενημέρωσαν ότι η μαφία με είχε επικηρύξει για 50.000 δολάρια. Με το που το έμαθα έβγαλα εισιτήρια και μετά από 48 ώρες ήμουν στην Ελλάδα».

«Δεν βρίσκω καταφύγιο πουθενά!»

Όπως εξομολογείται στο in, η νεαρή γυναίκα, ερχόμενη στην Ελλάδα, αντί να βοηθηθεί και να προστατευθεί από τη χώρα στην οποία μεγάλωσε και θεωρεί πατρίδα της, αντιθέτως, ένιωσε ακόμη περισσότερο εκτεθειμένη.

«Ξεκίνησα τη διαδικασία με την πρεσβεία και κατέθεσα αίτημα στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους! Αναφερόταν μάλιστα στα επίσημα έγγραφα ότι κινδύνευε η ζωή μου, ούτε καν η σωματική μου ακεραιότητα. Η ίδια μου η ζωή. Έκανα αίτηση για ανθρωπιστικούς λόγους λοιπόν, ως θύμα του οργανωμένου εγκλήματος. Τα κατέθεσα κανονικά και έλαβα απάντηση μετά από δύο χρόνια – απόρριψη. Μάλιστα στην απάντηση αναφερόταν ότι η αίτηση απορρίπτεται ως καταχρηστική και πως είχα πρόθεση να παραπλανήσω την υπηρεσία».

Σύμφωνα με την ίδια την 35χρονη, ο λόγος που δημοσιοποιεί την υπόθεσή της είναι για να επανεξετασθεί το αίτημά της, καθώς όπως λέει έχει τηρήσει όλη την νόμιμη διαδικασία.

«Δεν μπορώ να φύγω γιατί δεν έχω πού να πάω. Ανάμεσα σε δύο χώρες δεν μπορεί καμία να με προστατέψει. Δεν έχω μεγάλες προσδοκίες, θέλω μόνο μία άδεια για να δουλεύω νόμιμα».

«Έχω κατάθλιψη, είμαι με χάπια!»

Μιλώντας στο in, η νεαρή γυναίκα, αναφέρει πως όλη αυτή η αβεβαιότητα για το μέλλον και ο κίνδυνος για τη ζωή της την έχουν επηρεάσει ψυχικά.

«Έχω κατάθλιψη, είμαι με χάπια, κάνω και θεραπεία. Είναι πολύ ψυχοφθόρο. Νιώθω ανασφάλεια δεν μπορώ να σχεδιάσω τίποτα για το μέλλον μου. Μετά την απορριπτική έχω και ένα πρόστιμο. Πώς θα το πληρώσω αφού δεν μπορώ να δουλέψω νόμιμα; Θέλω μόνο να με δουν και να ακουστώ. Θέλω να έχω ένα δικαίωμα στη ζωή όπως έχουν όλοι. Πιστεύω ότι το δικαιούμαι γιατί εδώ μεγάλωσα. Μιλάω καλύτερα ελληνικά κι από τη μητρική μου. Για τη ζωή μου θα φοβάμαι πάντα, αυτός ο φόβος είναι ριζωμένος και δεν θα περάσει ποτέ!».

Ο δικηγόρος της 35χρονης στο in

Στο in, μιλά για την υπόθεση και ο δικηγόρος που εκπροσωπεί την 35χρονη, Ευάγγελος Τρουμπετάρης.

«Η εντολέας μου είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Ουσιαστικά η ελληνική πολιτεία την εκδιώχνει πίσω σε χώρα όπου κινδυνεύει η ζωή της. Δεν μπορεί να εργαστεί γιατί δεν έχει έστω άδεια διαμονής. Κατά το παρελθόν επί 15 χρόνια ήταν στην ελληνική επικράτεια, πάλι είχε πρόβλημα με τα χαρτιά της και αναγκάστηκε να φύγει. Πάλι έχουμε σωρεία παραλείψεων, της λένε “πήγαινε πίσω και αδιαφορούμε παντελώς, αν κινδυνεύει η ζωή σου κ.λπ.”. Η απόφαση της διοίκησης είναι έωλη και καταχρηστική. Δήθεν προβάλλουν λόγους ότι προσπάθησε να παραπλανήσει ενώ όλα τα έγγραφα φέρουν γνήσιο από την αρμόδια πρεσβεία».

Τι αναφέρουν πηγές του υπουργείου

Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ το συγκεκριμένο έγγραφο με την απορριπτική απάντηση του υπουργείου ελέγχθηκε για την γνησιότητά του και προωθήθηκε στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για να δοθεί μία απάντηση την οποία και εξασφαλίσαμε. Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, η αίτηση για ανθρωπιστικούς λόγους είναι εξαιρετική αίτηση που δίνεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και στην περίπτωση που έχουμε να κάνουμε με εγκληματική ενέργεια, θα πρέπει αυτή να σχετίζεται με τη χώρα στην οποία βρίσκεται ή να αποδεικνύεται στενό δέσι8μο με τη χώρα για να δικαιολογείται το καθεστώς. Η διαδικασία κρίνεται από την υπηρεσία, με αντικειμενικά στοιχεία. Σε μια απορριπτική περίπτωση η αιτούσα (στην προκειμένη) να κάνει αίτηση θεραπείας. Ακριβώς επειδή είναι πολύ ευαίσθητο το πλαίσιο του θύματος εγκληματικών ενεργειών, η υπηρεσία δείχνει πάντοτε μια μεγάλη ευαισθησία, ώστε σε καμία περίπτωση να μην κινδυνεύουν άνθρωποι.