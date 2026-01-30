magazin
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα της υγείας που επηρέασε την κινητικότητα της
Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα της υγείας που επηρέασε την κινητικότητα της

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους αποκαλύπτει το πρόβλημα υγείας της. «Έχω αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο δεν επηρέασε τις αισθήσεις, επηρέασε την κινητικότητά μου σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό και για ένα μεγάλο διάστημα».

Spotlight

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους βρέθηκε προσκεκλημένη σε δείπνο βιωματικής εμπειρίας και δεν δίστασε να αποκαλύψει το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε πρόσφατα.

Η γνωστή ηθοποιός βρέθηκε σε δείπνο με τον δικηγόρο και εκ γενετής τυφλό, Βαγγέλη Αυγουλά, και μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες άφησε τον λόγο της να φωτίσει μια πλευρά της ζωής της που μέχρι σήμερα παρέμενε μακριά από τα φώτα.

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Το πρόβλημα υγείας επηρέασε την κινητικότητά μου σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό»

«Έχω αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο δεν επηρέασε τις αισθήσεις, επηρέασε την κινητικότητά μου σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό και για ένα μεγάλο διάστημα. Ακόμα υπάρχει, απλά το καταπολεμώ όσο γίνεται», είπε η ηθοποιός και συνέχισε:

«Και εκεί καταλαβαίνεις ότι, όταν κάτι έχεις δεδομένο, όταν αρχίζεις να το χάνεις, πόσο σημαντική είναι η υγεία μας… ό,τι κουβαλάει ο καθένας μέσα του και πάνω του σαν οργανισμός να το προστατεύουμε και να μπορέσουμε να είμαστε όσο πιο υγιείς γίνεται».

Στην ίδια εκδήλωση μαζί με την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους βρέθηκε και η Λένα Δροσάκη, η οποία αποκάλυψε και τη δική της περιπέτεια με την υγεία της:

«Μετά από ένα χειρουργείο που είχα κάνει, δεν μπορούσα να κάνω βασικές κινήσεις με τα χέρια μου, ούτε να πάρω το παιδί μου αγκαλιά».

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδύουν και γιατί – Οι 3+1 καταλύτες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδύουν και γιατί – Οι 3+1 καταλύτες

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα ορόσημα για το αεροδρόμιο Ηρακλείου και τον ΒΟΑΚ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα ορόσημα για το αεροδρόμιο Ηρακλείου και τον ΒΟΑΚ

Ο Πολ Ντέινο απαντά για πρώτη φορά στα προσβλητικά σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο – «Μάλλον θα ήταν μαστουρωμένος»
29.01.26

Ο Πολ Ντέινο απαντά για πρώτη φορά στα προσβλητικά σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο – «Μάλλον θα ήταν μαστουρωμένος»

Περίπου δύο μήνες μετά τα σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο, που τον αποκάλεσε «αδύναμο και αδιάφορο» ηθοποιό, ο Πολ Ντέινο αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Θα έπαιζα ακόμη και κομπάρσος σε ταινία του»: Ο Tyler, the Creator είναι εδώ και χρόνια θαυμαστής του Γιώργου Λάνθιμου
29.01.26

«Θα έπαιζα ακόμη και κομπάρσος σε ταινία του»: Ο Tyler, the Creator είναι εδώ και χρόνια θαυμαστής του Γιώργου Λάνθιμου

Ο Tyler, the Creator αποθέωσε τον Γιώργο Λάνθιμο μιλώντας στο Triple J, ενώ παραδέχτηκε ότι η αγάπη του για τον Έλληνα σκηνοθέτη πάει χρόνια πίσω - όταν κυκλοφόρησε το περίφημο Dogtooth με έμπνευση τον «Κυνόδοντα»

Σύνταξη
Σάκης Αρναούτογλου: Το μήνυμα για την απώλεια της μητέρας του και η έκκληση αλληλεγγύης
29.01.26

Σάκης Αρναούτογλου: Το μήνυμα για την απώλεια της μητέρας του και η έκκληση αλληλεγγύης

Με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, ο Σάκης Αρναούτογλου μίλησε για τον θάνατο της μητέρας του, ευχαριστώντας για τη συμπαράσταση που δέχεται και προτρέποντας όσους το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της στηρίζοντας το «Σπίτι της Άρσις»

Σύνταξη
Την ώρα που μετανάστες στις ΗΠΑ κρύβονται από τους πράκτορες της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ
29.01.26

Την ώρα που μετανάστες στις ΗΠΑ κρύβονται από τους πράκτορες της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ

Την ώρα που δολοφονίες και οι βίαιες συλλήψεις συγκλονίζουν τη Μινεάπολη και μετανάστες στις ΗΠΑ βρίσκονται σε καθεστώς φόβου λόγω της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Είμαι μητέρα όλη την ενήλικη ζωή μου» – Η Κέιτ Χάντσον σχολιάζει το ότι έκανε πολύ νωρίς παιδιά
29.01.26

«Είμαι μητέρα όλη την ενήλικη ζωή μου» - Η Κέιτ Χάντσον σχολιάζει το ότι έκανε πολύ νωρίς παιδιά

«Είμαι μητέρα από τα 23 μου — γέννησα τον μεγαλύτερο γιο μου, Ράιντερ, πολύ νέα και είχα παιδιά όλη μου την ενήλικη ζωή — και τώρα η κόρη μου έγινε 6 ετών και είναι η πρώτη φορά που δεν έχω ένα πολύ μικρό παιδί και μπορώ να αφοσιωθώ στην καριέρα μου» δήλωσε η Χάντσον.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα Χέμινγκ, λέει ότι ο ηθοποιός «δεν γνωρίζει» πως πάσχει από άνοια
28.01.26

Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα Χέμινγκ, λέει ότι ο ηθοποιός «δεν γνωρίζει» πως πάσχει από άνοια

«Πολλοί νομίζουν ότι οι άνθρωποι αυτοί λένε ‘είμαι καλά’ επειδή αρνούνται να δουν την αλήθεια. Δεν είναι όμως άρνηση. Είναι μέρος της ίδιας της ασθένειας», δήλωσε μεταξύ άλλων η Έμα Χέμινγκ για την κατάσταση του Μπρους Γουίλις

Σύνταξη
Ελένη Μενεγάκη: Η κόρη της Βαλέρια έγινε 18 χρονών – «Μια νεαρή γυναίκα που με γεμίζει περηφάνια»
28.01.26

Ελένη Μενεγάκη: Η κόρη της Βαλέρια έγινε 18 χρονών – «Μια νεαρή γυναίκα που με γεμίζει περηφάνια»

Η Ελένη Μενεγάκη θέλησε να ευχηθεί στην αγαπημένη της κόρη Βαλέρια για τα 18α γενέθλια της, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα καρουζέλ με μοναδικές φωτογραφίες.

Σύνταξη
Σοφία Φυρού μετά τη μαστεκτομή: «Τελείωσα και με τα χειρουργεία με το στήθος. Νιώθω πιο δυνατή από ποτέ»
28.01.26

Σοφία Φυρού μετά τη μαστεκτομή: «Τελείωσα και με τα χειρουργεία με το στήθος. Νιώθω πιο δυνατή από ποτέ»

«Δόξα τω Θεώ, είναι έτσι όπως το περίμενα και έχω και την υγεία μου αλλά μου αρέσει κιόλας και αισθητικά και τελείωσα με αυτό», ανέφερε η Σοφία Φυρού στο κλιπ που δημοσίευσε στο Instagram

Σύνταξη
Η Ντοβ Κάμερον «φορούσε μόνο μια φαρδιά μπλούζα» όταν ο Νταμιάνο Ντάβιντ της έκανε πρόταση γάμου
28.01.26

Η Ντοβ Κάμερον «φορούσε μόνο μια φαρδιά μπλούζα» όταν ο Νταμιάνο Ντάβιντ της έκανε πρόταση γάμου

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον αρραβώνα των Ντοβ Κάμερον και Νταμιάνο Ντάβιντ, δεν τραβήχτηκαν την ώρα της πρότασης γάμου, όπως αποκάλυψε η τραγουδίστρια.

Σύνταξη
«Είσαι μάγος, θυμίζεις Μέσι» – Ο Καρέτσας με νέα γκολάρα «καθάρισε» για την Γκενκ (pic, vid)
30.01.26

«Είσαι μάγος, θυμίζεις Μέσι» – Ο Καρέτσας με νέα γκολάρα «καθάρισε» για την Γκενκ (pic, vid)

O Κωνσταντίνος Καρέτσας «καθάρισε» για την Γκενκ στο ματς της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με ένα γκολ που θύμισε Λιονέλ Μέσι και μια… φουσκωμένη στατιστική σε μόλις μισή ώρα.

Σύνταξη
Πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις μεταγραφές της Euroleague – Ποια ονόματα ακούγονται…
30.01.26

Πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις μεταγραφές της Euroleague – Ποια ονόματα ακούγονται…

Η Euroleague μπαίνει στην τελική της ευθεία και αρκετές ομάδες κοιτάζουν την αγορά για ενίσχυση – Ποια είναι τα ονόματα που «παίζουν» και πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία.

Σύνταξη
Τα τελευταία κλικ: Ανέκδοτες φωτογραφίες της Αμέλια Έρχαρτ λίγες ώρες προτού το όνειρο γίνει εφιάλτης
30.01.26

Τα τελευταία κλικ: Ανέκδοτες φωτογραφίες της Αμέλια Έρχαρτ λίγες ώρες προτού το όνειρο γίνει εφιάλτης

Περίπου 89 χρόνια μετά τη μοιραία πτήση που είχε ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση της Αμέλια Έρχαρτ στην προσπάθειά της της για ένα ιστορικό για την εποχή επίτευγμα, μια σειρά από ανέκδοτες φωτογραφίες δείχνουν τις τελευταίες της στιγμές.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία: Σε καταστολή στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα παραμένει ο τρίτος φίλαθλος του ΠΑΟΚ
30.01.26

Αποσωληνώθηκε ο τρίτος φίλαθλος του ΠΑΟΚ που υποβλήθηκε σε επέμβαση

O 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ - που έχει πλέον αποσωληνωθεί - έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα και είχε πρόβλημα στη σπονδυλική στήλη, καθώς από το τροχαίο είχαν μετακινηθεί δύο σπόνδυλοι στον αυχένα

Σύνταξη
Οι δημοσκοπήσεις ανακατεύουν την τράπουλα στα κόμματα, τα κόμματα της Αριστεράς καταντήσανε μπαλώματα
30.01.26

Οι δημοσκοπήσεις ανακατεύουν την τράπουλα στα κόμματα, τα κόμματα της Αριστεράς καταντήσανε μπαλώματα

Αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό καταγράφουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Πέφτει η ΝΔ αλλά το χειρότερο σενάριο αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Η αποχώρηση Αυλωνίτη από το ΚΙΔΗ του Στέφανου Κασσελάκη και το άγχος που τυλίγει το ΠΑΣΟΚ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Έκρηξη στα Τρίκαλα: Ερευνούν τις άδειες του εργοστασίου Βιολάντα – Η διαρροή προπανίου και το αδήλωτο υπόγειο
30.01.26

Ερευνούν τις άδειες του εργοστασίου Βιολάντα – Η διαρροή προπανίου και το αδήλωτο υπόγειο

Την έναρξη της διαρροής προπανίου από τις σωληνώσεις του εργοστασίου Βιολάντα και τα κενά ασφαλείας που υπήρχαν προσπαθούν να εντοπίσουν τα κλιμάκια της Πυροσβεστικής, ώστε να συμπληρώσουν τη δικογραφία.

Σύνταξη
Τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία: Σήμερα και αύριο το τελευταίο αντίο στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ
30.01.26

Σήμερα και αύριο το τελευταίο αντίο στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ

Σε κλίμα βαριάς οδύνης η Θεσσαλονίκη και η βόρεια Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα και αύριο τους επτά νέους που σκοτώθηκαν στο τροχαίο ενώ πήγαιναν στη Γαλλία για να δουν τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται με τη Λυών

Σύνταξη
Αργεντινή: Μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Παταγονία – Η κυβέρνηση κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης
30.01.26

Μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Παταγονία - Η κυβέρνηση της Αργεντινής κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σε στάχτη έχουν μετατραπεί εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα στην Παταγονία - Η Αργεντινή είναι από τις χώρες που αρνούνται την κλιματική κρίση καθώς ο ακροδεξιός πρόεδρός της Μιλέι ακολουθεί πιστά τον Τραμπ

Σύνταξη
