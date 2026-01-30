Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα της υγείας που επηρέασε την κινητικότητα της

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους βρέθηκε προσκεκλημένη σε δείπνο βιωματικής εμπειρίας και δεν δίστασε να αποκαλύψει το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε πρόσφατα.

Η γνωστή ηθοποιός βρέθηκε σε δείπνο με τον δικηγόρο και εκ γενετής τυφλό, Βαγγέλη Αυγουλά, και μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες άφησε τον λόγο της να φωτίσει μια πλευρά της ζωής της που μέχρι σήμερα παρέμενε μακριά από τα φώτα.

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Το πρόβλημα υγείας επηρέασε την κινητικότητά μου σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό»

«Έχω αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο δεν επηρέασε τις αισθήσεις, επηρέασε την κινητικότητά μου σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό και για ένα μεγάλο διάστημα. Ακόμα υπάρχει, απλά το καταπολεμώ όσο γίνεται», είπε η ηθοποιός και συνέχισε:

«Και εκεί καταλαβαίνεις ότι, όταν κάτι έχεις δεδομένο, όταν αρχίζεις να το χάνεις, πόσο σημαντική είναι η υγεία μας… ό,τι κουβαλάει ο καθένας μέσα του και πάνω του σαν οργανισμός να το προστατεύουμε και να μπορέσουμε να είμαστε όσο πιο υγιείς γίνεται».

Στην ίδια εκδήλωση μαζί με την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους βρέθηκε και η Λένα Δροσάκη, η οποία αποκάλυψε και τη δική της περιπέτεια με την υγεία της:

«Μετά από ένα χειρουργείο που είχα κάνει, δεν μπορούσα να κάνω βασικές κινήσεις με τα χέρια μου, ούτε να πάρω το παιδί μου αγκαλιά».