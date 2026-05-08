Δουδωνής: Ανυπολόγιστο το κόστος της κυβερνητικής ολιγωρίας για εμβολιασμό – Καταστρέφεται η κτηνοτροφία της Λέσβου
Επίθεση στην κυβέρνηση για καθυστέρηση στους εμβολιασμούς ζώων εξαπέλυσε από τη Λέσβο ο Π. Δουδωνής, ζητώντας άμεση στήριξη των κτηνοτρόφων.
Στη σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου που για πρώτη φορά μιλά για εμβολιασμό αναφέρθηκε από τον Συνεταιρισμό Μεσοτόπου όπου βρίσκεται ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με μια ανακοίνωση σήμερα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο του εμβολιασμού. Βδομάδες αφού το έχουμε πει εμείς και αφού το έχει πει και η ίδια η Ευρώπη. Το ερώτημα είναι ποιο είναι το κόστος αυτής της ολιγωρίας και αυτής της αδιαφορίας; Ποιο είναι το κόστος σε σφαγές ζώων, στις οικογένειες που υποφέρουν και σε όλο τον κτηνοτροφικό κόσμο του νησιού;».
Παράλληλα αναφέρθηκε στην αναφορά που έκανε στους Υπουργούς Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διαβιβάζοντας τα αιτήματα του κτηνοτροφικού κόσμου του νησιού για οικονομική στήριξη.
Αναλυτικά η δήλωσή του:
«Είμαι εδώ στον συνεταιρισμό του χωριού μου, του Μεσοτόπου Λέσβου. Τα αιτήματα του οποίου σήμερα κατέθεσα ως αναφορά στους Υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και αφορούν στην άμεση λήψη μέτρων στήριξης στον κτηνοτροφικό κόσμο του νησιού.
Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με μια ανακοίνωση σήμερα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο του εμβολιασμού. Βδομάδες αφού το έχουμε πει εμείς και το έχει πει και η ίδια η Ευρώπη.
Το ερώτημα είναι ποιο είναι το κόστος αυτής της ολιγωρίας και αυτής της αδιαφορίας; Ποιο είναι το κόστος σε σφαγές ζώων, στις οικογένειες που υποφέρουν και σε όλο τον κτηνοτροφικό κόσμο του νησιού;».
