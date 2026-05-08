Ο Τραμπ ανακοίνωσε τριήμερη εκεχειρία στην Ουκρανία
«Ας ελπίσουμε ότι είναι η αρχή του τέλους ενός πολύχρονου, φονικού και σκληρού πολέμου», ανέφερε στη σχετική ανάρτησή του στο Truth Social.
- Γιατί ένας αποδυναμωμένος Στάρμερ αλλάζει τα δεδομένα στις Βρυξέλλες
- Χειροπέδες σε 35χρονο που έδωσε όπλο στον 12χρονο γιο του και τον προέτρεπε να πυροβολήσει
- Ολα όσα πρέπει να ξέρετε για τα ακαθάριστα οικόπεδα - Οι προθεσμίες και τα πρόστιμα
- Προφυλακιστέος ο 28χρονος διανομέας που κατηγορείται ότι πετούσε πέτρες σε περαστικούς στην Κηφισιά
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα με ανάρτησή του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα γίνει τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, από αύριο 9 Μαΐου μέχρι και τις 11 του μηνός.
Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την αναστολή κάθε ένοπλης δραστηριότητας και επίσης την ανταλλαγή 1.000 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα.
Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, συνεχίζονται οι συνομιλίες για τον τερματισμό αυτής της «μεγάλης σύγκρουσης» και «καθημερινά, πλησιάζουμε ολοένα και πιο κοντά».
«Ας ελπίσουμε ότι είναι η αρχή του τέλους ενός πολύχρονου, φονικού και σκληρού πολέμου», πρόσθεσε στην ανάρτησή του στο Truth Social.
Η Ρωσία είχε ήδη ανακοινώσει τριήμερη εκεχειρία για τον εορτασμό της επετείου από τη νίκη του σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
- «Στο εξωτερικό κινδυνεύει η ζωή μου»: Συγκλονίζει η ιστορία Ιρακινής που ζητά άδεια διαμονής από το υπ. Μετανάστευσης
- Έξαλλη η Ζόι Κράβιτζ με ανάρτηση της Hulu – Η φωτογραφία με τον Χάρι Στάιλς που άναψε «φωτιές»
- Ρεκόρ της Euroleague σε τηλεθέαση, social media και προσέλευση στα γήπεδα – Αναλυτικά οι αριθμοί (pic)
- Ο Τραμπ ανακοίνωσε τριήμερη εκεχειρία στην Ουκρανία
- Acropolis Swim Open: Σπουδαίος Σίσκος στα 200μ. ύπτιο, καλύτερη επίδοση στον κόσμο και Πανελλήνιο ρεκόρ! (vid)
- Πάπας Λέων ΙΔ’: Έξι πράγματα που μάθαμε για τον πρώτο Αμερικάνο ποντίφικα στο πρώτο έτος της θητείας του
- LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια
- Ποιοι δεν πληρώνουν φόρο κληρονομιάς για λογαριασμό καταθέσεων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις