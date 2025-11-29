Παγκόσμιο ρεκόρ η Ρεάλ Μαδρίτης με 3,13 εκατ. φανέλες!

«Τρελά λεφτά» έβγαλε η Ρεάλ Μαδρίτης από την πώληση φανελών ανά τον κόσμο. Ειδικότερα έγραψε ιστορία καθώς έγινε ο πρώτος σύλλογος που πούλησε πάνω από 3 εκατ. φανέλες, συγκεκριμένα 3.130.000 το 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Euroméricas Sport Marketing! Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, εδώ δεν υπάρχει κάποια έκπληξη, οι φανέλες της Ρεάλ Μαδρίτης με τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι των Κιλιάν Εμπαπέ και Βινίσιους Τζούνιορ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι και με τη… βούλα η πιο εμπορική ομάδα στο κόσμο και έκανε παγκόσμιο ρεκόρ, σπάζοντας το φράγμα της πώλησης των 3 εκατ. φανελών. Ακολουθούν η Μπαρτσελόνα, η Παρί Σεν Ζερμέν, η Μπάγερν Μονάχου και η Ίντερ Μαϊάμι, οι οποίες ξεπέρασαν τα δύο εκατομμύρια πωλήσεων, όμως γίνεται αντιληπτό ότι υπολείπονται πολύ στη δημοφιλία και στα έσοδα της Ρεάλ.

Πάνω από ένα εκατομμύριο φανέλες πούλησαν οι Μπόκα Τζούνιορς, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Φλαμένγκο, Τσέλσι και Αλ-Νασρ. Η Αλ Νασρ, ομάδα της Σαουδικής Αραβίας δεν προκαλεί έκπληξη, παρά πρόκειται για στοιχείο που δείχνει τη δημοφιλία του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος δεσπόζει στο ρόστερ της.

Το ίδιο ισχύει και για την ‘Ιντερ Μαϊάμι, στο ρόστερ της οποία φιγουράρει ο Μέσι. Στην… περίπτωσή της υπάρχει και ένα ακόμη δεδομένο. Επιβεβαιώνεται πόσο η παρουσία του Μέσι ανέβασε τη δημοφιλία του ποδοσφαίρου στην Αμερική. «Ο Μέσι αλλάζει την αθλητική κουλτούρα της χώρας. Παλιότερα, τα παιδιά ονειρεύονταν να παίζουν μπάσκετ ή αμερικανικό ποδόσφαιρο. Τώρα θέλουν επίσης να γίνουν ποδοσφαιριστές», δήλωσε ο Ποτσετίνο για τον συμπατριώτη του σταρ. Ο Ποσετίνο είναι προπονητής στην Εθνική των ΗΠΑ.

Για να επιστρέψουμε στα οικονομικά της Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμφωνα με την τελευταία οικονομική έκθεση του συλλόγου, το 43% των συνολικών εσόδων της Ρεάλ Μαδρίτης για τη σεζόν 2024/25 προήλθε από δραστηριότητες μάρκετινγκ και εμπορικές συνεργασίες και σύμφωνα με τα ίσια στοιχεία στα ταμεία της μπήκε το εντυπωσιακό ποσό 506,2 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 18% σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν. Για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, η Ρεάλ προβλέπει ότι το ποσό αυτό θα ανέβει στα 539,7 εκατ. ευρώ, με ώθηση από τις πωλήσεις εμφανίσεων και την επέκταση της παγκόσμιας βάσης φιλάθλων της. Ο σύλλογος περιμένει περισσότερα έσοδα και από το ανακαινισμένο Μπερναμπέου, με συνέπεια το 75 % των οικονομικών πόρων του να προέρχονται από τις εμπορικές δραστηριότητες.