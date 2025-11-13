sports betsson
Η Ρεάλ Μαδρίτης πουλάει το 10% της!
Ποδόσφαιρο 13 Νοεμβρίου 2025 | 17:05

Η Ρεάλ Μαδρίτης πουλάει το 10% της!

Το σχέδιο Πέρεθ για πώληση έως 10%, η είσοδος επενδυτή στη Ρεάλ, ο ρόλος των socios, τα θεσμικά εμπόδια και οι διεθνείς συγκρίσεις – Η πιο ριζική αλλαγή στη σύγχρονη ιστορία του συλλόγου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Spotlight

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική καμπή, μια τομή που μπορεί να αναδιαμορφώσει το μέλλον της για τις επόμενες δεκαετίες. Ο Φλορεντίνο Πέρεθ προετοιμάζει το έδαφος για την πιο βαθιά θεσμική μεταβολή από την ίδρυση του συλλόγου: τη μετατροπή σε Ανώνυμη Εταιρεία (SAD) και την πώληση έως και 10% του κεφαλαίου σε έναν στρατηγικό επενδυτή, ο οποίος, με το ποσό που θα καταβάλει, θα λειτουργήσει ταυτόχρονα ως «πραγματικός εκτιμητής» της αξίας του κλαμπ.

Πώς σχεδιάζεται η είσοδος επενδυτή – Το μοντέλο Pérez

Σύμφωνα με το σχέδιο που επεξεργάζεται η διοίκηση, ένας θεσμικός επενδυτής θα μπορούσε να αποκτήσει μεταξύ 5% και 10% του κεφαλαίου της νέας εταιρείας. Ωστόσο, πέρα από αυτήν την αρχική συμμετοχή, θα του απαγορεύεται αυστηρά να αγοράσει περαιτέρω μερίδια, ακόμη κι αν μελλοντικά κάποιοι socios θελήσουν να πουλήσουν τα δικά τους. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: κεφάλαια ναι, έλεγχος όχι.

Η επιθυμία του Πέρεθ είναι ο νέος επενδυτής να αποτελέσει και τον μηχανισμό αποτίμησης της Ρεάλ. Στην περσινή γενική συνέλευση, ο ίδιος ανέφερε ότι η αξία του συλλόγου υπερβαίνει τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν κάποιος επενδυτής καταβάλει, για παράδειγμα, 1 δισ. για το 10%, η αποτίμηση αυτή επιβεβαιώνεται εμφατικά. Για σύγκριση, η Apollo απέκτησε το 57% του Ατλέτικο έναντι ποσού που αποτιμά τους «ροχιμπλάνκος» στα 2,5 δισ. ευρώ. Η Arctos αποτίμησε την Παρί Σεν Ζερμέν στα 4,25 δισ. όταν εξαγόρασε το 12,5%, ενώ οι Los Angeles Lakers πωλήθηκαν φέτος έναντι 8,7 δισ.

Το μοντέλο διακυβέρνησης – Η δύναμη παραμένει στους socios

Το 90% ή 95% των μετοχών (ανάλογα με το ποσοστό που θα αγοραστεί από τον επενδυτή) θα μοιραστεί ισόποσα στους περίπου 100.000 socios. Κάθε μέλος θα μπορεί να έχει μόνο μία μετοχή, την οποία θα μπορεί να διαθέσει μόνο σε άλλο socio που δεν έχει ήδη καμία. Στόχος είναι η διατήρηση του DNA του συλλόγου: ο έλεγχος στα χέρια των μελών, όχι των κεφαλαιούχων.

Το σχέδιο προβλέπει έτσι ένα «κλειστό οικοσύστημα ιδιοκτησίας», όπου υφίστανται σαφείς κανόνες μετάβασης και καμία δυνατότητα εξωτερικής κυριαρχίας. Αυτό το πλαίσιο εξηγεί τις διαβεβαιώσεις του Πέρεθ: «Ο έλεγχος του συλλόγου θα βρίσκεται πάντα στα χέρια των socios».

Το θεσμικό μονοπάτι – Ένα εξαιρετικά δύσκολο δημοψήφισμα

Παρά τη δημοσιότητα του σχεδίου, η διαδικασία βρίσκεται ακόμη πολύ νωρίς. Στην ερχόμενη ετήσια συνέλευση της 23ης Νοεμβρίου, δεν αναμένεται τυπική ψηφοφορία. Το θέμα θα παρουσιαστεί στο «Ενημέρωση του Προέδρου», όμως το ουσιαστικό πρώτο βήμα είναι η σύγκληση έκτακτης συνέλευσης, όπου οι socios-εκπρόσωποι θα πρέπει να εγκρίνουν τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος.

Το δημοψήφισμα απαιτεί πλειοψηφία όλων των socios με δικαίωμα ψήφου — όχι μόνο όσων προσέλθουν στις κάλπες. Αυτό σημαίνει ότι το «ναι» πρέπει να ξεπεράσει τους 50.000 ψήφους. Για να γίνει αντιληπτή η δυσκολία: στις τελευταίες εκλογές του 2006 ψήφισαν συνολικά περίπου 27.000 διά ζώσης και 10.000 με επιστολική ψήφο.

Μόνο αν εγκριθεί το δημοψήφισμα και ψηφιστεί θετικά, θα ξεκινήσει η διαδικασία μετατροπής σε SAD. Η επιτροπή μετασχηματισμού, που αποτελείται από CSD, LaLiga, RFEF και εκπροσώπους αθλητών, θα εξετάσει το μετοχικό κεφάλαιο και θα επικυρώσει την ορθότητα της αποτίμησης. Η επιτροπή μπορεί να μπλοκάρει το σχέδιο μόνο αν το νέο κεφάλαιο οδηγήσει τη Ρεάλ σε εταιρική «αφερεγγυότητα» βάσει της ισπανικής νομοθεσίας — κάτι εξαιρετικά απίθανο.

Οικονομικό πλαίσιο – Η Ρεάλ του 1,185 δισ. ευρώ

Η «βασίλισσα» κατέγραψε το 2024-25 έσοδα εκμετάλλευσης 1,185 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου χωρίς να υπολογίζονται μεταγραφές. Η εμπορική εκτόξευση του νέου Μπερναμπέου, σε συνεργασία με τις Sixth Street και Legends, μετατρέπει το στάδιο σε υπερπολυτελή «μηχανή» εσόδων. Αυτή η πραγματικότητα αποτελεί και το βασικό επιχείρημα όσων στηρίζουν την είσοδο επενδυτή: τα έσοδα πολλαπλασιάζονται, αλλά και οι φιλοδοξίες και οι επενδύσεις.

Το ποδόσφαιρο των funds

Σε παγκόσμια κλίμακα, η «εισβολή» των funds στο ποδόσφαιρο δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά τον νέο κανόνα. Από τη Μίλαν (RedBird) και την Ίντερ (Oaktree) μέχρι την Premier League των Clearlake και Silver Lake, οι μεγάλες ομάδες στρέφονται στο private equity για να παραμείνουν ανταγωνιστικές.

Η Ρεάλ όμως επιδιώκει κάτι διαφορετικό: όχι πώληση, αλλά ένεση κεφαλαίου υπό αυστηρούς όρους. Ένα είδος «στρατηγικού συνεταίρου» που θα προσφέρει χρήμα και κύρος χωρίς να μεταβάλει την εξουσία.

Tο σχέδιο Πέρεθ δεν είναι απλώς μια οικονομική απόφαση. Είναι μια προσπάθεια να προστατευτεί ο ιστορικός χαρακτήρας του συλλόγου, ενώ παράλληλα εντάσσεται στη νέα πραγματικότητα του παγκόσμιου αθλητικού επιχειρείν. Αν περάσει, η Ρεάλ θα γίνει το πρώτο μεγάλο ευρωπαϊκό κλαμπ που θα συνδυάσει το μοντέλο των socios με την είσοδο θεσμικού επενδυτή — και αυτό ίσως αποτελέσει το πρότυπο της επόμενης εποχής. Κι αν απορείται πως η Ρεάλ χρειάζεται «ένεση κεφαλαίου» με τόσα έσοδα η απάντηση είναι απλή: «παλιές οφειλές, δάνεια και μεγάλη κόστη λειτουργίας…»

Stream sports
Το ευχαριστώ του Μέσι για τη λατρεία που βίωσε στο Έλτσε (pics)
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Το ευχαριστώ του Μέσι για τη λατρεία που βίωσε στο Έλτσε (pics)

Με ανάρτησή του ο Λιονέλ Μέσι ευχαρίστησε τις χιλιάδες φίλαθλους που βρέθηκαν στο στάδιο «Manuel Martínez Valero» προκειμένου να τον δουν από κοντά σε προπόνηση της Εθνικής Αργεντινής.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τρομερή ατάκα Αλμέιδα για τις μεταγραφές της Σεβίλλης: «Πρέπει πρώτα να φτάσω μέχρι τα Χριστούγεννα…»
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Τρομερή ατάκα Αλμέιδα για τις μεταγραφές της Σεβίλλης: «Πρέπει πρώτα να φτάσω μέχρι τα Χριστούγεννα…»

Ο Ματίας Αλμέιδα ρωτήθηκε για τις χειμερινές μεταγραφές της Σεβίλλης και με αρκετή δόση χιούμορ απάντησε πως... προέχει να είναι αυτός στον πάγκο της μέχρι τότε!

Σύνταξη
Η «δεύτερη νεότητα» του Λούκα Μόντριτς στη Μίλαν
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Η «δεύτερη νεότητα» του Λούκα Μόντριτς στη Μίλαν

Σύμφωνα με αξιολόγηση διαδικτυακής πλατφόρμας ο 40χρονος Λούκα Μόντριτς φιγουράρει στην πέμπτη θέση μεταξύ όλων των παικτών που αγωνίζονται στα κορυφαία πρωταθλήματα.

Βάιος Μπαλάφας
Το «ιπτάμενο παλάτι» του Κριστιάνο Ρονάλντο – Το Bombardier Global Express 6500 των 50 εκατομμυρίων ευρώ
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Το «ιπτάμενο παλάτι» του Κριστιάνο Ρονάλντο – Το Bombardier Global Express 6500 των 50 εκατομμυρίων ευρώ

Η πιο ακριβή αγορά στη ζωή του Πορτογάλου σούπερ σταρ είναι ένα ιδιωτικό αεροσκάφος που συνδυάζει την τεχνολογία, την άνεση και την πολυτέλεια ενός πεντάστερου ξενοδοχείου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το νέο «Μπερναμπέου»: Από γήπεδο-σύμβολο σε οικονομική υπερδύναμη
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Το νέο «Μπερναμπέου»: Από γήπεδο-σύμβολο σε οικονομική υπερδύναμη

Έξι χρόνια μετά την έναρξη των έργων ανακατασκευής, το «Μπερναμπέου» αυξάνει τα έσοδα του συλλόγου κατά 130% και μετατρέπεται σε μια πραγματική μηχανή παραγωγής χρήματος, πέρα από το ποδόσφαιρο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
