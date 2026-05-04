Αποχή και δίωρη στάση των δικαστικών υπαλλήλων Αθήνας σήμερα και αύριο για ελλιπή μέτρα ασφαλείας
Αντιδρούν μετά το σοβαρό περιστατικό όπου 89χρονος μπήκε στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών και άρχισε να πυροβολεί τους υπαλλήλους
Σε κινητοποιήσεις αποφάσισαν να προχωρήσουν σήμερα, Δευτέρα και αύριο Τρίτη οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας, αντιδρώντας στις συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας τους, μετά το πρόσφατο σοβαρό περιστατικό στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών, όταν ένας οπλισμένος 89χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε τέσσερις δικαστικούς υπαλλήλους.
Η ένοπλη επίθεση στο Πρωτοδικείο, στην Οδό Λουκάρεως, ανέδειξε, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, σοβαρά κενά ασφαλείας και επανέφερε στο προσκήνιο πάγια αιτήματα του κλάδου. Όπως επισημαίνουν, ζητούν τη διασφάλιση αξιοπρεπών και ασφαλών συνθηκών εργασίας, καθώς και την άμεση λήψη ουσιαστικών μέτρων για την προστασία της υγείας και της ζωής τους.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι απέχουν από τα καθήκοντά τους στις υπηρεσίες και τα τμήματα που στεγάζονται στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών. Παράλληλα, πραγματοποιείται δίωρη διακοπή εργασιών στις υπόλοιπες δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας, από τις 09:00 έως τις 11:00.
Στις 09:30 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στον αίθριο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου, ενώ θα ακολουθήσει σύσκεψη σε αίθουσα του κτηρίου.
Στη συνάντηση έχουν κληθεί να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων από τον χώρο της Δικαιοσύνης. Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να συνεχιστούν, με τους εργαζόμενους να δηλώνουν αποφασισμένοι.
- Η Ολίβια Γουάιλντ απάντησε σε όσους την αποκάλεσαν «πτώμα»
- Έντεκα συλλήψεις για την αιματηρή συμπλοκή κρατουμένων με δύο νεκρούς στις φυλακές Νιγρίτας Σερρών
- Τι λέει ο καπετάνιος που αψήφησε τα μποφόρ και μετέφερε βρέφος από τη Σκόπελο στο Βόλο
- Καβαλίερς και Πίστονς νίκησαν στα Game 7 και ετοιμάζονται για μάχη στα ημιτελικά (vids)
- Φιλοπαλαιστινιακά μηνύματα, απειλές, εμπρησμός – Μιλήσαμε με την ιδιοκτήτρια της γκαλερί Ecletica στου Ψυρρή
- Σχοινιάς 2028: Η «αναγέννηση» ενός Ολυμπιακού στολιδιού και το νέο στοίχημα της ελληνικής κωπηλασίας
- Στενά του Ορμούζ: «Το σχέδιο των ΗΠΑ δεν θα περιλαμβάνει υποχρεωτική ναυτική συνοδεία» – Θολό τοπίο για την «Επιχείρηση Ελευθερίας»
- Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις