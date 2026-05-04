Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
Λέον Μπότσταϊν: Αποχωρεί από το Bard College μετά τις αποκαλύψεις για τη σχέση του με τον Έπσταϊν
Λέον Μπότσταϊν: Αποχωρεί από το Bard College μετά τις αποκαλύψεις για τη σχέση του με τον Έπσταϊν

«Κλείνει» για τον Λέον Μπότσταϊν ο κύκλος του στην κορυφή του Bard College, μετά τις αποκαλύψεις για τις επαφές του με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Λέον Μπότσταϊν, ο άνθρωπος που ταυτίστηκε όσο λίγοι με την πορεία του Bard College και το διοίκησε για περισσότερο από μισό αιώνα, ανακοίνωσε την αποχώρησή του, σύμφωνα με τους New York Times. Η απόφαση ήρθε μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφων που έδειξαν ότι η σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν ήταν πιο στενή απ’ όσο είχε γίνει μέχρι σήμερα γνωστό.

Ο Μπότσταϊν, γνωστός για την ικανότητά του να εξασφαλίζει δωρεές αλλά και για την πληθωρική προσωπικότητά του, βρέθηκε στο επίκεντρο μετά την αποκάλυψη μεγάλου όγκου εγγράφων που είχε συγκεντρώσει το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σχετικά με τον Έπσταϊν. Από τα αρχεία προέκυψε ότι ο πρόεδρος του Bard αντάλλασσε μηνύματα και συναντιόταν με τον καταδικασμένο χρηματιστή επί χρόνια, ακόμη και μετά την καταδίκη του για άγρα ανηλίκου με σκοπό την πορνεία.

Σε σημείωμα του 2013, ο Μπότσταϊν έκλεινε το μήνυμά του γράφοντας «Μου λείπεις». Σε άλλη επικοινωνία αναφερόταν στην αγαπημένη του «νέα φιλία» με τον Έπσταϊν, ενώ του ευχόταν να είναι καλά μετά τη δημοσίευση άρθρου που περιέγραφε την κακοποίησή του.

Η ανεξάρτητη έρευνα και το πόρισμα

Το Bard ανέθεσε ανεξάρτητη έρευνα στη νομική εταιρεία WilmerHale, με τα συμπεράσματα να δημοσιοποιούνται την Παρασκευή.

Η έρευνα δεν διαπίστωσε ότι ο Μπότσταϊν είχε διαπράξει κάτι παράνομο. Ωστόσο, κατέληξε ότι η σχέση του με τον Έπσταϊν δημιουργούσε σοβαρά ερωτήματα για την ηγεσία του. Σύμφωνα με την έκθεση, ο πρόεδρος του Bard αγνόησε τις ανησυχίες ανώτερου μέλους του διδακτικού προσωπικού, το οποίο τον είχε συμβουλεύσει ότι το κολέγιο θα έπρεπε να κρατήσει αποστάσεις από τον Έπσταϊν.

«Ο πρόεδρος Μπότσταϊν υποστηρίζει με ένταση ότι η ανάγκη του Bard για χρηματοδότηση ήταν ύψιστης σημασίας», ανέφερε η έκθεση. «Η άποψή του ήταν: “Θα έπαιρνα χρήματα από τον Σατανά, αν αυτό μου επέτρεπε να κάνω το έργο του Θεού”».

Η WilmerHale σημείωσε επίσης ότι ο Μπότσταϊν είχε επισκεφθεί το νησί του Έπσταϊν, είχε καλέσει τον Έπσταϊν να μείνει στο Bard και να επισκεφθεί λύκειο που συνδέεται με το κολέγιο, ενώ είχε λάβει πληρωμές από τον ίδιο. Ο Μπότσταϊν υποστήριξε ότι στη συνέχεια διοχέτευσε τα ποσά αυτά στο Bard, καταχωρίζοντάς τα στο δικό του όνομα.

«Ήταν μόνο για δωρεές», υποστήριζε ο Μπότσταϊν

Ο Λέον Μπότσταϊν επέμενε για χρόνια ότι η σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν είχε έναν και μόνο σκοπό: να τον πείσει να δώσει χρήματα στο Bard, το οποίο βρίσκεται περίπου 100 μίλια βόρεια της Νέας Υόρκης.

Η γνωριμία τους, σύμφωνα με τον ίδιο, ξεκίνησε το 2011, όταν ο Έπσταϊν έστειλε στο κολέγιο μια μικρή, αυτόκλητη δωρεά. «Ένας τύπος μάς έστειλε χρήματα και εμείς το συνεχίσαμε», είχε πει ο Μπότσταϊν στους New York Times το 2023. «Είναι μια απλή ιστορία».

Ωστόσο, μετά τη νέα δημοσιοποίηση εγγράφων, οι εξηγήσεις του για διάφορες επαφές και συναλλαγές με τον Έπσταϊν προκάλεσαν περισσότερα ερωτήματα στην κοινότητα του Bard.

Από τα 28 του στην προεδρία του Bard

Ο Μπότσταϊν ανέλαβε την προεδρία του Bard το 1975, σε ηλικία μόλις 28 ετών, όταν το κολέγιο βρισκόταν σε εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση. Στα χρόνια που ακολούθησαν απέκτησε τη φήμη χαρισματικού «fundraiser», ενώ οι υποστηρικτές του τον θεωρούν τον άνθρωπο που κράτησε το Bard όρθιο σε μια περίοδο κατά την οποία πολλά κολέγια στις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν μεγάλες πιέσεις και ορισμένα έχουν ήδη κλείσει.

Το 2021, ο δισεκατομμυριούχος Τζορτζ Σόρος δεσμεύτηκε να δωρίσει 500 εκατομμύρια δολάρια στο ταμείο δωρεών του Bard, το οποίο πλέον ξεπερνά το 1 δισ. δολάρια.

Στη δήλωσή του την Παρασκευή, ο Μπότσταϊν ανέφερε ότι επί των ημερών του το κολέγιο εξασφάλισε σχεδόν 3 δισ. δολάρια σε φιλανθρωπικές δωρεές. Πρόσθεσε ότι θα παραμείνει πρόεδρος έως το τέλος του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, στις 30 Ιουνίου.

Ένα κολέγιο που χτίστηκε πάνω στην αντισυμβατικότητα

Το Bard αυτοπροσδιορίζεται ως «ιδιωτικό κολέγιο στην υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος» και εδώ και χρόνια καλλιεργεί την εικόνα ενός ιδρύματος που δεν ακολουθεί τις συμβάσεις της ανώτατης εκπαίδευσης. Υπό την ηγεσία του Μπότσταϊν, αυτή η μποέμικη και αντισυμβατική ταυτότητα ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο.

Η διαφορετική προσέγγιση φάνηκε ακόμη και στη διαδικασία εισαγωγής. Οι υποψήφιοι φοιτητές του Bard μπορούν, για παράδειγμα, να αποφύγουν την παραδοσιακή διαδικασία αιτήσεων και να υποβάλουν αντ’ αυτής τρία εκτενή δοκίμια.

Ο Μπότσταϊν είχε επίσης ειρωνευτεί ανοιχτά τις κατατάξεις του U.S. News & World Report, στις οποίες πολλοί επικεφαλής αμερικανικών κολεγίων αποδίδουν τεράστια σημασία. Παράλληλα, υπήρξε από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του μοντέλου early college, δημιουργώντας από τα πρώτα προγράμματα που δίνουν σε μαθητές λυκείου —συχνά από υποεκπροσωπούμενες κοινωνικές ομάδες— τη δυνατότητα να αποκτούν δωρεάν πανεπιστημιακές μονάδες πριν ακόμη αποφοιτήσουν.

Όμως, σε μια άλλη βασική σύμβαση της σύγχρονης ανώτατης εκπαίδευσης —την ανάγκη συγκέντρωσης ιδιωτικού χρήματος— το Bard δεν διαφοροποιήθηκε. Αντίθετα, αγκάλιασε την πρακτική. Ο ίδιος ο Μπότσταϊν είχε πει ότι μισούσε να ζητά χρήματα από πλούσιους ανθρώπους, περιγράφοντας τη διαδικασία ως ταπεινωτική εμπειρία.

Το ταξίδι στο νησί και οι εξηγήσεις που προκάλεσαν ερωτήματα

Μία από τις λεπτομέρειες που προκάλεσαν ιδιαίτερη αίσθηση αφορούσε ταξίδι στο νησί του Έπσταϊν το 2012. Τα έγγραφα έδειξαν ότι το γραφείο του Μπότσταϊν είχε οργανώσει την επίσκεψη. Ο ίδιος δήλωσε αργότερα ότι αρρώστησε στη διάρκεια του ταξιδιού και ότι δεν ήταν βέβαιος αν τελικά έμεινε στο νησί.

Όταν οι New York Times ανέφεραν email του Μπότσταϊν από την επόμενη ημέρα του ταξιδιού, στο οποίο ευχαριστούσε τον Έπσταϊν και έγραφε «το μέρος είναι υπέροχο», ο Μπότσταϊν απάντησε μέσω εκπροσώπου ότι η φράση αφορούσε «το συνολικό περιβάλλον του Σεντ Τόμας».

Η έκθεση της WilmerHale ανέφερε ότι ο Μπότσταϊν δεν υπήρξε «απολύτως ακριβής» όταν περιέγραφε δημόσια τη σχέση του με τον Έπσταϊν.

Το ακριβό ρολόι των 56.000 δολαρίων

Τα έγγραφα αποκάλυψαν επίσης μια άλλη ασυνήθιστη υπόθεση: ο Μπότσταϊν και ο Έπσταϊν είχαν συνεργαστεί για την αγορά ενός ακριβού ρολογιού.

Ο Μπότσταϊν, ο οποίος είναι συλλέκτης ρολογιών, εξήγησε ότι απλώς βοηθούσε τον Έπσταϊν, ο οποίος είχε δείξει ενδιαφέρον για ένα συγκεκριμένο ρολόι, να το αγοράσει. Ωστόσο, ο ίδιος κράτησε το ρολόι για περίπου έναν χρόνο, μέχρι που ο Έπσταϊν απαίτησε να του το επιστρέψει ή να αρχίσει να καταβάλλει χρήματα για να καλύψει το κόστος των 56.000 δολαρίων.

Σε ένα email, ο Έπσταϊν επέκρινε έντονα τον Μπότσταϊν, χαρακτηρίζοντας την αγορά του ρολογιού «απρόσεκτη».

Η αποχώρηση και η επόμενη ημέρα

Τα νέα έγγραφα δεν έδειξαν ποινική παρανομία από την πλευρά του Μπότσταϊν. Παρ’ όλα αυτά, ο πρόεδρος του Bard προστίθεται στη λίστα των ισχυρών προσώπων που αποχωρούν από κορυφαίες θέσεις μετά την αποκάλυψη επικοινωνιών τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο ίδιος δήλωσε την Παρασκευή ότι θεώρησε πως ήταν προς το «καλύτερο συμφέρον του Bard» να περιμένει την ολοκλήρωση της ανεξάρτητης έρευνας πριν ανακοινώσει την αποχώρησή του.

Ανέφερε επίσης ότι θα συνεχίσει να εργάζεται ως καθηγητής και να συμμετέχει σε μουσικά προγράμματα που συνδέονται με το Bard. Από το 1992 είναι βασικός αρχιμουσικός και μουσικός διευθυντής της American Symphony Orchestra. Στη δήλωσή του είπε ακόμη ότι θα συνεχίσει να ζει στο Finberg House, μια φοιτητική εστία μέσα στην πανεπιστημιούπολη.

Η πίεση από την κοινότητα του Bard

Στην αρχή, η αντίδραση στην πανεπιστημιούπολη του Bard ήταν συγκρατημένη. Πολλοί, ανάμεσά τους και μέλη του διοικητικού συμβουλίου, έδειχναν διατεθειμένοι να στηρίξουν έναν ηγέτη που θεωρούνταν από ορισμένους καθοριστικός για την επιτυχία του κολεγίου επί δεκαετίες.

Η πίεση, όμως, αυξήθηκε σταδιακά όσο συνεχιζόταν η δημοσιογραφική κάλυψη. Την άνοιξη, το διοικητικό συμβούλιο, με επικεφαλής τον δισεκατομμυριούχο Τζέιμς Κοξ Τσέιμπερς, ανακοίνωσε ότι ανέθεσε στη WilmerHale να ερευνήσει τη σχέση του Έπσταϊν με τον πρόεδρο και το Bard.

Στη συνέχεια, η σύγκλητος των καθηγητών παρενέβη, καλώντας τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να «σχεδιάσουν μια μετάβαση στην ηγεσία». Η ανακοίνωση ζητούσε επίσης να υπάρξει σκέψη για ένα Bard μετά τον άνθρωπο που το διοίκησε για πάνω από μισό αιώνα.

Την Παρασκευή, το διοικητικό συμβούλιο ευχαρίστησε τον Μπότσταϊν για «τα αναρίθμητα επιτεύγματά του και τη διαρκή επίδραση της ηγεσίας του». Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι σύντομα θα ορίσει προσωρινό επικεφαλής και θα παρουσιάσει τις λεπτομέρειες μιας εθνικής αναζήτησης για τον επόμενο πρόεδρο του Bard.

