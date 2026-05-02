«Ο Διάβολος φοράει Prada» – Η πραγματική βοηθός της Άννα Γουίντουρ χρησιμοποιεί αμισθί φοιτητές για πρακτική

H Βρετανίδα blogger μόδας που ενέπνευσε τον χαρακτήρα της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada» έχει βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων κι όχι μόνο λόγω της προβολής του sequel του επιτυχημένου φιλμ.

Η χρήση άνισων πρακτικών από την Πλαμ Σάικς (Plum Sykes), πρώην βοηθό της Άννας Γουίντουρ, της οποίας η οικογένεια κατέχει ένα κτήμα στο Γιορκσάιρ, αναζωπυρώνει τον προβληματισμό σχετικά με τις δημιουργικές βιομηχανίες.

Ούτε σεντς!

Λέγεται ότι αποτέλεσε την έμπνευση για έναν χαρακτήρα στην ταινία «Ο Διάβολος φοράει Prada» και ότι ήταν προσωπική βοηθός της Άννας Γουίντουρ, οπότε η Πλαμ Σάικς γνωρίζει καλά τη δύσκολη και συχνά καθόλου λαμπερή ζωή ενός ασκούμενου στη βιομηχανία της μόδας.

Όμως, όπως φαίνεται, αυτή η γνώση δεν την οδηγεί στο να πληρώνει στους δικούς της ασκούμενους έναν δίκαιο μισθό. Ή, για την ακρίβεια, έναν κάποιο μισθό μιας και δεν τους πληρώνει καθόλου.

Έχει δεχθεί κριτική

Η Σάικς, συντάκτρια στη Vogue, έχει ξεκινήσει το δικό της Substack, όπου έχει περισσότερους από 20.000 ακόλουθους –μερικοί από τους οποίους πληρώνουν 65 λίρες (75 ευρώ) για τις σκέψεις της.

Για να τη βοηθήσουν στη διαχείριση της νέας της επιχείρησης, η συγγραφέας, που ζει στο Cotswolds, έχει φοιτητές που τη βοηθούν δωρεάν. Έχει δεχτεί κριτική επειδή δεν τους πληρώνει ούτε σεντς για τη δουλειά τους.

Το blog περιλαμβάνει προσωπικές αναρτήσεις, όπως ένα ποστ που κατατάσσει τους αγαπημένους της επισκέπτες με βάση το πόσα ξόδεψαν για ένα δώρο όταν εμφανίστηκαν στο σπίτι της.

«Θυμάμαι τις μέρες που δούλευα μόνο για τα έξοδα. Δεν υπάρχει καμία –ΚΑΜΙΑ– θέση το 2026 για να μην πληρώνεις τους συνεργάτες σου, όποια και αν είναι η ιδιότητα με την οποία συνεισφέρουν»

Καμία θέση

Η Σάικς, η γυναίκα πίσω από τον χαρακρήρα της βοηθού της Άννα Γουίντουρ στο «Ο Διάβολος φοράει Prada» όχι μόνο δεν πληρώνει τους φοιτητές που τη βοηθούν σε αυτή την επιχείρηση, αλλά αντιθέτως δέχεται από αυτούς και πλούσια δώρα. Πρόσφατα καυχήθηκε ότι ένας από αυτούς της αγόρασε γάντια Hermès, τα οποία κοστίζουν μεταξύ 500 και 1.000 λιρών (περίπου 600 με 1200 ευρώ).

Η Παντόρα Σάικς (Pandora Sykes), η οποία δεν έχει καμία συγγένεια με την Πλαμ, πρώην συντάκτρια σε περιοδικά και εφημερίδες, σχολίασε κάτω από μια ανάρτηση σε blog σχετικά με τους μη αμειβόμενους ασκούμενους:

«Θυμάμαι τις μέρες που δούλευα μόνο για τα έξοδα. Δεν υπάρχει καμία –ΚΑΜΙΑ– θέση το 2026 για να μην πληρώνεις τους συνεργάτες σου, όποια και αν είναι η ιδιότητα με την οποία συνεισφέρουν».

Η royal συγγένεια

Η Πλαμ, που έχει συγγένεια με έναν βαρονέτο και η οικογένειά της διαθέτει μια τεράστια κληρονομική έκταση στο Γιορκσάιρ, παραδέχτηκε ότι δεν πληρώνει τους φοιτητές που εργάζονται για αυτήν προς το παρόν, αλλά «ελπίζω ότι αυτό μπορεί να αλλάξει».

Ο προπάππους της ήταν ο Μαρκ Σάικς, ο οποίος συνέταξε τη συμφωνία Sykes-Picot* το 1916, η οποία καθόριζε τη συμφωνία μεταξύ της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τον τρόπο κατανομής των αραβικών εδαφών στη Μέση Ανατολή.

Είναι παντρεμένη με τον μεγιστάνα Toby Rowland, τον πολυεκατομμυριούχο γιο του διάσημου επιχειρηματία Tiny Rowland.

(*Η Συμφωνία Σάικς-Πικό [Sykes-Picot Agreement] ήταν ένα μυστικό σύμφωνο που υπογράφηκε στις 16 Μαΐου 1916, κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας, με τη σύμφωνη γνώμη της Ρωσίας και της Ιταλίας. Στόχος ήταν ο διαμελισμός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ο καθορισμός των σφαιρών επιρροής τους στη Μέση Ανατολή).

«Επισήμως, δεν υπάρχουν θέσεις πρακτικής άσκησης στην Condé Nast. Δεν επιτρέπονται πλέον οι ασκούμενοι. Έχει να κάνει με το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ή την Υγεία και Ασφάλεια ή κάποια παρόμοια γραφειοκρατική διαδικασία»

H γυναίκα που ενέπνευσε τον χαρακτήρα της Έμιλι Μπλαντ στο «Ο Διάβολος φοράει Prada μιλάει στην κάμερα

«Εργάστηκε ακούραστα»

Η Πλαμ Σάικς λέγεται ότι αποτέλεσε την έμπνευση για τον κομψό και απόμακρο χαρακτήρα της Έμιλι Μπλαντ στην ταινία «Ο Διάβολος φοράει Prada» -το βιβλίο στο οποίο βασίστηκε η ταινία γράφτηκε από μία άλλη πρώην βοηθό της Άννα Γουίντουρ (διαβάστε την ιστορία της εδώ).

Η Σάικς είπε ότι η τρέχουσα ομάδα νεαρών ανθρώπων της αναλαμβάνει μια σειρά από εργασίες για λογαριασμό της, συμπεριλαμβανομένου ενός φοιτητή νευροεπιστημών που της βρήκε φωτογράφους στο Παρίσι και τη βοήθησε με αναλύσεις, καθώς και ενός φοιτητή δημιουργικής γραφής που, όπως έγραψε η Σάικς, «εργάστηκε ακούραστα για ένα χρόνο» στα κοινωνικά της δίκτυα.

Δίδυμη της Σίντι Κρόφορντ

Μια άλλη ασκούμενη, που σπουδάζει στο King’s College του Λονδίνου, τη βοήθησε να σκεφτεί ιστορίες και ιδέες, ενώ ένας φοιτητής του St Andrews επιμελήθηκε τα κείμενά της και έγραψε τις λεζάντες της «με έναν τόνο φωνής πολύ κοντά στο στυλ της Πλαμ».

Περιέγραψε μια ασκούμενη ως δίδυμη της Σίντι Κρόφορντ, φορώντας ένα «ανοιχτό ροζ πουλόβερ Sporty and Rich με κορδέλα στα μαλλιά», και μια άλλη που είχε «χιλιάδες χρυσές μπούκλες» και «υπέροχα ρούχα».

«Οι κατευθυντήριες γραμμές του εργατικού δικαίου ορίζουν ότι οι μη αμειβόμενες πρακτικές ασκήσεις είναι νόμιμες μόνο εάν η εργασία αποτελεί υποχρεωτική απαίτηση για έναν φοιτητή στο πλαίσιο των σπουδών του, εάν πραγματοποιείται για φιλανθρωπικούς σκοπούς ή εάν περιλαμβάνει αποκλειστικά την παρακολούθηση εργαζομένων χωρίς την εκτέλεση εργασιακών καθηκόντων» σχολιάζει η Helena Horton στον Guardian.

Η Σάικς δηλώνει ότι οι ασκούμενοι της εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία.

Υποαμοιβή των εργαζομένων

«Εάν ένας ασκούμενος εκτελεί παραγωγική εργασία αντί να παρακολουθεί, δικαιούται νομικά τον εθνικό κατώτατο μισθό» συνεχίζει η Helena Horton.

«Προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν ζητήσει από κλάδους όπως η μόδα και τα μέσα ενημέρωσης να σταματήσουν να χρησιμοποιούν άμισθους ασκούμενους και έχουν δηλώσει ότι όσοι το κάνουν ενδέχεται να ενεργούν παράνομα»

Η Condé Nast, εργοδότης της Σάικς, αναγκάστηκε στο παρελθόν να καταβάλει 5,8 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 5 εκατ. ευρώ) στους πρώην ασκούμενους της στο πλαίσιο συμβιβασμού μιας ομαδικής αγωγής που κατηγορούσε την εκδοτική εταιρεία για την υποαμοιβή των εργαζομένων της.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ασκούμενοι έβγαζαν ένα δολάριο την ώρα.

Αντίο ασκούμενοι

Σε πρόσφατη ανάρτησή της, η Σάικς παραπονέθηκε για την έλλειψη μη αμειβομένων πρακτικών ασκήσεων στην εταιρεία μέσων ενημέρωσης, γράφοντας:

«Επισήμως, δεν υπάρχουν θέσεις πρακτικής άσκησης στην Condé Nast. Δεν επιτρέπονται πλέον οι ασκούμενοι. Έχει να κάνει με το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ή την Υγεία και Ασφάλεια ή κάποια παρόμοια γραφειοκρατική διαδικασία».

Το μοντέλο επανεμφανίζεται

Η Sophie Sajnani, η οποία διευθύνει μια εταιρεία συμβούλων για πανεπιστήμια και συνεργάζεται με νέους, δήλωσε στον Guardian: «Αυτοί οι νόμοι υπάρχουν για έναν λόγο: ώστε οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν την αξία τους, να μπορούν να διαπραγματεύονται δίκαια και να προστατεύονται από διακρίσεις.

»Η Condé Nast έκλεισε το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης όταν αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει το κόστος της μη αμειβόμενης εργασίας. Μια δεκαετία αργότερα, το ίδιο μοντέλο επανεμφανίζεται -όχι μέσα σε ιδρύματα, αλλά μέσω ατόμων που έχουν αρκετή εξουσία για να το αναπαράγουν».

Οι ηθοποιοί του «Ο Διάβολος φοράει Prada», Έμιλι Μπλαντ και Στάνλεϊ Τούτσι, περπατούν πάνω στα αστέρια τους στο «Walk of Fame» του Χόλιγουντ στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνιας, στις ΗΠΑ, στις 30 Απριλίου 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

Ο νόμος και ο εθελοντισμός

Σχετικά με τις κριτικές, η Σάικς είπε: «Πρόκειται για άτομα που αποκτούν εργασιακή εμπειρία, κάνοντας μερικές ώρες συμπληρωματικής εργασιακής εμπειρίας, παρακολουθώντας με, για παράδειγμα, σε ραντεβού για τη μόδα. Αυτό τους επιτρέπει να αποκτήσουν εμπειρία, συστατικές επιστολές για τα μαθήματά τους και τους βοηθά στην μελλοντική τους καριέρα.

»Υπάρχει ουσιαστική νομική διαφορά μεταξύ της εργασιακής εμπειρίας και μιας επίσημης, αμειβόμενης πρακτικής άσκησης, κάτι που δεν ισχύει στην περίπτωση αυτή. Πρόκειται για μια πολύ ανεπίσημη σχέση.

»Μερικές φορές έχουν αναλάβει για μένα περιστασιακές εργασίες που δεν είχαν προγραμματιστεί, αλλά δεν υπάρχουν καθορισμένες ώρες εργασίας, και ό,τι έχουν κάνει ήταν απολύτως εθελοντικό» συμπλήρωσε, ενώ πρόσθεσε:

«Όταν δημοσίευσα την αγγελία μου, έλαβα πολλές αιτήσεις από άτομα που είχαν ήδη αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο. Αυτό αντανακλά το πόσο δύσκολη είναι αυτή τη στιγμή η αγορά εργασίας στον τομέα των μέσων ενημέρωσης».

Το αντάλλαγμα

«Συχνά εργάζονταν ήδη με μερική απασχόληση, αλλά παρόλα αυτά ήθελαν να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία χωρίς αμοιβή.

»Αν και ήξερα ότι αυτή ήταν πιθανώς η μόνη τους ευκαιρία να μπουν στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, έπρεπε να τους πω ότι έλαβα υπόψη μόνο άτομα που ήταν ακόμα φοιτητές –που μπορούσαν να κερδίσουν πιστωτικές μονάδες για το πτυχίο τους σε αντάλλαγμα για την εργασιακή εμπειρία που μπορούσα να τους προσφέρω.

»Απέρριψα πάρα πολλούς ανθρώπους. Τους συμβούλεψα ότι, αν είχαν εγκαταλείψει το πανεπιστήμιο, δεν μπορούσα να τους εμποδίσω να βρουν αμειβόμενη εργασία, και ότι αυτό έπρεπε να είναι η κύρια προτεραιότητά τους» κατέληξε η Πλαμ Σάικς.

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: Plum Sykes Instagram