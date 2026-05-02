02.05.2026 | 11:50
Νέα σεισμική δόνηση 3,9 Ρίχτερ στο Λασίθι
«Ο Διάβολος φοράει Prada» – Η πραγματική βοηθός της Άννα Γουίντουρ χρησιμοποιεί αμισθί φοιτητές για πρακτική
Woman 02 Μαΐου 2026, 15:00

«Ο Διάβολος φοράει Prada» – Η πραγματική βοηθός της Άννα Γουίντουρ χρησιμοποιεί αμισθί φοιτητές για πρακτική

H blogger μόδας που ενέπνευσε τον χαρακτήρα της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada» και οι πρακτικές εκμετάλλευσης της βιομηχανίας της μόδας.

Έφη Αλεβίζου
Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις

Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις

Spotlight

H Βρετανίδα blogger μόδας που ενέπνευσε τον χαρακτήρα της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada» έχει βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων κι όχι μόνο λόγω της προβολής του sequel του επιτυχημένου φιλμ.

Η χρήση άνισων πρακτικών από την Πλαμ Σάικς (Plum Sykes), πρώην βοηθό της Άννας Γουίντουρ, της οποίας η οικογένεια κατέχει ένα κτήμα στο Γιορκσάιρ, αναζωπυρώνει τον προβληματισμό σχετικά με τις δημιουργικές βιομηχανίες.

Ούτε σεντς!

Λέγεται ότι αποτέλεσε την έμπνευση για έναν χαρακτήρα στην ταινία «Ο Διάβολος φοράει Prada» και ότι ήταν προσωπική βοηθός της Άννας Γουίντουρ, οπότε η Πλαμ Σάικς γνωρίζει καλά τη δύσκολη και συχνά καθόλου λαμπερή ζωή ενός ασκούμενου στη βιομηχανία της μόδας.

Όμως, όπως φαίνεται, αυτή η γνώση δεν την οδηγεί στο να πληρώνει στους δικούς της ασκούμενους έναν δίκαιο μισθό. Ή, για την ακρίβεια, έναν κάποιο μισθό μιας και δεν τους πληρώνει καθόλου.

Το blog περιλαμβάνει προσωπικές αναρτήσεις, όπως ένα ποστ που κατατάσσει τους αγαπημένους της επισκέπτες με βάση το πόσα ξόδεψαν για ένα δώρο όταν εμφανίστηκαν στο σπίτι της

Έχει δεχθεί κριτική

Η Σάικς, συντάκτρια στη Vogue, έχει ξεκινήσει το δικό της Substack, όπου έχει περισσότερους από 20.000 ακόλουθους –μερικοί από τους οποίους πληρώνουν 65 λίρες (75 ευρώ) για τις σκέψεις της.

Για να τη βοηθήσουν στη διαχείριση της νέας της επιχείρησης, η συγγραφέας, που ζει στο Cotswolds, έχει φοιτητές που τη βοηθούν δωρεάν. Έχει δεχτεί κριτική επειδή δεν τους πληρώνει ούτε σεντς για τη δουλειά τους.

Το blog περιλαμβάνει προσωπικές αναρτήσεις, όπως ένα ποστ που κατατάσσει τους αγαπημένους της επισκέπτες με βάση το πόσα ξόδεψαν για ένα δώρο όταν εμφανίστηκαν στο σπίτι της.

«Θυμάμαι τις μέρες που δούλευα μόνο για τα έξοδα. Δεν υπάρχει καμία –ΚΑΜΙΑ– θέση το 2026 για να μην πληρώνεις τους συνεργάτες σου, όποια και αν είναι η ιδιότητα με την οποία συνεισφέρουν»

Καμία θέση

Η Σάικς, η γυναίκα πίσω από τον χαρακρήρα της βοηθού της Άννα Γουίντουρ στο «Ο Διάβολος φοράει Prada» όχι μόνο δεν πληρώνει τους φοιτητές που τη βοηθούν σε αυτή την επιχείρηση, αλλά αντιθέτως δέχεται από αυτούς και πλούσια δώρα. Πρόσφατα καυχήθηκε ότι ένας από αυτούς της αγόρασε γάντια Hermès, τα οποία κοστίζουν μεταξύ 500 και 1.000 λιρών (περίπου 600 με 1200 ευρώ).

Η Παντόρα Σάικς (Pandora Sykes), η οποία δεν έχει καμία συγγένεια με την Πλαμ, πρώην συντάκτρια σε περιοδικά και εφημερίδες, σχολίασε κάτω από μια ανάρτηση σε blog σχετικά με τους μη αμειβόμενους ασκούμενους:

«Θυμάμαι τις μέρες που δούλευα μόνο για τα έξοδα. Δεν υπάρχει καμία –ΚΑΜΙΑ– θέση το 2026 για να μην πληρώνεις τους συνεργάτες σου, όποια και αν είναι η ιδιότητα με την οποία συνεισφέρουν».

Η royal συγγένεια

Η Πλαμ, που έχει συγγένεια με έναν βαρονέτο και η οικογένειά της διαθέτει μια τεράστια κληρονομική έκταση στο Γιορκσάιρ, παραδέχτηκε ότι δεν πληρώνει τους φοιτητές που εργάζονται για αυτήν προς το παρόν, αλλά «ελπίζω ότι αυτό μπορεί να αλλάξει».

Ο προπάππους της ήταν ο Μαρκ Σάικς, ο οποίος συνέταξε τη συμφωνία Sykes-Picot* το 1916, η οποία καθόριζε τη συμφωνία μεταξύ της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τον τρόπο κατανομής των αραβικών εδαφών στη Μέση Ανατολή.

Είναι παντρεμένη με τον μεγιστάνα Toby Rowland, τον πολυεκατομμυριούχο γιο του διάσημου επιχειρηματία Tiny Rowland.

(*Η Συμφωνία Σάικς-Πικό [Sykes-Picot Agreement] ήταν ένα μυστικό σύμφωνο που υπογράφηκε στις 16 Μαΐου 1916, κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας, με τη σύμφωνη γνώμη της Ρωσίας και της Ιταλίας. Στόχος ήταν ο διαμελισμός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ο καθορισμός των σφαιρών επιρροής τους στη Μέση Ανατολή).

«Επισήμως, δεν υπάρχουν θέσεις πρακτικής άσκησης στην Condé Nast. Δεν επιτρέπονται πλέον οι ασκούμενοι. Έχει να κάνει με το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ή την Υγεία και Ασφάλεια ή κάποια παρόμοια γραφειοκρατική διαδικασία»

«Εργάστηκε ακούραστα»

Η Πλαμ Σάικς λέγεται ότι αποτέλεσε την έμπνευση για τον κομψό και απόμακρο χαρακτήρα της Έμιλι Μπλαντ στην ταινία «Ο Διάβολος φοράει Prada» -το βιβλίο στο οποίο βασίστηκε η ταινία γράφτηκε από μία άλλη πρώην βοηθό της Άννα Γουίντουρ (διαβάστε την ιστορία της εδώ).

Η Σάικς είπε ότι η τρέχουσα ομάδα νεαρών ανθρώπων της αναλαμβάνει μια σειρά από εργασίες για λογαριασμό της, συμπεριλαμβανομένου ενός φοιτητή νευροεπιστημών που της βρήκε φωτογράφους στο Παρίσι και τη βοήθησε με αναλύσεις, καθώς και ενός φοιτητή δημιουργικής γραφής που, όπως έγραψε η Σάικς, «εργάστηκε ακούραστα για ένα χρόνο» στα κοινωνικά της δίκτυα.

Δίδυμη της Σίντι Κρόφορντ

Μια άλλη ασκούμενη, που σπουδάζει στο King’s College του Λονδίνου, τη βοήθησε να σκεφτεί ιστορίες και ιδέες, ενώ ένας φοιτητής του St Andrews επιμελήθηκε τα κείμενά της και έγραψε τις λεζάντες της «με έναν τόνο φωνής πολύ κοντά στο στυλ της Πλαμ».

Περιέγραψε μια ασκούμενη ως δίδυμη της Σίντι Κρόφορντ, φορώντας ένα «ανοιχτό ροζ πουλόβερ Sporty and Rich με κορδέλα στα μαλλιά», και μια άλλη που είχε «χιλιάδες χρυσές μπούκλες» και «υπέροχα ρούχα».

«Οι κατευθυντήριες γραμμές του εργατικού δικαίου ορίζουν ότι οι μη αμειβόμενες πρακτικές ασκήσεις είναι νόμιμες μόνο εάν η εργασία αποτελεί υποχρεωτική απαίτηση για έναν φοιτητή στο πλαίσιο των σπουδών του, εάν πραγματοποιείται για φιλανθρωπικούς σκοπούς ή εάν περιλαμβάνει αποκλειστικά την παρακολούθηση εργαζομένων χωρίς την εκτέλεση εργασιακών καθηκόντων» σχολιάζει η Helena Horton στον Guardian.

Η Σάικς δηλώνει ότι οι ασκούμενοι της εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία.

Έμιλι Μπλαντ και Αν Χάθαγουεϊ στο «Ο Διάβολος φοράει Prada»

Υποαμοιβή των εργαζομένων

«Εάν ένας ασκούμενος εκτελεί παραγωγική εργασία αντί να παρακολουθεί, δικαιούται νομικά τον εθνικό κατώτατο μισθό» συνεχίζει η Helena Horton.

«Προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν ζητήσει από κλάδους όπως η μόδα και τα μέσα ενημέρωσης να σταματήσουν να χρησιμοποιούν άμισθους ασκούμενους και έχουν δηλώσει ότι όσοι το κάνουν ενδέχεται να ενεργούν παράνομα»

Η Condé Nast, εργοδότης της Σάικς, αναγκάστηκε στο παρελθόν να καταβάλει 5,8 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 5 εκατ. ευρώ) στους πρώην ασκούμενους της στο πλαίσιο συμβιβασμού μιας ομαδικής αγωγής που κατηγορούσε την εκδοτική εταιρεία για την υποαμοιβή των εργαζομένων της.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ασκούμενοι έβγαζαν ένα δολάριο την ώρα.

Αντίο ασκούμενοι

Σε πρόσφατη ανάρτησή της, η Σάικς παραπονέθηκε για την έλλειψη μη αμειβομένων πρακτικών ασκήσεων στην εταιρεία μέσων ενημέρωσης, γράφοντας:

«Επισήμως, δεν υπάρχουν θέσεις πρακτικής άσκησης στην Condé Nast. Δεν επιτρέπονται πλέον οι ασκούμενοι. Έχει να κάνει με το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ή την Υγεία και Ασφάλεια ή κάποια παρόμοια γραφειοκρατική διαδικασία».

Το μοντέλο επανεμφανίζεται

Η Sophie Sajnani, η οποία διευθύνει μια εταιρεία συμβούλων για πανεπιστήμια και συνεργάζεται με νέους, δήλωσε στον Guardian: «Αυτοί οι νόμοι υπάρχουν για έναν λόγο: ώστε οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν την αξία τους, να μπορούν να διαπραγματεύονται δίκαια και να προστατεύονται από διακρίσεις.

»Η Condé Nast έκλεισε το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης όταν αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει το κόστος της μη αμειβόμενης εργασίας. Μια δεκαετία αργότερα, το ίδιο μοντέλο επανεμφανίζεται -όχι μέσα σε ιδρύματα, αλλά μέσω ατόμων που έχουν αρκετή εξουσία για να το αναπαράγουν».

Οι ηθοποιοί του «Ο Διάβολος φοράει Prada», Έμιλι Μπλαντ και Στάνλεϊ Τούτσι, περπατούν πάνω στα αστέρια τους στο «Walk of Fame» του Χόλιγουντ στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνιας, στις ΗΠΑ, στις 30 Απριλίου 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

Ο νόμος και ο εθελοντισμός

Σχετικά με τις κριτικές, η Σάικς είπε: «Πρόκειται για άτομα που αποκτούν εργασιακή εμπειρία, κάνοντας μερικές ώρες συμπληρωματικής εργασιακής εμπειρίας, παρακολουθώντας με, για παράδειγμα, σε ραντεβού για τη μόδα. Αυτό τους επιτρέπει να αποκτήσουν εμπειρία, συστατικές επιστολές για τα μαθήματά τους και τους βοηθά στην μελλοντική τους καριέρα.

»Υπάρχει ουσιαστική νομική διαφορά μεταξύ της εργασιακής εμπειρίας και μιας επίσημης, αμειβόμενης πρακτικής άσκησης, κάτι που δεν ισχύει στην περίπτωση αυτή. Πρόκειται για μια πολύ ανεπίσημη σχέση.

»Μερικές φορές έχουν αναλάβει για μένα περιστασιακές εργασίες που δεν είχαν προγραμματιστεί, αλλά δεν υπάρχουν καθορισμένες ώρες εργασίας, και ό,τι έχουν κάνει ήταν απολύτως εθελοντικό» συμπλήρωσε, ενώ πρόσθεσε:

«Όταν δημοσίευσα την αγγελία μου, έλαβα πολλές αιτήσεις από άτομα που είχαν ήδη αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο. Αυτό αντανακλά το πόσο δύσκολη είναι αυτή τη στιγμή η αγορά εργασίας στον τομέα των μέσων ενημέρωσης».

Το αντάλλαγμα

«Συχνά εργάζονταν ήδη με μερική απασχόληση, αλλά παρόλα αυτά ήθελαν να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία χωρίς αμοιβή.

»Αν και ήξερα ότι αυτή ήταν πιθανώς η μόνη τους ευκαιρία να μπουν στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, έπρεπε να τους πω ότι έλαβα υπόψη μόνο άτομα που ήταν ακόμα φοιτητές –που μπορούσαν να κερδίσουν πιστωτικές μονάδες για το πτυχίο τους σε αντάλλαγμα για την εργασιακή εμπειρία που μπορούσα να τους προσφέρω.

»Απέρριψα πάρα πολλούς ανθρώπους. Τους συμβούλεψα ότι, αν είχαν εγκαταλείψει το πανεπιστήμιο, δεν μπορούσα να τους εμποδίσω να βρουν αμειβόμενη εργασία, και ότι αυτό έπρεπε να είναι η κύρια προτεραιότητά τους» κατέληξε η Πλαμ Σάικς.

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: Plum Sykes Instagram

AGRO
Γεωργία: Η «χαμένη» δεκαετία των επενδύσεων – Το έλλειμμα στον αγροτικό τομέα [γραφήματα]

Γεωργία: Η «χαμένη» δεκαετία των επενδύσεων – Το έλλειμμα στον αγροτικό τομέα [γραφήματα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις

Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις

Κόσμος
Ιράν: Είναι πιθανό οι ΗΠΑ να ξαναρχίσουν τον πόλεμο

Ιράν: Είναι πιθανό οι ΗΠΑ να ξαναρχίσουν τον πόλεμο

inWellness
inTown
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Γκέρντα Τάρο: Ο Ρόμπερτ Κάπα κι ένας έρωτας μέσα στον πόλεμο
Η πρώτη γυναίκα 01.05.26

Γκέρντα Τάρο: Ο Ρόμπερτ Κάπα, η «αδικία» κι ένας έρωτας μέσα στη φρίκη του πολέμου

Θεωρούνται έως και σήμερα το κορυφαίο δίδυμο πολεμικών φωτορεπόρτερ. Και τώρα, η ιστορία των Γκέρντα Τάρο και Ρόμπερτ Κάπα έρχεται στη μεγάλη οθόνη με το Becoming Capa

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Να ξεσπάσω σε κλάματα;» – Το πιθανό σημείωμα αυτοκτονίας του Τζέφρι Έπσταϊν φυλάσσεται μυστικά
Αρχικά ονομάτων 01.05.26

«Να ξεσπάσω σε κλάματα;» - Το πιθανό σημείωμα αυτοκτονίας του Τζέφρι Έπσταϊν φυλάσσεται μυστικά

Ένας συγκρατούμενος δήλωσε ότι ανακάλυψε το σημείωμα αφού ο Έπσταϊν βρέθηκε τραυματισμένος στο κελί του, λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό του. Τώρα φυλάσσεται κλειδωμένο σε δικαστικό μέγαρο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η ωμή ζωή μιας ανύπαντρης μητέρας με μικρά παιδιά
Λείπω, εγκαταλείπω 30.04.26

Η ζωή μιας ανύπαντρης μητέρας με μικρά παιδιά σε μια χαοτική πόλη - Αδιαφορία των θεσμών, βία, φτώχεια και ο Ιησούς

Ο φωτογράφος Abdulhamid Kircher μας παρουσιάζει τη ζωή της Sierra Kiss, η οποία παλεύει να επιβιώσει στο Λος Άντζελες ως ανύπαντρη μητέρα, δίνοντας μάχη και με τους δικούς της δαίμονες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φερούτσο Λαμποργκίνι – Ο αγρότης με το μεγάλο όνειρο που δημιούργησε το πρώτο supercar στον κόσμο
Φερούτσο Λαμποργκίνι 30.04.26

Φερούτσο Λαμποργκίνι – Ο αγρότης με το μεγάλο όνειρο που δημιούργησε το πρώτο supercar στον κόσμο

Ο πρωτότοκος γιος οικογένειας αγροτών είχε από μικρός πάθος με τους κινητήρες. Από μηχανικός του στρατού έγινε βιομήχανος τρακτέρ. Πείσμωσε όταν ο Φεράρι τον υποτίμησε και έφτιαξε αυτοκίνητα που αγγίζουν την τελειότητα.

Σύνταξη
Μαγιό, θαλασσινό αλάτι και το αγόρι μου – Πώς ήταν η Ίμπιζα στα ’70s
Φυσικό φως 29.04.26

Μαγιό, θαλασσινό αλάτι και το αγόρι μου - Πώς ήταν η Ίμπιζα στα '70s

Η Ίμπιζα των '70s δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γνωρίζουμε σήμερα. Τότε μιλούσαμε για μποεμ τύπους που διάβαζαν εφημερίδα σε τοπικά καφέ, ενόσω τα μπαρ του νησιού είχαν ακόμη χαρακτήρα,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η επέλαση των 15χρονων startupper
Επιχειρηματίες-θαύματα 29.04.26

Oι επόμενοι Μπιλ Γκέιτς είναι αμούστακοι – Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η επέλαση των 15χρονων startupper

Για τον 15χρονο Νικ Ντομπροσίνσκι, η πραγματική γνώση ξεκινά αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι της τελευταίας ώρας στο σχολείο και η Τεχνητή Νοημοσύνη φταίει για αυτό. Δεν είναι ο μόνος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το βλέμμα φόβου της Μελάνια Τραμπ – H πρώτη φορά που η Αμερική τη βλέπει να εκφράζει συναισθήματα
Γουρλωμένα μάτια 29.04.26

Το βλέμμα φόβου της Μελάνια Τραμπ - H πρώτη φορά που η Αμερική τη βλέπει να εκφράζει συναισθήματα

Μετά την ακύρωση του Δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο μια συγκεκριμένη εικόνα συνέχισε να εμφανίζεται στα κοινωνικά δίκτυα: η Μελάνια Τραμπ τρομοκρατημένη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Τεντ Μπάντι συνεχίζει να τρομοκρατεί τις ΗΠΑ 37 χρόνια μετά την εκτέλεσή του
Φρίκη & δικαίωση 28.04.26

Ο Τεντ Μπάντι συνεχίζει να τρομοκρατεί τις ΗΠΑ 37 χρόνια μετά την εκτέλεσή του - Η 17χρονη Λόρα Αν Αϊμέ προστέθηκε επίσημα στη λίστα των θυμάτων του

Περίπου πέντε δεκαετίες από τη δολοφονία της Λόρα Αν Αϊμέ και 37 χρόνια από την εκτέλεση του Τεντ Μπάντι, ο χειρότερος serial killer στην ιστορία των ΗΠΑ συνεχίζει να αφήνει πτώματα πίσω του

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Απαγορευμένη σεξουαλική επιθυμία» – Οι ιδιωτικές επιστολές του Λέοναρντ Μπερνστάιν και του μέντορά του
«Bernstein’s Wall» 28.04.26

«Απαγορευμένη σεξουαλική επιθυμία» - Οι ιδιωτικές επιστολές του Λέοναρντ Μπερνστάιν και του μέντορά του

Το νέο ντοκιμαντέρ «Bernstein's Wall» εξερευνά τη ζωή και την καριέρα του θρυλικού μαέστρου και αναλύει τη στενή φιλία 53 ετών που τον συνέδεε με τον Άαρον Κόπλαντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αυτή 18, αυτός 37: «Ο Μέριλιν Μάνσον με κακοποιούσε φρικτά» – Το ναζιστικό μαστίγιο, οι πρακτικές αίρεσης
Woman 27.04.26

Αυτή 18, αυτός 37: «Ο Μέριλιν Μάνσον με κακοποιούσε φρικτά» - Το ναζιστικό μαστίγιο, οι πρακτικές αίρεσης

Η Έβαν Ρέιτσελ Γουντ ήταν 18 ετών όταν γνώρισε τον 37χρονο ρόκερ Μέριλιν Μάνσον. Η σχέση τους γρήγορα κατέληξε σε βία, με καταγγελίες για βιασμό και απειλές θανάτου. Ένα νέο ντοκιμαντέρ παρουσιάζει την ιστορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μια ματιά στο οικογενειακό άλμπουμ των «αυτοεξόριστων» Μαύρων Πανθήρων στην Αλγερία
Αφρικανικό ντεκόρ 27.04.26

Μια ματιά στο οικογενειακό άλμπουμ των «αυτοεξόριστων» Μαύρων Πανθήρων στην Αλγερία

Το οικογενειακό άλμπουμ της Κάθλιν και του Έλντριτζ Κλίβερ απεικονίζει την ιδανική εικόνα της οικογενειακής ζωής, αποτυπώνοντας την ένταση μεταξύ ηρεμίας και κίνησης, καθώς αντιμετώπιζαν την εξορία μαζί με τα παιδιά τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πώς ο Ολυμπιακός έφερε το +51 στα δύο ματς play offs με τη Μονακό… (pics, vids)
Euroleague 02.05.26

Πώς ο Ολυμπιακός έφερε το +51 στα δύο ματς play offs με τη Μονακό… (pics, vids)

Ο Ολυμπιακός «κατατρόπωσε» τη Μονακό στα δύο πρώτα παιχνίδια και ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε διαφορετικούς πρωταγωνιστές – Η «τρομακτική» πολυτέλεια στο ερυθρόλευκο ρόστερ.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
ΣΥΡΙΖΑ για αποκάλυψη in: Ο Τζαβέλλας αθώωσε τον εαυτό του, τεκμηριώνεται η καταπάτηση του κράτους δικαίου
Υποκλοπές 02.05.26

ΣΥΡΙΖΑ για αποκάλυψη in: Ο Τζαβέλλας αθώωσε τον εαυτό του, τεκμηριώνεται η καταπάτηση του κράτους δικαίου

«Ο κ. Τζαβέλλας, έχοντας υπογράψει ο ίδιος την επισύνδεση 11 στόχων του Predator αρνήθηκε να διερευνήσει όχι μόνο αν υπήρχε ενιαίο κέντρο ΕΥΠ - Predator», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, σχολιάζοντας τις αποκαλύψεις του in

Σύνταξη
Κόντρα Μαρινάκη και Τσουκαλά για τις Ανεξάρτητες Αρχές – «Η συμμορία του Μαξίμου είναι πολλαπλώς εκτεθειμένη»
Αντιπαράθεση 02.05.26

Κόντρα Μαρινάκη και Τσουκαλά για τις Ανεξάρτητες Αρχές – «Η συμμορία του Μαξίμου είναι πολλαπλώς εκτεθειμένη»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε στην ανακοίνωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ. «Είναι γνωστό ότι έχει μαλώσει με την αλήθεια», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Σάμος: Καταδίωξη ταχύπλοου με μετανάστες – Περισυνελέγησαν 14 άνθρωποι, συνελήφθη ο φερόμενος διακινητής
Ανακοίνωση Λιμενικού 02.05.26

Καταδίωξη ταχύπλοου με μετανάστες στη Σάμο - Περισυνελέγησαν 14 άνθρωποι, συνελήφθη ο φερόμενος διακινητής

Το ταχύπλοο με τους μετανάστες κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα προς τις βορειοανατολικές ακτές της Σάμου, όταν εντοπίστηκε από το περιπολικό του Λιμενικού

Σύνταξη
Αμπελόκηποι: Αυτό είναι το «κολαστήριο» ηλικιωμένων – «Ούτε που φανταζόμουν ότι είναι γηροκομείο»
Ελλάδα 02.05.26 Upd: 14:25

«Ούτε που φανταζόμουν ότι είναι γηροκομείο - Έκαναν πάρτι παλιά» - Τι λέει ένοικος της πολυκατοικίας για το «κολαστήριο» ηλικιωμένων

Αυτό είναι το κτίριο που λειτουργούσε το «κολαστήριο» ηλικιωμένων - Για τις 6 Μαΐου αναβλήθηκε η δίκη της 72χρονης κατηγορουμένης

Σύνταξη
Μουντιάλ 2026: Στη Ζυρίχη κρίνεται η συμμετοχή του Ιράν
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Μουντιάλ 2026: Στη Ζυρίχη κρίνεται η συμμετοχή του Ιράν

Σε μια κομβική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της FIFA στη Ζυρίχη ανάμεσα στους αξιωματούχους της παγκόσμιας ομοσπονδίας και τους ιθύνοντες αυτής του Ιράν, θα κριθεί η συμμετοχή της ασιατικής ομάδας στο καλοκαιρινό Μουντιάλ.

Σύνταξη
Κρήτη: Στη ΜΕΘ εκτός κινδύνου ο 4χρονος που δέχτηκε άγρια επίθεση σκύλου – Εκτεταμένα τα τραύματά του
Εκτός κινδύνου 02.05.26

Στη ΜΕΘ παραμένει ο 4χρονος που δέχτηκε άγρια επίθεση σκύλου - Εκτεταμένα τα τραύματά του

Ο μεγαλόσωμος σκύλος - με πίεση σαγονιού που υπολογίζεται στα 240 κιλά - κατάφερε εκτεταμένες δαγκωματιές στο 4χρονο παιδί που έπαιζε μαζί του στην αυλή του σπιτιού του στην Κρήτη

Σύνταξη
Πανεπιστημιακές κάλπες
Αυτοδιοίκητο; 02.05.26

Πανεπιστημιακές κάλπες

Απορίες ενός πανεπιστημιακού ψηφοφόρου για τον θεσμό του Συμβουλίου Διοίκησης

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Υποκλοπές: Οι 11 στόχοι του Predator που είχε παρακολουθήσει η ΕΥΠ με υπογραφή Τζαβέλλα – Επικαλέστηκε «καθήκον εχεμύθειας»
Αποκάλυψη in 02.05.26

Οι 11 στόχοι του Predator που είχε παρακολουθήσει η ΕΥΠ με υπογραφή Τζαβέλλα - Επικαλέστηκε «καθήκον εχεμύθειας» στη Βουλή

Το in αποκαλύπτει την απόρρητη κατάθεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές και τα 11 πρόσωπα για τα οποία υπέγραψε την παρακολούθησή τους από την ΕΥΠ και βρέθηκαν ταυτόχρονα στο στόχαστρο του Predator. Την παραίτησή του ζητά ο ΔΣΑ, «ο ελεγχόμενος επέλεξε τα καθήκοντα του ελεγκτή», τόνισε ο Ζαχαρίας Κεσσές

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Εκρηκτικό κλίμα στη ΝΔ – Οι ομάδες «γαλάζιων» βουλευτών που διαμορφώνονται – Το… φάντασμα Σαμαρά στο Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 02.05.26

Εκρηκτικό κλίμα στη ΝΔ – Οι ομάδες «γαλάζιων» βουλευτών που διαμορφώνονται – Το… φάντασμα Σαμαρά στο Μαξίμου

Πώς οργανώνεται και μορφοποιείται, με αφετηρία το κείμενο των 5, η κριτική των «γαλάζιων» βουλευτών προς την κυβέρνηση. Μεγάλη αναστάτωση στο Μαξίμου, αλλά και σαφής διάθεση Μητσοτάκη να στείλει στην Κ.Ο. το μήνυμα ότι «δεν συγκυβερνάμε».

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΠΑΣΟΚ: Το ψέμα έχει γίνει δεύτερη φύση για το Μαξίμου – Πολλή αγωνία έχει ο Π. Μαρινάκης για τη δεύτερη θέση
Δήλωση Τσουκαλά 02.05.26

ΠΑΣΟΚ: Το ψέμα έχει γίνει δεύτερη φύση για το Μαξίμου – Πολλή αγωνία έχει ο Π. Μαρινάκης για τη δεύτερη θέση

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, απάντησε σε υψηλούς τόνους στον Παύλο Μαρινάκη, τονίζοντας πως «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νομίζει ότι είναι η επίσημη φωνή της 'Ομάδας Αλήθειας' και όχι της ελληνικής κυβέρνησης»

Σύνταξη
Ο υπερασπιστής της «Ομάδας Αλήθειας» Π. Μαρινάκης επιτίθεται στην αντιπολίτευση για «τοξική ρητορική»
Κυβέρνηση 02.05.26

Ο υπερασπιστής της «Ομάδας Αλήθειας» Π. Μαρινάκης επιτίθεται στην αντιπολίτευση για «τοξική ρητορική»

Ο Παύλος Μαρινάκης δεν βλέπει ζήτημα με τον Άκη Σκέρτσο, παρά τα πυρά βουλευτών της ΝΔ. Κάνει λόγο για «πολιτικό κατήφορο» την ώρα που υπερασπίζεται την «Ομάδα Αλήθειας»

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

