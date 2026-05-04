Κέιτι Πέρι: Οι νέες φωτογραφίες που ανέβασε με τον Τζάστιν Τριντό και τη Μιράντα Κερ

Η Κέιτι Πέρι συνεχίζει να μοιράζεται στιγμές από τη σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό, αυτή τη φορά μέσα από ένα πλούσιο φωτογραφικό άλμπουμ στο Instagram. Η τραγουδίστρια ανέβασε στιγμιότυπα από τον Απρίλιό της, ανάμεσα στα οποία ξεχώρισαν οι τρυφερές φωτογραφίες με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, αλλά και μια εμφάνιση δίπλα στη Μιράντα Κερ.

Το Σάββατο 2 Μαΐου, η 41χρονη Πέρι δημοσίευσε ένα carousel με 17 φωτογραφίες και βίντεο, γράφοντας στη λεζάντα: «Οι βροχές του Απριλίου φέρνουν τα λουλούδια του Μαΐου». Στην ανάρτηση υπήρχαν εικόνες από την καθημερινότητά της, προσωπικές στιγμές, αλλά και στιγμιότυπα με τον 54χρονο Τριντό.

Οι φωτογραφίες που ξεχώρισαν

Ανάμεσα στις εικόνες που τράβηξαν την προσοχή ήταν μια φωτογραφία στην οποία η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό φαίνονται από πίσω να αγναντεύουν τη θάλασσα. Σε άλλο στιγμιότυπο, η τραγουδίστρια ποζάρει χαμογελαστή σε κοντινή selfie, έχοντας ακουμπήσει το κεφάλι της στον ώμο του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και ένα βάζο με πίκλες, φτιαγμένο ειδικά για το ζευγάρι. Στην ετικέτα του υπήρχε φωτογραφία τους και η φράση «Katy & Justin’s Pop + Policy Pickles», ένα χιουμοριστικό παιχνίδι ανάμεσα στην ποπ μουσική και την πολιτική.

Στο ίδιο carousel, η Πέρι συμπεριέλαβε επίσης μια πεταλούδα από παπιέ μασέ, ένα βίντεο μέσα από αεροπλάνο όπου φαίνεται να μιλά, καθώς και στιγμιότυπο από μάθημα καράτε παιδιών στην παραλία. Ανάμεσα στις φωτογραφίες υπήρχε και μια κοινή εμφάνιση με τη Μιράντα Κερ.

Η σχέση από απόσταση

Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό προκάλεσαν για πρώτη φορά φήμες περί σχέσης όταν εθεάθησαν μαζί στο Μόντρεαλ τον Ιούλιο. Τον Δεκέμβριο, έκαναν τη σχέση τους «επίσημη» στο Instagram.

Από τότε, οι δυο τους προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στα γεμάτα προγράμματά τους, τις οικογενειακές υποχρεώσεις και την απόσταση. Πηγή είχε δηλώσει στο People τον Μάρτιο ότι «προτεραιότητα και για τους δύο είναι η σταθερότητα για τα παιδιά», προσθέτοντας πως «η Κέιτι και ο Τζάστιν χρειάστηκε να είναι ευέλικτοι για να λειτουργήσει η σχέση».

«Ταξιδεύουν όποτε μπορούν για να περνούν χρόνο μαζί. Η σχέση από απόσταση δεν ήταν ποτέ κάτι που τους αιφνιδίασε», είχε αναφέρει η ίδια πηγή.

*Με πληροφ0ρίες από: People