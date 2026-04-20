Κέιτι Πέρι: Πέταξε την πιστωτική της κάρτα στη Φοντάνα Ντι Τρέβι γιατί δεν είχε κέρματα
Η pop star Κέιτι Πέρι βρέθηκε στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο διάσημο συντριβάνι, όπου είχε μια «πρωτότυπη» ιδέα.
Η Κέιτι Πέρι επισκέφθηκε την Ιταλία και ενώ βρέθηκε στο συντριβάνι της Φοντάνα Ντι Τρέβι δεν θέλησε να ρίξει τα κέρματα, όπως συνηθίζουν οι επισκέπτες.
Η 41χρονη pop star ανέβασε μια ανάρτηση στα προσωπικά της social και έγινε viral για μια ακόμη φορά.
Συγκεκριμένα στο βίντεο που δημοσίευσε ακούγεται να ρωτάει με το γνωστό της χιούμορ: «Μπορεί κάποιος να μου δώσει ένα κέρμα;».
Όταν κατάλαβε πως κανείς δεν είχε ψιλά, αποφάσισε να μην απομακρυνθεί από το σημείο.
Κέιτι Πέρι: Στη Φοντάνα Ντι Τρέβι με την πιστωτική κάρτα
Επιστρατεύοντας τους στίχους από το τραγούδι της «Save as Draft» -όπου λέει πως δεν τα πάει καλά με τα ψιλά- έβγαλε την πιστωτική της κάρτα και την έριξε με στυλ στα νερά του σιντριβανιού.
«Είπα ότι δεν τα πάω καλά με τα ψιλά (change)», έγραψε στη λεζάντα της.
Η τραγουδίστρια απόλαυσε τη βόλτα της στα σοκάκια της Ρώμης, ενώ το περασμένο Σάββατο έδωσε μια μοναδική πριβέ συναυλία στο εντυπωσιακό κτίριο “La Nuvola”, ερμηνεύοντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες της.
@urmom_ontour♬ original sound – ur mom
Ερωτευμένη και δεν το κρύβει
Πριν λίγες ημέρες η Κέιτι Πέρι ανέβασε στο Instagram, την ίδια και τον Τζάστον Τριντό να ποζάρουν χαμογελαστοί, καθισμένοι σε ένα τραπέζι, κρατώντας στα χέρια τους τα κινητά τους, με τις οθόνες στραμμένες προς τον φωτογραφικό φακό.
Οι δυο τους φαίνεται πως έκαναν ένα τεστ σε μία εφαρμογή που προσπαθεί να προσεγγίσει την ηλικία ενός ατόμου. «Πόσο χρονών θα ήσουν αν δεν ήξερες πόσο χρονών είσαι;», έγραψε η Κέιτι Πέρι στη λεζάντα της ανάρτησης.
View this post on Instagram
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις