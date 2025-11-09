Ράγιο Βαγεκάνο – Ρεάλ Μαδρίτης 0-0: Απώλεια βαθμών για τη «Βασίλισσα»

Δύο πολύτιμους βαθμούς άφησε η Ρεάλ Μαδρίτης στην έδρα της Ράγιο Βαγεκάνο, καθώς οι Μαδριλένοι έμειναν στο 0-0 στην αναμέτρηση της 12ης αγωνιστικής της Primera Division.

Αυτή ήταν μόλις η πρώτη ισοπαλία της «Βασίλισσας» στο πρωτάθλημα καθώς ως τώρα μετρούσε 10 νίκες και 1 ήττα. Πλέον η Ρεάλ έχει 31 βαθμούς και η Μπαρτσελόνα που έχει 25, έχει την ευκαιρία να πλησιάσει στους 3 τη μεγάλη αντίπαλό της, εφόσον φυσικά νικήσει μέσα στο Βίγκο τη Θέλτα.

Από την πλευρά της η Ράγιο Βαγεκάνο έφτασε τους 15 βαθμούς μετά την 3η ισοπαλία της στο πρωτάθλημα.

Όσον αφορά την εξέλιξη του ματς, η Ρεάλ είχε φάσεις από σουτ του Γιουλέρ στο 3′ και σουτ του Βινίσιους στο 22′, τα οποία απέκρουσε αμφότερα ο Μπατάλια. Οι γηπεδούχοι από την πλευράς τους απείλησαν στο 13′, με τον Χάουσεν ωστόσο να προλαβαίνει τον Ντε Φρούτος, ενώ στο 19′ το σουτ του Ράτσιου εξουδετερώθηκε από τον Κουρτουά.

Στο Β’ ημίχρονο ο Γκιουλέρ είχε και πάλι ένα καλό σουτ στο 51′,στο 54’ o Μπατάλια αποσόβησε με τα πόδια σουτ του Μπέλινγκχαμ και στο 59’ οι φιλοξενούμενοι είχαν καλή στιγμή και με τον Εμπαπέ.

Στο 66’ ο Ράτσιου πέερασε ωραία στον Άλβαρο, που αστόχησε από πλεονεκτική θέση, ενώ στο 68’ o Μπατάλια απέκρουσε το σουτ του Βαλβέρδε. Οι φάσεις συνεχίστηκαν και προς το φινάλε της αναμέτρησης με τον Μπατάλια να προλαβαίνει στον Μπέλινγκχαμ στο 86’. Τέλος Στο 90+4′ η Ράγιο είχε τεράστια ευκαιρία με τον Αλεμάο και στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Βαλεντίν λίγο έλειψε να πετύχει αυτογκόλ!

Ράγιο Βαγεκάνο: Μπατάλια, Τσαβαρία, Λεζέν, Μεντί, Ράτσιου, Πέδρο Ντίαθ (27’ Εσπίνο), Σις, Παλαθόν (70’ Φραν Πέρεθ), Ουνάι Λόπεθ (83’ Γκουμπάου), Άλβαρο (83’ Αλεμάο), Ντε Φρούτος (70’ Βαλεντίν).

Ρεάλ Μαδρίτης: Κουρτουά, Ασένσιο, Χάουσεν, Καρέρα, Βαλβέρδε (82’ Άρνολντ), Καμαβινγκά (78’ Ροντρίγκο), Μπέλινγκχαμ, Αρντά Γκιουλέρ, Μπραΐμ Ντίαθ (71’ Θεμπάγιος), Βινίσιους, Εμπαπέ.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής της La Liga:

Παρασκευή 7/11

Ελτσε-Σοσιεδάδ 1-1

(57′ Ροντρίγκες – 89′ πέν. Ογιαρθάμπαλ)

Σάββατο 8/11

Τζιρόνα-Αλαβές 1-0

(16′ Τσιγκάνκοφ)

Σεβίλη-Οσασούνα 1-0

(51′ πέν. Βάργκας)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Λεβάντε 3-1

(12΄αυτ. Ντε λα Φουέντε, 61΄,80΄ Γκριζμάν – 21΄ Σάντσεθ)

Εσπανιόλ-Βιγιαρεάλ 0-2

(43΄ Μορένο, 57΄ Μολέιρο)

Κυριακή 8/11

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Οβιέδο 1-0

(25′ Νίκο Γουίλιαμς)

Ράγιο Βαγεκάνο-Ρεάλ Μαδρίτης 0-0

Μαγιόρκα-Χετάφε 9/11

Βαλένθια-Μπέτις 9/11

Θέλτα-Μπαρτσελόνα 9/11



Η βαθμολογία της Primera Division

Τα αποτελέσματα της επόμενης (13ης) αγωνιστικής:

21/11

Βαλένθια – Λεβάντε

22/11

Αλαβές – Θέλτα

Μπαρτσελόνα – Αθλέτικ Μπιλμπάο

Οσασούνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ

Βιγιαρεάλ – Μαγιόρκα

23/11

Οβιέδο – Ράγιο Βαγεκάνο|

Μπέτις – Τζιρόνα

Χετάφε – Ατλέτικο Μαδρίτης

Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης

24/11

Εσπανιόλ – Σεβίλλη