Λυσίας: Ο μεγάλος μάστορας του λόγου (Μέρος Β’)
Ο Λυσίας απεβίωσε στην Αθήνα μετά το 380 π.Χ., έχοντας τη φήμη του διαπρεπέστερου λογογράφου
- Οι αεροπορικές εταιρείες μειώνουν πτήσεις καθώς αυξάνονται οι φόβοι για έλλειψη καυσίμων
- Πανικός στο Ρέθυμνο: Οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική οδό ενώ περνούσαν αυτοκίνητα
- Αντικαταστάθηκε ο διοικητής του Λιμενικού Τμήματος Ωρωπού με απόφαση Κικίλια
- Τοπία που κόβουν την ανάσα: Αυτά είναι όλα τα νέα γεωπάρκα της UNESCO στην Ευρώπη
Έπειτα από την πανωλεθρία που υπέστησαν οι Αθηναίοι στη Σικελική Εκστρατεία (415-413 π.Χ.) η φιλοαθηναϊκή μερίδα στους Θουρίους της Κάτω Ιταλίας περιήλθε σε δυσχερή θέση, γεγονός που ανάγκασε τον Λυσία να επιστρέψει μαζί με τον αδελφό του Πολέμαρχο στην Αθήνα. Το υψηλότατο επίπεδο διαβίωσης που είχε την τύχη να απολαύσει ο Λυσίας κατά τα πρώτα έτη μετά το γυρισμό του στη γενέθλια γη έμελλε να αποδειχθεί μοιραίο αργότερα, με το πέρας του Πελοποννησιακού Πολέμου (404 π.Χ.), όταν οι διαβόητοι Τριάκοντα Τύραννοι άρπαξαν την περιουσία του και σκότωσαν τον Πολέμαρχο. Ο ίδιος ο Λυσίας κατάφερε να γλιτώσει τη ζωή του καταφεύγοντας στα Μέγαρα.
Από εκεί υποστήριξε με όλα τα μέσα που είχε στη διάθεσή του –χρήματα, όπλα και μισθοφόρους– την κίνηση για την ανατροπή του σκληρότατου ολιγαρχικού καθεστώτος που είχε επιβληθεί στην Αθήνα. Όταν αυτό έγινε πραγματικότητα (403 π.Χ.), ο Θρασύβουλος, ο ηγέτης των δημοκρατικών της Αθήνας, πρότεινε με ψήφισμά του να δοθεί το δικαίωμα του αθηναίου πολίτη στον Λυσία και σε άλλους μετοίκους που είχαν υποστηρίξει εξόριστους Αθηναίους και είχαν συμβάλει ουσιωδώς στην αποκατάσταση της δημοκρατίας.
Όμως, η πρόταση του Θρασύβουλου συνάντησε αντίσταση και τελικά απορρίφθηκε, καθώς δεν είχε εξασφαλιστεί η απαραίτητη προκαταρκτική έγκριση της Βουλής (προβούλευμα). Έτσι, ο Λυσίας παρέμεινε διά βίου μέτοικος, ο οποίος πάντως έχαιρε του προνομίου της ισοτέλειας, της απαλλαγής του δηλαδή από το μετοίκιον (το φόρο που ήταν υποχρεωμένοι να καταβάλλουν οι μέτοικοι) και της φορολογικής εξομοίωσής του με τους αθηναίους πολίτες. Σε ό,τι αφορά το τέλος της ζωής του, γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι ο Λυσίας απεβίωσε στην Αθήνα μετά το 380 π.Χ., έχοντας τη φήμη του διαπρεπέστερου λογογράφου.
*Στη φωτογραφία του παρόντος άρθρου, ο Λυσίας, ο οποίος παρέμεινε διά βίου μέτοικος.
- Καρκίνος των ωοθηκών: η πρόκληση της πρώιμης αναγνώρισης και η μετάβαση στη στοχευμένη θεραπευτική εποχή
- Tax Relief for Late VAT Filings: Fines Slashed Up to 80%
- Σημαντική κοινωνική δομή εγκαινιάστηκε στην Άρτα
- Υποψήφιος βουλευτής στην Κύπρο εισέβαλε στο γήπεδο και έδωσε γροθιά στον βοηθό διαιτητή (vid)
- Μαρινάκης: «Όχι» στην προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή από την κυβέρνηση
- Δρομολογείται νέος πολυχώρος αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Πάτμο
- Στην επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής η σύμβαση ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και η διαδικασία πρόσκτησης δύο φρεγατών
- Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 κυριάρχησε στις σκοτεινές αίθουσες με 233 εκατ. δολάρια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις