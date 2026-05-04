Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
weather-icon 17o
Stream
Σημαντική είδηση:
04.05.2026 | 10:08
Φωτιά σε αστικό λεωφορείο – Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της Φυλής
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Λυσίας: Ο μεγάλος μάστορας του λόγου (Μέρος Β’)
Literature 04 Μαΐου 2026, 09:11

Λυσίας: Ο μεγάλος μάστορας του λόγου (Μέρος Β’)

Ο Λυσίας απεβίωσε στην Αθήνα μετά το 380 π.Χ., έχοντας τη φήμη του διαπρεπέστερου λογογράφου

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καρκίνος του μαστού: Γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος με την ηλικία;

Καρκίνος του μαστού: Γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος με την ηλικία;

Spotlight

Έπειτα από την πανωλεθρία που υπέστησαν οι Αθηναίοι στη Σικελική Εκστρατεία (415-413 π.Χ.) η φιλοαθηναϊκή μερίδα στους Θουρίους της Κάτω Ιταλίας περιήλθε σε δυσχερή θέση, γεγονός που ανάγκασε τον Λυσία να επιστρέψει μαζί με τον αδελφό του Πολέμαρχο στην Αθήνα. Το υψηλότατο επίπεδο διαβίωσης που είχε την τύχη να απολαύσει ο Λυσίας κατά τα πρώτα έτη μετά το γυρισμό του στη γενέθλια γη έμελλε να αποδειχθεί μοιραίο αργότερα, με το πέρας του Πελοποννησιακού Πολέμου (404 π.Χ.), όταν οι διαβόητοι Τριάκοντα Τύραννοι άρπαξαν την περιουσία του και σκότωσαν τον Πολέμαρχο. Ο ίδιος ο Λυσίας κατάφερε να γλιτώσει τη ζωή του καταφεύγοντας στα Μέγαρα.

Από εκεί υποστήριξε με όλα τα μέσα που είχε στη διάθεσή του –χρήματα, όπλα και μισθοφόρους– την κίνηση για την ανατροπή του σκληρότατου ολιγαρχικού καθεστώτος που είχε επιβληθεί στην Αθήνα. Όταν αυτό έγινε πραγματικότητα (403 π.Χ.), ο Θρασύβουλος, ο ηγέτης των δημοκρατικών της Αθήνας, πρότεινε με ψήφισμά του να δοθεί το δικαίωμα του αθηναίου πολίτη στον Λυσία και σε άλλους μετοίκους που είχαν υποστηρίξει εξόριστους Αθηναίους και είχαν συμβάλει ουσιωδώς στην αποκατάσταση της δημοκρατίας.

Όμως, η πρόταση του Θρασύβουλου συνάντησε αντίσταση και τελικά απορρίφθηκε, καθώς δεν είχε εξασφαλιστεί η απαραίτητη προκαταρκτική έγκριση της Βουλής (προβούλευμα). Έτσι, ο Λυσίας παρέμεινε διά βίου μέτοικος, ο οποίος πάντως έχαιρε του προνομίου της ισοτέλειας, της απαλλαγής του δηλαδή από το μετοίκιον (το φόρο που ήταν υποχρεωμένοι να καταβάλλουν οι μέτοικοι) και της φορολογικής εξομοίωσής του με τους αθηναίους πολίτες. Σε ό,τι αφορά το τέλος της ζωής του, γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι ο Λυσίας απεβίωσε στην Αθήνα μετά το 380 π.Χ., έχοντας τη φήμη του διαπρεπέστερου λογογράφου.

*Στη φωτογραφία του παρόντος άρθρου, ο Λυσίας, ο οποίος παρέμεινε διά βίου μέτοικος.

Λυσίας: Ο μεγάλος μάστορας του λόγου (Μέρος Α’)

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ράλι των 430 εκατ., η ΑΜΚ «μαμούθ» της ΔΕΗ και η ομπρέλα της Euronext

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ράλι των 430 εκατ., η ΑΜΚ «μαμούθ» της ΔΕΗ και η ομπρέλα της Euronext

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρκίνος του μαστού: Γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος με την ηλικία;

Καρκίνος του μαστού: Γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος με την ηλικία;

Κόσμος
Ιράν προς ΗΠΑ: Μην πλησιάσετε τα Στενά του Ορμούζ

Ιράν προς ΗΠΑ: Μην πλησιάσετε τα Στενά του Ορμούζ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Language & Books
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΕ’)
Language 28.04.26

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΕ’)

Ήδη από τη γέννηση του ανθρώπου και τα πρώτα χρόνια της παιδικής του ηλικίας, ενόσω η ψυχή του είναι άγραφος πίνακας, σχηματίζονται «έννοιες» που ονομάζονται «προλήψεις»

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΔ’)
Language 21.04.26

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΔ’)

Θεμέλιο της φιλοσοφικής σκέψης του Ζήνωνος και, κατ’ επέκταση, του στωικισμού είναι ο «λόγος», με τη διττή σημασία της λογικής σκέψης και της λεκτικής έκφρασης, της ικανότητας του λόγου

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Οι Υποκλοπές, το ρεπορτάζ και οι δημοσιογράφοι
Αφηγήσεις Δημοσιογραφίας 14.04.26

Οι Υποκλοπές, το ρεπορτάζ και οι δημοσιογράφοι

Στο βιβλίο της, «Το Ρεπορτάζ», η Ελίζα Τριανταφύλλου αφηγείται τη δουλειά της στην αποκάλυψη του σκανδάλου του Predator, παρέχοντας πολύτιμα μαθήματα για τη δημοσιογραφική έρευνα.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Υπαρκτός νεοφιλελευθερισμός
Ακροδεξιά της αγοράς 09.04.26

Υπαρκτός νεοφιλελευθερισμός

Ένα πρόσφατο βιβλίο εξηγεί πώς ο νεοφιλελευθερισμός και ο συντηρητισμός αποτελούν τους πυλώνες της σύγχρονης Ακροδεξιάς

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καρκίνος των ωοθηκών: η πρόκληση της πρώιμης αναγνώρισης και η μετάβαση στη στοχευμένη θεραπευτική εποχή
Υγεία 04.05.26

Καρκίνος των ωοθηκών: η πρόκληση της πρώιμης αναγνώρισης και η μετάβαση στη στοχευμένη θεραπευτική εποχή

Γράφει η Δρ. Μαρία Καπαρέλου, Παθολόγος – Ογκολόγος, Επιμελήτρια Ογκολογικής-Αιματολογικής ομάδας, ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, Επιστημονικός Συνεργάτης στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα»

Σύνταξη
Μαρινάκης: «Όχι» στην προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή από την κυβέρνηση
Παύλος Μαρινάκης 04.05.26

«Όχι» στην προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή από την κυβέρνηση

«Δεν προκύπτουν ούτε στοιχεία ούτε ενδείξεις από τη δικογραφία», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την απόφαση της κυβέρνησης να απορρίψει την πρόταση για προανακριτική για τους Λιβανό και Αραμπατζή

Σύνταξη
Δρομολογείται νέος πολυχώρος αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Πάτμο
Αθλητικές υποδομές 04.05.26

Δρομολογείται νέος πολυχώρος αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Πάτμο

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ύψους 3.500.000 ευρώ για την κατασκευή του Πολυχώρου Πολιτιστικών και Αθλητικών Εκδηλώσεων στην Πάτμο, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος του νησιού.

Σύνταξη
Στην επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής η σύμβαση ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και η διαδικασία πρόσκτησης δύο φρεγατών
Επικαιρότητα 04.05.26

Στην επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής η σύμβαση ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και η διαδικασία πρόσκτησης δύο φρεγατών

Για τη σύμβαση του ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και τη διαδικασία πρόσκτησης δύο ιταλικών φρεγατών θα γνωμοδοτήσει η επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής

Σύνταξη
Παραίτηση Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ με αιχμές
Πολιτική 04.05.26

Παραίτηση Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ με αιχμές

Ο Χάρης Καστανίδης με δήλωσή του αναφέρει ότι παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ αφήνοντας αιχμές κατά του προέδρου του κόμματος. «Ο κ. Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία μου στο κόμμα» αναφέρει 

Σύνταξη
Επίτιμος Δημότης Μεσολογγίου ο Πρωτοεπιστάτης του Αγίου Όρους Γέροντας Αβραάμ
Αναγνώριση 04.05.26

Επίτιμος Δημότης Μεσολογγίου ο Πρωτοεπιστάτης του Αγίου Όρους Γέροντας Αβραάμ

Η διάκριση αυτή αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής στην πνευματική διακονία του Γέροντος Αβραάμ και στους άρρηκτους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ της Αθωνικής Πολιτείας και της Ιεράς Πόλεως.

Σύνταξη
Υποκλοπές: «Οι αποκαλύψεις του in επιβεβαιώνουν ότι ο Τζαβέλλας είναι βαθιά εμπλεκόμενος» – Κόντρα κυβέρνησης με αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 04.05.26

«Οι αποκαλύψεις του in επιβεβαιώνουν ότι ο Τζαβέλλας είναι βαθιά εμπλεκόμενος» - Συνεχίζεται η επίθεση της αντιπολίτευσης

Υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠ συνεχίζουν να βάζουν φωτιά στο πολιτικό σκηνικό - Τι λένε Μαρκόπουλος, Αναστασίου, Γιαννούλης

Σύνταξη
Λήμνος: Χωρίς αναισθησιολόγο το νοσοκομείο του νησιού – Τεράστιες ελλείψεις σε γιατρούς, λέει ο Γιαννάκος
Ελλάδα 04.05.26

SOS εκπέμπει το νοσοκομείο Λήμνου: Έμεινε χωρίς αναισθησιολόγο - Τεράστιες ελλείψεις σε γιατρούς καταγγέλλει ο Γιαννάκος

Από το περασμένο Σάββατο το νοσοκομείο της Λήμνου έχει μείνει χωρίς αναισθησιολόγο, μετά από ατύχημα που είχε η μοναδική γιατρός της ειδικότητας.

Σύνταξη
Μαντόνα και Μάικλ Τζάκσον – H σύντομη και δύσκολη ιστορία τους περιλαμβάνει ένα φιλί κι ένα στριπτιζάδικο
Ποπ σταρ 04.05.26

Μαντόνα και Μάικλ Τζάκσον – H σύντομη και δύσκολη ιστορία τους περιλαμβάνει ένα φιλί κι ένα στριπτιζάδικο

Σε μια περίεργη αίσθηση déjà vu της ποπ κουλτούρας, τα δύο ονόματα που βρίσκονται ξανά στα χείλη όλων αυτό το καλοκαίρι είναι η Μαντόνα και ο Μάικλ Τζάκσον.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σκάνδαλα, δημοσκοπική φθορά και εσωκομματικές φουρτούνες – Στα σχοινιά η κυβέρνηση
Πολιτική 04.05.26

Σκάνδαλα, δημοσκοπική φθορά και εσωκομματικές φουρτούνες – Στα σχοινιά η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός αναζητούν μάταια ένα αφήγημα για να ανακόψουν τη δημοσκοπική καθίζηση αλλά και να στρέψουν τη συζήτηση μακριά από τα σκάνδαλα που την βαραίνουν, όπως αυτά των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αγωνία για νέες πιθανές διαφοροποίησεις στη συνεδρίαση της ΚΟ που θα διεξαχθεί την Πέμπτη

Σύνταξη
Κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς για Προκαταρκτική Επιτροπή για Λιβανό και Αραμπατζή
Πολιτική 04.05.26

Κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς για Προκαταρκτική Επιτροπή για Λιβανό και Αραμπατζή

 Η πρόταση κατατέθηκε με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορά τη διερεύνηση των δύο πρώην επικεφαλής του ΥΠΑΑΤ για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση

Σύνταξη
Δρακόντεια μέτρα στο Κρεμλίνο: Ο Πούτιν θωρακίζεται εν μέσω φόβων για πραξικόπημα και στοχευμένες δολοφονίες
Έκθεση μυστικών υπηρεσιών 04.05.26

Δρακόντεια μέτρα στο Κρεμλίνο: Ο Πούτιν θωρακίζεται εν μέσω φόβων για πραξικόπημα και στοχευμένες δολοφονίες

Η έκθεση αναφέρει ότι από τις αρχές Μαρτίου το Κρεμλίνο και ο ίδιος ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανησυχούν για πιθανές διαρροές ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και για τον κίνδυνο συνωμοσίας ή απόπειρας πραξικοπήματος

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
Cookies