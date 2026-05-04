Λυσίας: Ο μεγάλος μάστορας του λόγου (Μέρος Β’)

Έπειτα από την πανωλεθρία που υπέστησαν οι Αθηναίοι στη Σικελική Εκστρατεία (415-413 π.Χ.) η φιλοαθηναϊκή μερίδα στους Θουρίους της Κάτω Ιταλίας περιήλθε σε δυσχερή θέση, γεγονός που ανάγκασε τον Λυσία να επιστρέψει μαζί με τον αδελφό του Πολέμαρχο στην Αθήνα. Το υψηλότατο επίπεδο διαβίωσης που είχε την τύχη να απολαύσει ο Λυσίας κατά τα πρώτα έτη μετά το γυρισμό του στη γενέθλια γη έμελλε να αποδειχθεί μοιραίο αργότερα, με το πέρας του Πελοποννησιακού Πολέμου (404 π.Χ.), όταν οι διαβόητοι Τριάκοντα Τύραννοι άρπαξαν την περιουσία του και σκότωσαν τον Πολέμαρχο. Ο ίδιος ο Λυσίας κατάφερε να γλιτώσει τη ζωή του καταφεύγοντας στα Μέγαρα.

Από εκεί υποστήριξε με όλα τα μέσα που είχε στη διάθεσή του –χρήματα, όπλα και μισθοφόρους– την κίνηση για την ανατροπή του σκληρότατου ολιγαρχικού καθεστώτος που είχε επιβληθεί στην Αθήνα. Όταν αυτό έγινε πραγματικότητα (403 π.Χ.), ο Θρασύβουλος, ο ηγέτης των δημοκρατικών της Αθήνας, πρότεινε με ψήφισμά του να δοθεί το δικαίωμα του αθηναίου πολίτη στον Λυσία και σε άλλους μετοίκους που είχαν υποστηρίξει εξόριστους Αθηναίους και είχαν συμβάλει ουσιωδώς στην αποκατάσταση της δημοκρατίας.

Όμως, η πρόταση του Θρασύβουλου συνάντησε αντίσταση και τελικά απορρίφθηκε, καθώς δεν είχε εξασφαλιστεί η απαραίτητη προκαταρκτική έγκριση της Βουλής (προβούλευμα). Έτσι, ο Λυσίας παρέμεινε διά βίου μέτοικος, ο οποίος πάντως έχαιρε του προνομίου της ισοτέλειας, της απαλλαγής του δηλαδή από το μετοίκιον (το φόρο που ήταν υποχρεωμένοι να καταβάλλουν οι μέτοικοι) και της φορολογικής εξομοίωσής του με τους αθηναίους πολίτες. Σε ό,τι αφορά το τέλος της ζωής του, γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι ο Λυσίας απεβίωσε στην Αθήνα μετά το 380 π.Χ., έχοντας τη φήμη του διαπρεπέστερου λογογράφου.

*Στη φωτογραφία του παρόντος άρθρου, ο Λυσίας, ο οποίος παρέμεινε διά βίου μέτοικος.

Λυσίας: Ο μεγάλος μάστορας του λόγου (Μέρος Α’)