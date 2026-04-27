Λυσίας: Ο μεγάλος μάστορας του λόγου (Μέρος Α’)

27.04.2026 | 11:37
Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
Literature 27 Απριλίου 2026, 09:28

Ο Λυσίας υπήρξε ένας εξαίρετος συγγραφέας δικανικών λόγων, ο οποίος θεωρήθηκε από τους μεταγενεστέρους ως υπόδειγμα ύφους

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Έχοντας ολοκληρώσει την αναφορά μας στον Ισοκράτη, στη ζωή και στο ιδιαίτερα σημαντικό έργο του, επιβάλλεται τώρα να στρέψουμε την προσοχή μας στα υπόλοιπα ονόματα που περιλαμβάνονται στον καταρτισθέντα από τους αλεξανδρινούς φιλολόγους Κανόνα των δέκα αττικών ρητόρων (υπενθυμίζουμε εδώ ότι για δύο από τους εν λόγω τεχνίτες του αττικού λόγου, τον Αντιφώντα και τον Ανδοκίδη, έχουμε ήδη κάνει λόγο σε παλαιότερα άρθρα μας). Και τούτο, διότι οι ρήτορες αυτοί αποτελούν αξιοπρόσεκτους φορείς των ιδεών και του πολιτισμού του 4ου αιώνα π.Χ., καθώς και αντιπροσωπευτικά δείγματα της αττικής πεζογραφίας στην κλασική της ακμή.

Ο πρώτος από τους άλλους επτά σπουδαίους ρήτορες είναι ο φημισμένος Λυσίας, ένας εξαίρετος συγγραφέας δικανικών λόγων, θεωρούμενος από τους μεταγενεστέρους ως υπόδειγμα ύφους. Ο Λυσίας ήταν ένας από τους γιους του συρακούσιου Κέφαλου, ενός εύπορου μετοίκου, ο οποίος μετανάστευσε από την πατρίδα του στην Αθήνα κατόπιν προσκλήσεως του Περικλή. Ο κατ’ επάγγελμα ασπιδοπηγός (κατασκευαστής ασπίδων) Κέφαλος, ο οποίος έζησε τριάντα χρόνια στην αττική γη, αναφέρεται στην πλατωνική Πολιτεία ως ο ηλικιωμένος οικοδεσπότης (στην οικία του, στον Πειραιά, λαμβάνει χώρα ο περίφημος πλατωνικός διάλογος), ο οποίος αντικρίζει γαλήνια το δρόμο που θα τον οδηγήσει στον άλλον κόσμο. Ως παρόντες στο διάλογο αναφέρονται και οι τρεις γιοι του Κέφαλου: ο Πολέμαρχος (ως συμμετέχων μάλιστα), ο Ευθύδημος και ο Λυσίας.

Μετά το θάνατο του πατέρα του, ο Λυσίας, σε ηλικία δεκαπέντε ετών –η γέννησή του τοποθετείται περί το 445 π.Χ.–, μετέβη μαζί με τον Πολέμαρχο στους Θουρίους της Κάτω Ιταλίας, αποικία που ιδρύθηκε ύστερα από πρωτοβουλία του Περικλή. Εκεί, στην Κάτω Ιταλία, έλαβε τη ρητορική του μόρφωση, έχοντας πιθανώς ως δάσκαλο τον Τεισία από τις Συρακούσες.

*Στη φωτογραφία του παρόντος άρθρου, ο Λυσίας, ένα από τα αντιπροσωπευτικά δείγματα της αττικής πεζογραφίας στην κλασική της ακμή.

Language 21.04.26

Θεμέλιο της φιλοσοφικής σκέψης του Ζήνωνος και, κατ' επέκταση, του στωικισμού είναι ο «λόγος», με τη διττή σημασία της λογικής σκέψης και της λεκτικής έκφρασης, της ικανότητας του λόγου

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Αφηγήσεις Δημοσιογραφίας 14.04.26

Στο βιβλίο της, «Το Ρεπορτάζ», η Ελίζα Τριανταφύλλου αφηγείται τη δουλειά της στην αποκάλυψη του σκανδάλου του Predator, παρέχοντας πολύτιμα μαθήματα για τη δημοσιογραφική έρευνα.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Ακροδεξιά της αγοράς 09.04.26

Ένα πρόσφατο βιβλίο εξηγεί πώς ο νεοφιλελευθερισμός και ο συντηρητισμός αποτελούν τους πυλώνες της σύγχρονης Ακροδεξιάς

Παναγιώτης Σωτήρης
Μιλιταρισμός της αγοράς 07.04.26

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπογραμμίζει ότι πολύ συχνά ο πόλεμος αντιμετωπίζεται ως έξοδος από τις αντιφάσεις που αντιμετωπίζουν τα καπιταλιστικά κράτη

Παναγιώτης Σωτήρης
Language 07.04.26

Ο «συλλογισμός», η συναγωγή συμπερασμάτων διαμέσου διανοητικής εργασίας, είναι ένας από τους πλέον σημαντικούς όρους στο τεχνικό λεξιλόγιο του Αριστοτέλη

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Αυτοδιοίκηση 27.04.26

Ο Δήμαρχος Χανίων, κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης, σε ευχαριστήρια επιστολή του επεσήμανε: «Ο Δήμος Χανίων αναγνωρίζει τον διαχρονικό και ιστορικό δεσμό που μας ενώνει με τους λαούς της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας».

Τα Νέα της Αγοράς 27.04.26

Ο Όμιλος Interamerican στήριξε τον θεσμό ως Gold Sponsor, δίνοντας και φέτος δυναμικό «παρών» με τοποθετήσεις που διευρύνουν τον διάλογο γύρω από την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία.

Πολιτική 27.04.26

Αιχμηρή δήλωση του Αλέξη Τσίπρα για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές. Έκπληκτος από την ταχύτητα της Δικαιοσύνης όταν «επίκειται αποκάλυψη ενός παρα-κρατικού μηχανισμού που παραβίασε βάναυσα το Κράτος Δικαίου», τονίζει πως ότι «εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο».

Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Μιλώντας στο in ο Χρήστος Κακλαμάνης, συνήγορος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την απόφαση για τις υποκλοπές του Αρείου Πάγου τονίζει πως «το μόνο που μπορεί να προκληθεί από αυτή τη διάταξη είναι η περαιτέρω καθυστέρηση στην έρευνα»

Πάνος Τσίκαλας
Ελλάδα 27.04.26

Αρχικά, από την πλευρά της υπεράσπισης ζητήθηκε αναβολή λόγω κωλύματος ενός εκ των συνηγόρων υπεράσπισης, αίτημα το οποίο η εισαγγελέας ζήτησε να απορριφθεί,

Ποδόσφαιρο 27.04.26

Η κόρη του Χρήστου Κόντη, Ζωή, βρέθηκε στο Πανθεσσαλικό και δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ

Πολιτική 27.04.26

Ο Μανώλης Βελεργάκης, δικηγόρος του Νίκου Ανδρουλάκη στην υπόθεση των υποκλοπών στο ΕΔΔΑ, στηλιτεύει την απόφαση του Αρείου Πάγου να αφήσει τον «φάκελο υποκλοπές» στο αρχείο

Πολιτική 27.04.26

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση με τον ΠτΔ Κωνσταντίνο Τασούλα για μία ακόμη φορά πανηγύρισε για τα τελευταία μέτρα που ανακοίνωσε- τα οποία χαρακτηρίστηκαν από την αντιπολίτευση κατώτερα των προσδοκιών - ενώ έκανε αναφορά και για την μείωση του χρέους

Δίκη Τεμπών 27.04.26

Δικηγόροι κάνουν λόγο για αναπαραγωγή του αφηγήματος του ανθρώπινου λάθος από το Δημόσιο -Τι ανέφερε η συνήγορος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους - Έρχονται εκτεταμένες αλλαγές στην αίθουσα της δίκης.

Πάνος Τσίκαλας
Ποδόσφαιρο 27.04.26

Η ΑΕΚ ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Ντομαγκόι Βίντα για την ανανέωση της συνεργασίας τους, με τον έμπειρο στόπερ να παραμένει στο ρόστερ και την επόμενη σεζόν

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

