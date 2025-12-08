Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος Β’)
08 Δεκεμβρίου 2025 | 09:20

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος Β’)

Ο Ισοκράτης επηρέασε πολύ έντονα την ελληνική λογοτεχνία εν συνόλω, καθώς υπήρξε ένας έξοχος τεχνίτης του αττικού λόγου, της αττικής πεζογραφίας στην κλασική της ακμή

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Vita.gr
Μείζων εκπρόσωπος της ρητορικής τέχνης του 4ου αιώνα π.Χ. υπήρξε ο Ισοκράτης, ο οποίος επηρέασε πολύ έντονα την ελληνική λογοτεχνία εν συνόλω, καθώς υπήρξε ένας έξοχος τεχνίτης του αττικού λόγου, της αττικής πεζογραφίας στην κλασική της ακμή – θεωρείται μάλιστα ως εκείνος που ολοκλήρωσε την αττική έντεχνη πεζογραφία. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο το όνομά του συγκαταλέγεται στον Κανόνα των δέκα αττικών ρητόρων που συνέταξαν οι αλεξανδρινοί φιλόλογοι (έχουμε ήδη κάνει λόγο σε παλαιότερα άρθρα μας για δύο ακόμα ρήτορες που περιλαμβάνονται στον εν λόγω κατάλογο, τον Αντιφώντα και τον Ανδοκίδη).

Αψευδής απόδειξη της αξίας και της προσφοράς του Ισοκράτη, ανεξάρτητα από τις κατά καιρούς διατυπωθείσες κρίσεις για εκείνον, είναι η τεράστια επίδραση της σχολής του, από την οποία βγήκαν πολυάριθμοι πολιτικοί, ιστορικοί, ρήτορες και ποιητές. Στους θαυμαστές του συγκαταλεγόταν μεταξύ άλλων ο Κικέρων, ενώ ο βαθμός της επιρροής του –και μάλιστα πολύ πέρα από τα όρια της αρχαιότητας– υπήρξε τέτοιος, που αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η βασίλισσα Ελισάβετ Α’ (16ος αιώνας) μετέφρασε σε νεανική ηλικία δύο λόγους του Ισοκράτη (Προς Νικοκλέα και Νικοκλής).

Η ζωή του Ισοκράτη κάλυψε σχεδόν έναν ολόκληρο αιώνα, από το 436 π.Χ., όταν η Αθήνα βρισκόταν στο απόγειο της ακμής και της δόξας της, έως το 338 π.Χ., όταν η επικράτηση του Φιλίππου Β’ στη μάχη της Χαιρώνειας σηματοδότησε την εδραίωση της μακεδονικής κυριαρχίας στον ελληνικό χώρο και –στην πραγματικότητα– τη δημιουργία ενός νέου κόσμου, του ελληνιστικού. Ο τόπος καταγωγής του ήταν η Ερχιά, ένας αττικός δήμος στα ανατολικά της Αθήνας, στην ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων. Ο πατέρας του διέθετε ένα εργαστήριο για την κατασκευή αυλών και η οικογένειά του ήταν εύπορη. Το γεγονός αυτό του επέτρεψε να λάβει φροντισμένη αγωγή, ενώ ευτυχής συγκυρία στάθηκε για εκείνον η επαφή του με τους σοφιστές Πρόδικο και Γοργία. Μάλιστα, εξ όσων γνωρίζουμε, η μαθητεία του Ισοκράτη κοντά στον δεύτερο, τον ηλικιωμένο λεοντίνο σοφιστή, υπήρξε αποφασιστικής σημασίας για την όλη εξέλιξή του.

*Στη φωτογραφία του παρόντος άρθρου, προτομή του Ισοκράτη.

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος Α’)

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Λειψυδρία: Στο ραντάρ διεθνών επενδυτών η ΕΥΔΑΠ, placement για ΕΥΑΘ

Λειψυδρία: Στο ραντάρ διεθνών επενδυτών η ΕΥΔΑΠ, placement για ΕΥΑΘ

Κατασκευές
Εγνατία Οδός: Οι επενδύσεις των 420 εκατ. και ο «κουμπαράς» των 180 εκατ. ευρώ

Εγνατία Οδός: Οι επενδύσεις των 420 εκατ. και ο «κουμπαράς» των 180 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
Language & Books
Κοινωνική έρευνα και Τεχνητή Νοημοσύνη
06.12.25

Κοινωνική έρευνα και Τεχνητή Νοημοσύνη

Ένα πρόσφατο βιβλίο εξετάζει τα ερμηνευτικά, ηθικά και δεοντολογικά ερωτήματα που αντιμετωπίζει η ποιοτική κοινωνική έρευνα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Η μόδα και το εφήμερο
01.12.25

Η μόδα και το εφήμερο

Ένα πρόσφατο βιβλίο εντάσσει τη μόδα στο συνολικότερο πλαίσιο της νεωτερικότητας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Προκόπιος Παυλόπουλος: πώς το Ρωμαϊκό Δίκαιο βοηθά να κατανοήσουμε την κρίση των σύγχρονων δημοκρατιών
27.11.25

Προκόπιος Παυλόπουλος: πώς το Ρωμαϊκό Δίκαιο βοηθά να κατανοήσουμε την κρίση των σύγχρονων δημοκρατιών

Η νέα μελέτη που συνέγραψε ο πρώην ΠτΔ και Ακαδημαϊκός κ. Προκόπιος Παυλοπούλος για την ιστορική πορεία του Ρωμαϊκού Δικαίου και για την σημασία του στην κατανόηση της σύγχρονης κρίσης της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της θρησκείας (Μέρος Δ’)
25.11.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της θρησκείας (Μέρος Δ’)

Η λέξη «άγος» κατά κανόνα σημαίνει μίασμα ή κατάρα (εξ ου και ο «εναγής»), αλλά μπορεί να έχει και την έννοια της καθαρτήριας θυσίας, της θυσίας που προσφέρεται προς εξαγνισμό

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και η ευκαιρία να μιλήσουμε για τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέρα από σχηματοποιήσεις και μυθολογίες
24.11.25

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και η ευκαιρία να μιλήσουμε για τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέρα από σχηματοποιήσεις και μυθολογίες

Ο Αλέξης Τσίπρας καταθέτει στην «Ιθάκη» τη δική του αποτίμηση για τη διαδρομή του, τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, την εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ, και τις απόψεις του για την Αριστερά

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της θρησκείας (Μέρος Γ’)
18.11.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της θρησκείας (Μέρος Γ’)

Οι ομόρριζες λέξεις «αγνός» και «άγιος» συνδέονται σε γενικές γραμμές με την έννοια της ιερότητας και του θρησκευτικού σεβασμού, αλλά παρουσιάζουν ενδιαφέρουσες ιδιομορφίες

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η θέα από το έδαφος της Χιροσίμα
14.11.25

Η θέα από το έδαφος της Χιροσίμα

Το θρυλικό ρεπορτάζ του Τζον Χέρσι που έβαλε τέλος στη συγκάλυψη της ατομικής βαρβαρότητας, αλλάζοντας -κυριολεκτικά- τον κόσμο, κυκλοφορεί στα ελληνικά.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Κλιματική αλλαγή: Είναι ήδη αργά
13.11.25

Κλιματική αλλαγή: Είναι ήδη αργά

Ένα βιβλίο συζητά τι μπορούμε να κάνουμε με την κλιματική αλλαγή τώρα που είναι σαφές ότι οι στόχοι δεν θα επιτευχθούν

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Μετά τις μπαταρίες λιθίου, το γραφένιο – Νέες λύσεις για αποθήκευση ενέργειας
08.12.25

Μετά τις μπαταρίες λιθίου, το γραφένιο – Νέες λύσεις για αποθήκευση ενέργειας

Ο αγώνας για την εξεύρεση της νέας τεχνολογικής καινοτομίας στην αποθήκευση ενέργειας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Το θαυματουργό γραφένιο είναι ένας υποψήφιος.

Σύνταξη
«Ο κοινωνικός αυτοματισμός δεν δούλεψε» – Σφοδρά πυρά της αντιπολίτευσης κατά κυβέρνησης για το αγροτικό
08.12.25

«Ο κοινωνικός αυτοματισμός δεν δούλεψε» – Σφοδρά πυρά της αντιπολίτευσης κατά κυβέρνησης για το αγροτικό

Σφοδρά είναι τα αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση, με αιχμή το αγροτικό, με εκπροσώπους κομμάτων να κατηγορούν τον πρωθυπουργό για ψεύτικες υποσχέσεις

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι συναντά τους Ευρωπαίους μετά το νέο «καρφί» του Τραμπ
08.12.25

Ο Ζελένσκι συναντά τους Ευρωπαίους μετά το νέο «καρφί» του Τραμπ - Αυξάνουν την πίεση στην Ουκρανία οι ΗΠΑ

Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία φαίνεται να έχουν βαλτώσει για ακόμα μία φορά - Η Ουάσιγκτον αυξάνει την πίεση σε Κίεβο και Βρυξέλλες μετά τη δημοσίευση του νέου δόγματος ασφαλείας των ΗΠΑ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
«Βρισκόμαστε σε λάθος δρόμο» – Ο Ρίτσαρντ Γκιρ για τον Δαλάι Λάμα, την καλοσύνη και τους σημερινούς ηγέτες
08.12.25

«Βρισκόμαστε σε λάθος δρόμο» – Ο Ρίτσαρντ Γκιρ για τον Δαλάι Λάμα, την καλοσύνη και τους σημερινούς ηγέτες

Ο σταρ του Χόλιγουντ Ρίτσαρντ Γκιρ ποτέ δεν έκρυψε τις πολιτικές και κοινωνικές του απόψεις, έστω κι αν τον έβαλαν στη «μαύρη λίστα» της Ακαδημίας. Ωστόσο, τώρα, επιστρέφει με το Wisdom of Happiness - ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Δαλάι Λάμα.

Σύνταξη
Ο Αλμέιδα κατηγορείται για σεξισμό σε γυναίκα βοηθό διαιτητή στην Ισπανία (vid)
08.12.25

Ο Αλμέιδα κατηγορείται για σεξισμό σε γυναίκα βοηθό διαιτητή στην Ισπανία (vid)

Όσα έγιναν με τον Ματίας Αλμέιδα κατά τη διάρκεια του ματς της Σεβίλλης με τη Βαλένθια και η «απάντησή» του στις κατηγορίες για σεξιστική συμπεριφορά προς τη γυναίκα βοηθό διαιτητή.

Σύνταξη
Ζάκυνθος: «Να εγκαταλείψω εγώ το παιδί μου;» – Τι λέει ο πατέρας του 2χρονου Λίο που κατασπαράχθηκε από το πίτμπουλ
08.12.25

«Να εγκαταλείψω εγώ το παιδί μου;» - Τι λέει ο πατέρας του 2χρονου Λίο που κατασπαράχθηκε από το πίτμπουλ

«Ποιον να πρωτοστηρίξω; Εμένα, τον πατέρα μου, τον αδελφό μου, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου;», λέει ο πατέρας του 2χρονου παιδιού που κατασπαράχθηκε από το πίτμπουλ

Σύνταξη
Αντιδράσεις για την επίσκεψη Σάλεχ στην Αθήνα και τις αναφορές στο τουρκολιβυκό μνημόνιο
08.12.25

Αντιδράσεις για την επίσκεψη Σάλεχ στην Αθήνα και τις αναφορές στο τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ο δεύτερος αντιπρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης καταδικάζει τις δηλώσεις για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και ζητά από την Αθήνα να μην παρεμβαίνει στα εσωτερικά της χώρας του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τολμηρή ληστεία στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας: Σπάνιες γκραβούρες Ματίς και Πορτινάρι στα χέρια ενόπλων
08.12.25

Τολμηρή ληστεία στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας: Σπάνιες γκραβούρες Ματίς και Πορτινάρι στα χέρια ενόπλων

Δεκατρία σπάνια έργα των Ματίς και Πορτινάρι κλάπηκαν από δημοτική βιβλιοθήκη στο Σάο Πάολο, σε ληστεία που θυμίζει κινηματογραφική σκηνή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Φιορεντίνα με «διαβατήριο για τη Serie B»
08.12.25

Η Φιορεντίνα με «διαβατήριο για τη Serie B»

Αγωνιστικό χάος, ψυχολογικό βάραθρο, ηγεσία που λείπει και μια σεζόν που μοιάζει σχεδόν προδιαγεγραμμένη. Τι χρειάζεται πραγματικά για να σωθεί η Φιορεντίνα;

Γεώργιος Μαζιάς
Ακίνητα: Έρχεται μίνι ΕΝΦΙΑ μέσω δημοτικού τέλους – Τι αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ
08.12.25

Έρχεται νέος «ΕΝΦΙΑ» για τους ιδιοκτήτες ακινήτων μέσω δημοτικού τέλους - Τι αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ

Ένα νέο δημοτικό τέλος για τα ακίνητα προβλέπεται στον νέο «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης» που θα τεθεί σε διαβούλευση και καθορίζει τα έσοδα για τους ΟΤΑ

Σύνταξη
Όταν ο ΛεΜπρόν έμεινε κάτω από τους 10 πόντους…
08.12.25

Όταν ο ΛεΜπρόν έμεινε κάτω από τους 10 πόντους…

Πόσο έχει αλλάξει ο κόσμος από το 2007 μέχρι σήμερα - Μια αδιανόητη επιστροφή στο παρελθόν, τότε που δεν υπήρχαν iPhone και ο Τζόκοβιτς δεν είχε ακόμη ξεκινήσει την αυτοκρατορία του ΛεΜπρόν.

Γεώργιος Μαζιάς
Χριστούγεννα στα μπλόκα υπόσχονται οι αγρότες – Κλιμακώνουν τον αγώνα και αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση
08.12.25

Χριστούγεννα στα μπλόκα υπόσχονται οι αγρότες – Κλιμακώνουν τον αγώνα και αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση

Με χιλιάδες τρακτέρ παραταγμένα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της χώρας, οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις αυξάνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση η οποία θορυβημένη βλέπει πως έχει απέναντί της την κοινωνία

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ο Ελ Κααμπί καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο: Ο γρηγορότερος σκόρερ του Ολυμπιακού με 75 γκολ
08.12.25

Ο Ελ Κααμπί καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο: Ο γρηγορότερος σκόρερ του Ολυμπιακού με 75 γκολ

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί δεν σταματάει να σκοράρει και να καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο – Το σερί που έφερε ακόμη μία ξεχωριστή κορυφή για τον Μαροκινό.

Σύνταξη
Η έκρηξη της αγροτιάς
08.12.25

Η έκρηξη της αγροτιάς

Η κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη με ένα μεγάλο αγροτικό κίνημα, με αιτήματα ζωτικής σημασίας για την επιβίωση των αγροτών. Αν δεν κάνει πραγματικές προτάσεις που θα λύνουν προβλήματα, τα μπλόκα θα κλιμακωθούν με δική της ευθύνη.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ντακότα Τζόνσον: «Κάποιοι χρηματοδότες ταινιών είναι πραγματικά σκοτεινοί, ύποπτοι»
08.12.25

Ντακότα Τζόνσον: «Κάποιοι χρηματοδότες ταινιών είναι πραγματικά σκοτεινοί, ύποπτοι»

«Υπάρχει κάτι στην υποκριτική που με κάνει να νιώθω σαν να ζω σε μια φούσκα, ενώ στην παραγωγή βλέπεις τι συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια», ανέφερε σε πρόσφατη ομιλία της η ηθοποιός και παραγωγός, Ντακότα Τζόνσον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Aκτινογραφία των διαβάσεων στην Αθήνα – Γιατί οι διαβάτες εξακολουθούν να πεθαίνουν
08.12.25

Aκτινογραφία των διαβάσεων στην Αθήνα – Γιατί οι διαβάτες εξακολουθούν να πεθαίνουν

Χειροκίνητες μανιβέλες και μετακινούμενο προσωπικό. Απουσία εναλλακτικών για τους κατοίκους που ζουν σε διχοτομημένες γειτονιές. Το έργο της υπογειοποίησης που προχωρά απελπιστικά αργά και η πυκνή αλληλογραφία αλληλομετάθεσης ευθυνών ανάμεσα σε Δήμο Αθηναίων και ΟΣΕ.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
