Τρίτη 14 Απριλίου 2026
weather-icon 18o
Stream
Σημαντική είδηση:
14.04.2026 | 09:28
Μέσα Μεταφοράς: Πώς κινούνται σήμερα μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ και Τραμ
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οι Υποκλοπές, το ρεπορτάζ και οι δημοσιογράφοι
Books 14 Απριλίου 2026, 13:00

Οι Υποκλοπές, το ρεπορτάζ και οι δημοσιογράφοι

Στο βιβλίο της, «Το Ρεπορτάζ», η Ελίζα Τριανταφύλλου αφηγείται τη δουλειά της στην αποκάλυψη του σκανδάλου του Predator, παρέχοντας πολύτιμα μαθήματα για τη δημοσιογραφική έρευνα.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
A
A
Vita.gr
Εργασία: Αυτή είναι η «υπερδύναμη» της εποχής: Εσύ την έχεις;

Εργασία: Αυτή είναι η «υπερδύναμη» της εποχής: Εσύ την έχεις;

Spotlight

Όλοι οι δημοσιογράφοι, ασχέτως του ρεπορτάζ το οποίο καλύπτουν, ασχέτως της εμπειρίας τους, της θέσης που κατέχουν εκείνη τη στιγμή και το μέσο στο οποίο τυχαίνει να εργάζονται, έχουν ένα κοινό: δηλώνουν πως παραιτούνται δυό-τρεις φορές κατά μέσο όρο την εβδομάδα — και όχι από την εκάστοτε δουλειά, αλλά από το ίδιο το επάγγελμα.

Σχεδόν όλοι οι δημοσιογράφοι για την ακρίβεια. Γιατί συμπτωματικά, η Ελίζα Τριαντάφυλλου, η τελευταία ελληνίδα δημοσιογράφος που έδωσε την εμπειρία και τις σκέψεις της για τη δουλειά της σε μορφή βιβλίου, του σύντομου και περιεκτικού τομιδίου με τίτλο Το Ρεπορτάζ που κυκλοφόρησε πριν λίγες εβδομάδες από τις εκδόσεις Αντίποδες, χάριν της ιδιοσυγκρασίας της, δεν συνηθίζει να γκρινιάζει.

Παρότι έχει ακολουθήσει ένα εντυπωσιακό σερί σημαντικών θεμάτων που έχει δημοσιεύσει επί σειρά πολλών συναπτών ετών, ακόμα και θέματα που ενδεχομένως είναι γνωστά τοις πάσι χωρίς το κοινό να τα ταυτίζει με την ίδια, το όνομά της έφτασε από το 2022 και μετά στο ευρύτερο κοινό μέσα από την κοινή δουλειά της με τον Τάσο Τέλλογλου στη διερεύνηση του σκανδάλου του Predator για το Inside Story.

Το Ρεπορτάζ, τρίτη κυκλοφορία μιας ανεπίσημης σειράς μονογραφιών των Αντιπόδων μετά τη Φυλακή του Τάσου Θεοφίλου και το Άσυλο της Ειρήνης Βλάχου, προσφέρει αυτό που περιμένει το κοινό από τα βιβλία των δημοσιογράφων: μια διεισδυτική ματιά στο παρασκήνιο του γνωστότερου ρεπορτάζ της πέννας που υπογράφει, στην προκειμένη περίπτωση των Υποκλοπών, ενός από τα πιο πολυπρισματικά και κραυγαλέα σκάνδαλα ακόμα και για την περίοδο των τελευταίων ετών που ο πήχης για τέτοιους χαρακτηρισμούς έχει τοποθετηθεί πολύ ψηλά.

Ωστόσο, υπάρχουν πολλά που διαφοροποιούν το Ρεπορτάζ από τα περισσότερα απομνημονεύματα και χρονικά των δημοσιογράφων που παρελαύνουν μια στο τόσο εδώ και δεκαετίες από τα βιβλιοπωλεία. Το βιβλίο κατ’ αρχάς δεν γράφτηκε για να εμπορευτεί το παρασκήνιο, με τις πληροφορίες που φυλάσσει εκτός ρεπορτάζ ο κάθε δημοσιογράφος για την ώρα που θα θελήσει να κάνει ένα «αποκαλυπτικό» μπεστ σέλερ· ούτε διέπεται από αυτή τη φλύαρη αυταρέσκεια με την οποία γράφουν τα «απομνημονεύματα» τους οι -άντρες συνήθως- εκπρόσωποι του κλάδου.

Το Ρεπορτάζ είναι πάνω απ’ όλα μια ελεγεία στο ίδιο το σπορ της έρευνας. Γι’ αυτό και η αρχή της ιστορίας τοποθετείται στην επισφάλεια των εφηβικών και μετεφηβικών χρόνων, περνάει από την επισφάλεια της άτσαλης μετάβασης του Τύπου από το χαρτί στο διαδίκτυο, την επισφάλεια της δημοσιογραφικής δουλειάς σε περιβάλλον κρίσης και στο τέλος, ακόμα κι εκεί που το περιβάλλον αρχίζει να γίνεται ιδανικό για ανθρώπους που έχουν πάθος με την ερευνητική δουλειά,  την επισφάλεια των στοιχείων, της επιβεβαίωσης του ευρήματος, της πρόσβασης στις πηγές και την αντίδραση τους.

Και φυσικά καταλήγει στην επισφάλεια των αντιδράσεων από τους τους θιγόμενους του ρεπορτάζ, στις παρακολουθήσεις που υπέστησαν οι δημοσιογράφοι που ασχολήθηκαν, στη συκοφάντηση τους, στην αγωνία των δημοσιογράφων να μην κάνουν λάθος, στην κακοδιαχείριση της υπόθεσης των Υποκλοπών από τη Δικαιοσύνη, ακόμα και στην αδιαφορία της κοινής γνώμης για το ζήτημα για πολύ καιρό.

Το βιβλίο της Ελίζας Τριανταφύλλου είναι κατά έναν ετερόδοξο τρόπο η αφήγηση ενός συναισθηματικού ταξιδιού που ουδώλος αποστασιοποιείται από τα γεγονότα που περιγράφει, δεν καταφεύγει όμως ούτε για μια στιγμή σε συναισθηματισμούς. Η συγγραφέας αφηγείται την ιστορία που έχει να πει με το πάθος μιας τεχνίτισσας του ρεπορτάζ που περιηγείται από εργαστήριο σε εργαστήριο, μέχρι να βρει τους μάστορες με τους οποίους ταιριάζει η μαθητεία της, μία μαθητεία που δεν σταματάει ποτέ, όσο καλά κι αν έχει κατακτηθεί η τεχνική.

Είναι η πραγματική και πηγαία αφήγηση μιας δημοσιογράφου για το έργο της, χωρίς φτιασιδώματα. Κι ακόμα κι αν οι απόψεις της για την αυστηρότητα με την οποία πρέπει να γίνεται το ρεπορτάζ, τι είναι αυτό που μπορεί να γράφεται και ποιος είναι ο ρόλος της άποψης και του σχολίου στη δημοσιογραφία, σηκώνουν συζήτηση, αναμφίβολα αποτελούν μια δομημένη άποψη για το επάγγελμα της. Κοινώς, μπορεί κανείς να μην θέλει να ασκήσει τη δημοσιογραφία ακριβώς όπως την ασκεί η Ελίζα Τριαντάφυλλου, αλλά οφείλει να της αναγνωρίσει ότι έχει βρει έναν ολοκληρωμένο και ορθό τρόπο να κάνει τη δουλειά της.

Ωστόσο, τα συναρπαστικά στοιχεία της υπόθεσης, όπως η κριτική στα κακώς κείμενα των ΜΜΕ, οι ιστορίες εκφοβισμού της ίδιας και του Τάσου Τέλλογλου, οι περιγραφές από τη διεθνή διάσταση του σκανδάλου, η πινακοθήκη των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση του Predator που πιάνουν από υπαλλήλους σουπερμάρκετ, μέχρι διεθνείς εμπόρους όπλων (γιατί τέτοια είναι τα κατασκοπευτικά λογισμικά), μπορεί πολλές φορές να αποσπούν την προσοχή από τις συγγραφικές αρετές του βιβλίου, τις πινελιές στυλ στη γραφή που δεν θέλουν να κραυγάζουν την ευφυία τους.

Για παράδειγμα, μπορεί να χρειαστεί μια δεύτερη ανάγνωση -εξίσου, αν όχι περισσότερο ευχάριστη από την πρώτη- για να προσέξει κανείς το παιχνίδι με τον χώρο και την προοπτική.

Στην αρχή του βιβλίου, το πέρασμα της από το call center που δούλευε, προς τις οικονομικές σελίδες της Ελευθεροτυπίας, συντελείται κάθετα, κατεβαίνοντας τους ορόφους. Αργότερα, τα θέματα αποκαλύπτονται άμα «ανοίξεις το πρίσμα» σε αυτό που κοιτάς και αντί για τροχαία δυστυχήματα δεις κακοσυντηρούμενους δρόμους και κακή κουλτούρα οδήγησης ή αντί για χρήστες και σεξεργάτριες δεις τη ροή του χρήματος (σ. 109-110). Στη δε δίκη των Υποκλοπών, η συγγραφέας προτιμάει να καταθέσει όρθια για να βρίσκεται «στο ίδιο επίπεδο» με αυτούς που την εξετάζουν ως μάρτυρα (σ. 136).

Η αφηγηματική αυτή τεχνική δείχνει να δανείζεται στοιχεία από την τέχνη της φωτογραφίας, δηλαδή από αυτό που στην αρχή του βιβλίου πληροφορεί τους αναγνώστες ότι ήθελε να σπουδάσει, αλλά δεν τα κατάφερε. Ίσως ασυναίσθητα να το ενσωμάτωσε στη γραφή της.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Tουρισμός: Η εκεχειρία έφερε κρατήσεις αλλά η αβεβαιότητα επανήλθε

Tουρισμός: Η εκεχειρία έφερε κρατήσεις αλλά η αβεβαιότητα επανήλθε

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εργασία: Αυτή είναι η «υπερδύναμη» της εποχής: Εσύ την έχεις;

Εργασία: Αυτή είναι η «υπερδύναμη» της εποχής: Εσύ την έχεις;

Πολιτική
Αναφορές για νέες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν αυτή την εβδομάδα – Κίνα: Επικίνδυνος ο αμερικανικός αποκλεισμός του Ορμούζ

Αναφορές για νέες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν αυτή την εβδομάδα – Κίνα: Επικίνδυνος ο αμερικανικός αποκλεισμός του Ορμούζ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Books
Υπαρκτός νεοφιλελευθερισμός
Ακροδεξιά της αγοράς 09.04.26

Υπαρκτός νεοφιλελευθερισμός

Ένα πρόσφατο βιβλίο εξηγεί πώς ο νεοφιλελευθερισμός και ο συντηρητισμός αποτελούν τους πυλώνες της σύγχρονης Ακροδεξιάς

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Καπιταλισμός και πόλεμος
Μιλιταρισμός της αγοράς 07.04.26

Καπιταλισμός και πόλεμος

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπογραμμίζει ότι πολύ συχνά ο πόλεμος αντιμετωπίζεται ως έξοδος από τις αντιφάσεις που αντιμετωπίζουν τα καπιταλιστικά κράτη

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ο Γιώργος Κοροπούλης και οι «Αναμνήσεις από τη ζωή του Παπαδιαμάντη» ως αντίδοτο στη γενικευμένη λήθη
Ταινία möbius 21.03.26

Ο Γιώργος Κοροπούλης και οι «Αναμνήσεις από τη ζωή του Παπαδιαμάντη» ως αντίδοτο στη γενικευμένη λήθη

Μια νέα και συμπληρωμένη έκδοση ενός παλαιότερου βιβλίου του Γιώργου Κοροπούλη μας πηγαίνει από τους Παλαιοημερολογίτες στον Ρωμανό Μελωδό, περνώντας από τον Παπαδιαμάντη, και τον Προφήτη Ιεζεκιήλ

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σακελλαρίδης: Άμεση αποπομπή του προκλητικού και ψεύτη Λαζαρίδη από την κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Σακελλαρίδης: Άμεση αποπομπή του προκλητικού και ψεύτη Λαζαρίδη από την κυβέρνηση

«Σήμερα στην συνέντευξή του προκλητικός Μ. Λαζαρίδης δεν δίστασε να πει δημόσια ψέματα ότι δήθεν προσελήφθη ως μετακλητός, ενώ το ΦΕΚ του διορισμού του αναφέρει ρητώς ότι προσλαμβάνεται ως «ειδικός επιστήμονας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου» τόνισε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Σύνταξη
Πάνω από 3 εκατ. Ευρώ για το Νοσοκομείο Ρόδου για υλικοτεχνική αναβάθμιση από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου
Αυτοδιοίκηση 14.04.26

Πάνω από 3 εκατ. Ευρώ για το Νοσοκομείο Ρόδου για υλικοτεχνική αναβάθμιση από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

Γ. Χατζημάρκος: «Πίσω από κάθε χρηματοδότηση στην Δημόσια Υγεία και πίσω από κάθε νέο ιατρικό εξοπλισμό, υπάρχει ένας άνθρωπος. Ένας συνάνθρωπος μας, που θα το χρειαστεί όταν θα βρίσκεται σε αγωνία».

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ομολόγησε εκ νέου ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις να προσληφθεί – Να τον αποπέμψει ο πρωθυπουργός
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ομολόγησε εκ νέου ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις να προσληφθεί – Να τον αποπέμψει ο πρωθυπουργός

«Πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη καθώς διορίστηκε χωρίς πτυχίο εξαπατώντας το δημόσιο» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ στη σκιά όσων επικαλέστηκε σήμερα ο Μακάριος Λαζαρίδης σε συνέντευξή του

Σύνταξη
Λαζαρίδης: Δεν είχε πτυχίο πανεπιστημίου αλλά… δεν χρειαζόταν – «Το Μαξίμου δεν μου ζήτησε εξηγήσεις»
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Δεν είχε πτυχίο πανεπιστημίου ο Λαζαρίδης αλλά λέει ότι... δεν χρειαζόταν - «Το Μαξίμου δεν μου ζήτησε εξηγήσεις»

Το άσπρο μαύρο προσπάθησε να κάνει ο Μακάριος Λαζαρίδης καθώς παραδέχτηκε ότι δεν είχε τα τυπικά προσόντα για να προσληφθεί σε θέση επιστημονικού συμβούλου αλλά υποστήριξε ότι κάτι τέτοιο δεν χρειάζονταν παρά τις προβλέψεις του νόμου

Σύνταξη
Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εφ'όλης της ύλης: Η δουλειά, οι κρίσεις πανικού και η «τελεία» στη σχέση-ρουτίνα
Βίντεο 14.04.26

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εφ'όλης της ύλης: Η δουλειά, οι κρίσεις πανικού και η «τελεία» στη σχέση-ρουτίνα

«Δε θα πω ότι ένιωθα καταπιεσμένη όσο ότι ένιωθα ότι ρουτινιάζω και δεν έβγαινα από αυτήν την κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων η Ευρυδίκη Βαλαβάνη σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Δήμος Σερβίων: Πράσινο φως για τα μάρμαρα Τρανοβάλτου
Τοπική οικονομία 14.04.26

Δήμος Σερβίων: Πράσινο φως για τα μάρμαρα Τρανοβάλτου

Ο Δήμος Σερβίων σε ανάρτηση του αναφέρει ότι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ήρθε η έγκριση της τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης για το λατομείο μαρμάρου στη θέση «Μπιστιριά» Τρανοβάλτου.

Σύνταξη
Τότεναμ: Βουτιά στο κενό…
On Field 14.04.26

Τότεναμ: Βουτιά στο κενό…

Η 9η πιο ακριβή ομάδα στον κόσμο κατάφατσα με τον υποβιβασμό – Το 45% που «πνίγει» την Τότεναμ και όσα… έκανε μαζί για την φέρουν στην πιο δεινή θέση της σύγχρονης ιστορίας της

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 42χρονος για τη δολοφονία του 64χρονου στην Ευκαρπία – Αρνείται τις κατηγορίες
Ελλάδα 14.04.26

Προφυλακίστηκε ο 42χρονος για τη δολοφονία του 64χρονου στην Ευκαρπία - Αρνείται τις κατηγορίες

Η σορός του 64χρονου στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε το Μ. Σάββατο κοντά σε ρέμα στην Ευκαρπία - Ο 42χρονος άλλαξε την προανακριτική κατάθεση και δηλώνει αθώος, ωστόσο δεν έπεισε τις ανακριτικές αρχές

Σύνταξη
Διαμαρτυρία της Μπαρτσελόνα πριν τη ρεβάνς με την Ατλέτικο για το… χορτάρι του «Μετροπολιτάνο» (vid)
Champions League 14.04.26

Διαμαρτυρία της Μπαρτσελόνα πριν τη ρεβάνς με την Ατλέτικο για το… χορτάρι του «Μετροπολιτάνο» (vid)

Η Μπαρτσελόνα έκανε την τελευταία της προπόνηση πριν τη ρεβάνς με την Ατλέτικο και οι άνθρωποι του συλλόγου πήγαν... απευθείας σε αυτούς της UEFA για να διαμαρτυρηθούν για το χορτάρι του γηπέδου.

Σύνταξη
Στο Κόσοβο ο Δένδιας την Πέμπτη – Δεν θα είναι παρών στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή
Πολιτική 14.04.26

Στο Κόσοβο ο Δένδιας την Πέμπτη – Δεν θα είναι παρών στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή

Ο Νίκος Δένδιας θα επισκεφθεί την Ελληνική Δύναμη Κοσόβου, σε μία περίοδο που η Αθήνα δίνει ξανά έμφαση στις σχέσεις της με τα Βαλκάνια, σε ένα ταξίδι που «ήταν προγραμματισμένο εδώ και καιρό».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Φάμελλος: Πυρά σε Μητσοτάκη για Λαζαρίδη – «Σταθερότητα για τους απατεώνες, κατάντια για την Ελλάδα»
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Πυρά Φάμελλου σε Μητσοτάκη για Λαζαρίδη - «Σταθερότητα για τους απατεώνες, κατάντια για την Ελλάδα»

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι καλύπτει τον Μακάριο Λαζαρίδη τον οποίο έκανε υφυπουργό για να τον ανταμείψει που προστάτευσε το «δικαίωμα της σιωπής» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies