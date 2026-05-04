Τι λέει ο καπετάνιος που αψήφησε τα μποφόρ και μετέφερε βρέφος από τη Σκόπελο στο Βόλο

Καπετάνιος από την Αλόννησο πραγματοποίησε μια επικίνδυνη μεταφορά ενός βρέφους 19 μηνών από τη Σκόπελο στο Βόλο. Οι γονείς του ανησύχησαν όταν θεώρησαν πιθανό το ενδεχόμενο το βρέφος να είχε έρθει σε επαφή με ποντικοφάρμακο.

«Πήγα στη Σκόπελο, παρέλαβα τη μητέρα του βρέφους, το βρέφος, δυο γιατρούς και ξεκινήσαμε για το λιμάνι του Βόλου»

Η μεταφορά ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι απέκλειαν τη δυνατότητα αεροδιακομιδής με ελικόπτερο.

Αρχικά έγινε απόπειρα μεταφοράς του παιδιού με μικρό σκάφος, η οποία όμως απέτυχε λόγω της κακοκαιρίας. Τελικά, επιστρατεύτηκε ο καπετάνιος, ο οποίος με το σκάφος του αναχώρησε από την Αλόννησο, πήγε στη Σκόπελο και μετέφερε με επιτυχία το βρέφος στο νοσοκομείο του Βόλου.

Τι λέει ο καπετάνιος που μετέφερε το βρέφος

Τις στιγμές αγωνίας που επικράτησαν κατά τη μεταφορά του 19 μηνών βρέφους περιέγραψε ο Γιώργος Κυριαζής, ο ηρωικός καπετάνιος από την Αλόννησο, ο οποίος κλήθηκε να φέρει εις πέρας τη δύσκολη αποστολή, καθώς η διακομιδή πραγματοποιήθηκε κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες.

«Ειδοποιήθηκα ξημερώματα Πρωτομαγιάς ότι υπήρχε ένα περιστατικό στη Σκόπελο με ένα παιδάκι, που υπήρξε υπόνοια ότι έφαγε ποντικοφάρμακο. Με πήραν από το Λιμεναρχείο, αμέσως, μέσα σε πέντε λεπτά βρισκόμουν στο σκάφος. Πήγα στη Σκόπελο, παρέλαβα τη μητέρα του βρέφους, το βρέφος, δυο γιατρούς και ξεκινήσαμε για το λιμάνι του Βόλου», είπε ο καπετάνιος Γιώργος Κυριαζής μιλώντας στο Mega.

Όπως ανέφερε ο καπετάνιος, τέτοια περιστατικά διακομιδών συμβαίνουν συχνά, περίπου 3-4 φορές τον χρόνο, υπό άσχημες καιρικές συνθήκες, αφού το ελικόπτερο δεν είναι πάντα διαθέσιμο ή δεν μπορεί να πετάξει. «Πάντα εκτιμάμε τον καιρό. Πάντα βλέπουμε τις δυνατότητές μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.