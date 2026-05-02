Ωρες αγωνίας για 19μηνών βρέφος στη Σκόπελο
Οι γονείς του παιδιού ανησύχησαν όταν θεώρησαν πιθανό το ενδεχόμενο το βρέφος να είχε έρθει σε επαφή με ποντικοφάρμακο
Ωρες αγωνίες για ένα 19 μηνών βρέφος από την Σκόπελο το οποίο μεταφέρθηκε ανήμερα της Πρωτομαγιάς στον Βόλο καθώς οι γονείς του ανησύχησαν όταν θεώρησαν πιθανό το ενδεχόμενο το βρέφος να είχε έρθει σε επαφή με ποντικοφάρμακο.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ η μεταφορά αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς επιχειρήθηκε αρχικά με ιδιωτικό σκάφος, ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούσαν στην περιοχή δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωσή της, οδηγώντας σε προσωρινή επιστροφή.
Τελικά, με τη συνδρομή δεύτερου πλωτού μέσου που έφτασε από την Αλόννησο, το βρέφος μεταφέρθηκε με ασφάλεια στον Βόλο.
Στο Νοσοκομείο Βόλου οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στις απαραίτητες ιατρικές ενέργειες, μεταξύ των οποίων και πλύση στομάχου, ενώ το παιδί παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.
Αν και δεν παρουσίασε εμφανή συμπτώματα δηλητηρίασης, κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του για τουλάχιστον 48 ώρες, με επαναλαμβανόμενους ελέγχους, προκειμένου να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο επιπλοκής.
