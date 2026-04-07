Συναγερμός σήμανε στο Γενικό Νοσοκομείο στη Ρόδο. Ένα βρέφος 4 μηνών από το Ισραήλ μεταφέρθηκε στα επείγοντα του νοσοκομείου της Ρόδου με συμπτώματα αναπνευστικής δυσχέρειας, πυρετό και μειωμένη σίτιση. Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την άμεση εισαγωγή του για παρακολούθηση και θεραπεία, λόγω της κατάστασής του.

Το βρέφος νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Παίδων «Αγία Σοφία»

Ωστόσο, λίγες ώρες μετά την εισαγωγή, οι γονείς αποχώρησαν από το νοσοκομείο μαζί με το βρέφος, παρά τη σαφή αντίθεση των γιατρών. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε ανησυχία στο ιατρικό προσωπικό και ενεργοποίησε τις αρχές, καθώς θεωρήθηκε πιθανή έκθεση του παιδιού σε κίνδυνο, σύμφωνα με το dimokratiki.gr.

Η επιστροφή του στο νοσοκομείο στη Ρόδο αργότερα, σε εμφανώς βαρύτερη κατάσταση, οδήγησε σε επείγουσες ιατρικές παρεμβάσεις, διασωλήνωση και τελικά μεταγωγή στην Αθήνα με το ΕΚΑΒ. Ευτυχώς το βρέφος έχει πλέον σταθεροποιηθεί και αναμένεται να βγει από την εντατική μέσα σε 2 ημέρες.

Ρόδος: Το χρονικό της υπόθεσης

Τα γεγονότα ξεκινούν τη νύχτα της Πέμπτης 2 Απριλίου 2026 προς την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026, όταν, ζευγάρι Ισραηλινών ηλικίας 32 και 30 ετών μετέβη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου στη Ρόδο, συνοδεύοντας το βρέφος τους ηλικίας 4 μηνών. Το βρέφος παρουσίαζε δυσχέρεια στην αναπνοή, πυρετό και μειωμένη σίτιση.

Το βρέφος εξετάστηκε από εφημερεύοντα παιδίατρο και κρίθηκε ότι απαιτείται εισαγωγή στην κλινική για νοσηλεία, με δεδομένη την εικόνα που παρουσίαζε και τα συμπτώματα που είχαν καταγραφεί. Η απόφαση αυτή σήμαινε παρακολούθηση, κλινικοεργαστηριακό έλεγχο και υποστηρικτική αγωγή.

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, και συγκεκριμένα περίπου στις 4:00 της 3ης Απριλίου 2026, οι γονείς, πήραν το βρέφος και αποχώρησαν από το νοσοκομείο παρά την αντίθετη γνώμη του θεράποντος ιατρού. Η αποχώρηση αυτή καταγράφεται ως έξοδος χωρίς την ιατρική έγκριση που είχε ζητηθεί και ενώ το βρέφος είχε κριθεί ότι πρέπει να παραμείνει για νοσηλεία.

Το συμβάν προκάλεσε αναστάτωση στην κλινική και ενεργοποίησε τις αρχές. Ενημερώθηκε η αστυνομία και η Εισαγγελία για το περιστατικό έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο ενώ η υπόθεση πήρε δραματική τροπή το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Περί ώρα 19:55 της 3ης Απριλίου 2026, το βρέφος διεκομίσθη εκ νέου στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρουσιάζοντας αναπνευστική δυσχέρεια. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του μεταφέρθηκε άμεσα στην Παιδιατρική Κλινική.

Ακολούθησε κλινικοεργαστηριακός έλεγχος και ακτινογραφία θώρακος. Τα ευρήματα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έδειξαν σηπτική καταπληξία, σοκ, ένεκα πνευμονίας. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει ένα κρίσιμο και άμεσα απειλητικό για τη ζωή πλαίσιο, που απαιτούσε ταχύτατες αποφάσεις και επείγουσες παρεμβάσεις.

Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού πραγματοποιήθηκε διασωλήνωση του βρέφους. Η διασωλήνωση κρίθηκε αναγκαία ως μέτρο υποστήριξης της αναπνευστικής λειτουργίας, ενώ παράλληλα κινήθηκαν διαδικασίες για μεταφορά σε νοσοκομείο της Αθήνας, ώστε να συνεχιστεί η αντιμετώπιση σε εξειδικευμένο παιδιατρικό περιβάλλον.

Κατόπιν εκλήθη το ΕΚΑΒ και η μεταφορά οργανώθηκε για τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 4 Απριλίου 2026, με προορισμό το Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Αγία Σοφία». Η αεροδιακομιδή πραγματοποιήθηκε με συνοδεία του πατέρα, ενώ η μητέρα παρέμεινε στη Ρόδο, καθώς η οικογένεια έχει άλλα 3 ανήλικα παιδιά που βρίσκονταν στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.