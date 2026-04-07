Ρόδος: Γονείς πήραν το άρρωστο βρέφος τους χωρίς έγκριση από το νοσοκομείο – Νοσηλεύεται διασωληνωμένο
Οι εξετάσεις στο βρέφος στη Ρόδο έδειξαν σηπτική καταπληξία και σοκ, πιθανότατα λόγω πνευμονίας, μια κατάσταση που απειλούσε άμεσα τη ζωή του
- Γιατί αυτοκτονούν οι διπλάσιοι άνθρωποι στην Κρήτη – Τι λέει καθηγητής Ψυχιατρικής
- Αρχίζει η δίκη των αστυνομικών για τον ξυλοδαρμό και τα βασανιστήρια στον Βασίλη Μάγγο - «Να μη φιμωθεί η φωνή μας»
- Επιστρέφει από σήμερα τα διπλώματα οδήγησης ο δήμος Αθηναίων λόγω Πάσχα
- Προνοητικό το Πεκίνο: Εδώ και χρόνια προετοιμαζόταν για τους «καουμποϊσμούς» της Ουάσιγκτον
Συναγερμός σήμανε στο Γενικό Νοσοκομείο στη Ρόδο. Ένα βρέφος 4 μηνών από το Ισραήλ μεταφέρθηκε στα επείγοντα του νοσοκομείου της Ρόδου με συμπτώματα αναπνευστικής δυσχέρειας, πυρετό και μειωμένη σίτιση. Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την άμεση εισαγωγή του για παρακολούθηση και θεραπεία, λόγω της κατάστασής του.
Το βρέφος νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Παίδων «Αγία Σοφία»
Ωστόσο, λίγες ώρες μετά την εισαγωγή, οι γονείς αποχώρησαν από το νοσοκομείο μαζί με το βρέφος, παρά τη σαφή αντίθεση των γιατρών. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε ανησυχία στο ιατρικό προσωπικό και ενεργοποίησε τις αρχές, καθώς θεωρήθηκε πιθανή έκθεση του παιδιού σε κίνδυνο, σύμφωνα με το dimokratiki.gr.
Η επιστροφή του στο νοσοκομείο στη Ρόδο αργότερα, σε εμφανώς βαρύτερη κατάσταση, οδήγησε σε επείγουσες ιατρικές παρεμβάσεις, διασωλήνωση και τελικά μεταγωγή στην Αθήνα με το ΕΚΑΒ. Ευτυχώς το βρέφος έχει πλέον σταθεροποιηθεί και αναμένεται να βγει από την εντατική μέσα σε 2 ημέρες.
Ρόδος: Το χρονικό της υπόθεσης
Τα γεγονότα ξεκινούν τη νύχτα της Πέμπτης 2 Απριλίου 2026 προς την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026, όταν, ζευγάρι Ισραηλινών ηλικίας 32 και 30 ετών μετέβη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου στη Ρόδο, συνοδεύοντας το βρέφος τους ηλικίας 4 μηνών. Το βρέφος παρουσίαζε δυσχέρεια στην αναπνοή, πυρετό και μειωμένη σίτιση.
Το βρέφος εξετάστηκε από εφημερεύοντα παιδίατρο και κρίθηκε ότι απαιτείται εισαγωγή στην κλινική για νοσηλεία, με δεδομένη την εικόνα που παρουσίαζε και τα συμπτώματα που είχαν καταγραφεί. Η απόφαση αυτή σήμαινε παρακολούθηση, κλινικοεργαστηριακό έλεγχο και υποστηρικτική αγωγή.
Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, και συγκεκριμένα περίπου στις 4:00 της 3ης Απριλίου 2026, οι γονείς, πήραν το βρέφος και αποχώρησαν από το νοσοκομείο παρά την αντίθετη γνώμη του θεράποντος ιατρού. Η αποχώρηση αυτή καταγράφεται ως έξοδος χωρίς την ιατρική έγκριση που είχε ζητηθεί και ενώ το βρέφος είχε κριθεί ότι πρέπει να παραμείνει για νοσηλεία.
Το συμβάν προκάλεσε αναστάτωση στην κλινική και ενεργοποίησε τις αρχές. Ενημερώθηκε η αστυνομία και η Εισαγγελία για το περιστατικό έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο ενώ η υπόθεση πήρε δραματική τροπή το απόγευμα της ίδιας ημέρας.
Περί ώρα 19:55 της 3ης Απριλίου 2026, το βρέφος διεκομίσθη εκ νέου στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρουσιάζοντας αναπνευστική δυσχέρεια. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του μεταφέρθηκε άμεσα στην Παιδιατρική Κλινική.
Ακολούθησε κλινικοεργαστηριακός έλεγχος και ακτινογραφία θώρακος. Τα ευρήματα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έδειξαν σηπτική καταπληξία, σοκ, ένεκα πνευμονίας. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει ένα κρίσιμο και άμεσα απειλητικό για τη ζωή πλαίσιο, που απαιτούσε ταχύτατες αποφάσεις και επείγουσες παρεμβάσεις.
Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού πραγματοποιήθηκε διασωλήνωση του βρέφους. Η διασωλήνωση κρίθηκε αναγκαία ως μέτρο υποστήριξης της αναπνευστικής λειτουργίας, ενώ παράλληλα κινήθηκαν διαδικασίες για μεταφορά σε νοσοκομείο της Αθήνας, ώστε να συνεχιστεί η αντιμετώπιση σε εξειδικευμένο παιδιατρικό περιβάλλον.
Κατόπιν εκλήθη το ΕΚΑΒ και η μεταφορά οργανώθηκε για τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 4 Απριλίου 2026, με προορισμό το Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Αγία Σοφία». Η αεροδιακομιδή πραγματοποιήθηκε με συνοδεία του πατέρα, ενώ η μητέρα παρέμεινε στη Ρόδο, καθώς η οικογένεια έχει άλλα 3 ανήλικα παιδιά που βρίσκονταν στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.
- Η «Αποστολή» φωτίζει τη δύναμη της ευκαιρίας μέσα από την ιστορία του 17χρονου Θωμά
- ΒΗΜΑ: Κυκλοφορεί το Μ. Σάββατο μαζί με τη νέα σειρά του Αρκά
- Πειραιάς: Σκύλος επιτέθηκε και δάγκωσε 2χρονο κοριτσάκι στο κεφάλι
- Τζέι Ντι Βανς: Έφτασε στη Βουδαπέστη και ξεκινά προεκλογικό αγώνα για τον Όρμπαν
- Πρωταθλητές NCAA οι Μίσιγκαν Γούλβερινς (vids)
- Θεσσαλονίκη: Παρίσταναν άλλους για να αδειάζουν λογαριασμούς – Τους «έκαψε» η παρατηρητικότητα ενός υπαλλήλου
- Ξεκίνησε η καταβολή του Μεταφορικού Ισοδύναμου στους νησιώτες
- Αρχεία Έπσταϊν: Ποια η σχέση του Τζέφρι Έπσταϊν με τον Τόμι Μοτόλα;
