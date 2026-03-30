Πάτρα: Σοκάρουν οι καταγγελίες γιατρού για το τραυματισμένο βρέφος – Ξαφνική εισαγγελική εντολή για αστυνομική φύλαξη

Εντολή από την Εισαγγελία Πύργου για αστυνομική φύλαξη του 10 μηνών βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών δόθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας γεγονός που καταδεικνύει τη σοβαρότητα της υπόθεσης και ότι οι έρευνες συνεχίζονται.

Παράλληλα υπάρχουν πληροφορίες ότι τις τελευταίες ημέρες η 18χρονη μητέρα του μωρού έχει εξαφανιστεί.

«Το παιδί ήταν διαλυμένο»

Την ίδια ώρα μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό της Πάτρας ο πρόεδρος του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει κανένα περιθώριο καθυστέρησης» για το συγκεκριμένο βρέφος.

Όπως είπε, το παιδί πρέπει να απομακρυνθεί άμεσα από το περιβάλλον που μεγάλωνε και να τοποθετηθεί σε ασφαλή οικογένεια, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο επιστροφής.

Ο κ. Γιαννόπουλος περιέγραψε το βρέφος ως «κυριολεκτικά διαλυμένο», μεταφέροντας –όπως ανέφερε– την εικόνα που του έδωσαν οι γιατροί, και υπογράμμισε ότι ακόμη και σε τόσο μικρή ηλικία, τα τραύματα της κακοποίησης αφήνουν βαθιά ψυχικά αποτυπώματα.

Παράλληλα, κατήγγειλε σοβαρές δυσλειτουργίες στο σύστημα παιδικής προστασίας, με παιδιά να παραμένουν «παρκαρισμένα» σε νοσοκομεία ή να μετακινούνται μακριά από το οικείο τους περιβάλλον λόγω έλλειψης δομών.

Κλείνοντας, προειδοποίησε ότι χωρίς άμεσες παρεμβάσεις και ουσιαστική ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας, παρόμοια περιστατικά θα συνεχίσουν να επαναλαμβάνονται, καλώντας τις αρχές να δράσουν πριν υπάρξουν νέα θύματα.

«Ίσως να αλλοιωθήκαν σημαντικά ευρήματα»

Σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση της υπόθεσης του βρέφους ανακύπτουν και από τις καταγγελίες του παιδοχειρουργού Βασίλη Αλεξόπουλου, ο οποίος μίλησε στον MAX FM 93,4.

Όπως υποστήριξε, το παιδί παρέμεινε για δέκα ημέρες στο νοσοκομείο Πύργου χωρίς να ειδοποιηθούν άμεσα οι αρμόδιες αρχές και ο ιατροδικαστής, γεγονός που ενδέχεται να αλλοίωσε κρίσιμα ευρήματα και να καθυστέρησε την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στο κάταγμα μηρού που έφερε το βρέφος, χαρακτηρίζοντάς το «gold standard» ένδειξη κακοποίησης για αυτή την ηλικία. Όπως εξήγησε, σε ποσοστό 90-95% τέτοια κατάγματα σε βρέφη συνδέονται με κακοποίηση, έως ότου αποδειχθεί το αντίθετο. Παράλληλα, απέρριψε τη διάκριση μεταξύ παραμέλησης και κακοποίησης, τονίζοντας ότι η παραμέληση αποτελεί μορφή κακοποίησης. Επιπλέον, έκανε λόγο για ύποπτα σημάδια στο σώμα του παιδιού, όπως πιθανό ανθρώπινο δάγκωμα, το οποίο –κατά την εκτίμησή του– δεν συνάδει με τους ισχυρισμούς της οικογένειας.

Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι και οι αναφορές του για ευρύτερο πρόβλημα στη Δυτική Ελλάδα. Ο κ. Αλεξόπουλος αποκάλυψε ότι υπάρχουν και άλλες σοβαρές υποθέσεις κακοποίησης παιδιών υπό διερεύνηση, κάνοντας λόγο για περιστατικά που έχουν ήδη κατατεθεί στις αρμόδιες αρχές τόσο από τον ίδιο όσο και από άλλους γιατρούς. Μάλιστα, σημείωσε ότι στην περιοχή έχουν καταγραφεί ακόμη και περιπτώσεις απώλειας παιδιών, αφήνοντας αιχμές για συστηματικές αδυναμίες στην έγκαιρη παρέμβαση και προστασία ανηλίκων.

Παράλληλα, κατήγγειλε σοβαρές θεσμικές ελλείψεις, επισημαίνοντας ότι η απουσία ενιαίου πρωτοκόλλου διαχείρισης περιστατικών παιδικής κακοποίησης οδηγεί σε καθυστερήσεις και ασυνεννοησία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Ζήτησε την άμεση εφαρμογή συγκεκριμένου πλαισίου ενεργειών, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση κινητοποίηση των αρχών σε κάθε ύποπτο περιστατικό.