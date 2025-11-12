Δεύτερες σκέψεις κάνει η Ρεάλ Μαδρίτης για την ανανέωση του Βινίσιους

Η Ρεάλ Μαδρίτης σκόπευε να ανανεώσει το συμβόλαιο του Βινίσιους έως το 2029, ωστόσο ο Βραζιλιάνος δεν κάνει… εύκολο το έργο για τον Φλορεντίνο Πέρεθ.

Συγκεκριμένα, ο 25χρονος θέλει να γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στη «Βασίλισσα», ξεπερνώντας τον Κίλιαν Εμπαπέ, με τον οποίο έχουν περίπου τις ίδιες αποδοχές ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Δεν… ψήνονται στη Ρεάλ για τον Βινίσιους

Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα, ο Πέρεθ δεν σκοπεύει να δεχτεί τις απαιτήσεις του Βινίσιους και έχει στο μυαλό του να τον πουλήσει. Υπενθυμίζεται ότι είχε υπάρξει προσφορά την περασμένη σεζόν για τον Βραζιλιάνο από την Αλ Χιλάλ, με το αδιανόητο ποσό των 300 εκατομμυρίων, ωστόσο η Ρεάλ δεν μπήκε ποτέ σε συζητήσεις. Πλέον τα δεδομένα φαίνεται να έχουν αλλάξει και, όπως αναφέρουν οι Ισπανοί, η τρέχουσα τιμή πώλησης που έχουν ορίσει οι Μαδριλένοι ανέρχεται στα 150 εκατομμύρια ευρώ.

Με το συμβόλαιο του Βινίσιους να λήγει το 2027 και τη Ρεάλ να μη φαίνεται διατεθειμένη να του αυξήσει τις αποδοχές στα 20 εκατομμύρια που ζητάει, η υπόθεση του παίκτη όσον αφορά το μέλλον του φαίνεται πως θα κυριαρχήσει στις μεταγραφικές συζητήσεις, με μερικές ομάδες, όπως η Μάντσεστερ Σίτι, να παρακολουθούν ήδη την περίπτωσή του. Και με δεδομένα τα ήδη αρκετά μαζεμένα περιστατικά προκλητικής συμπεριφοράς του το τελευταίο διάστημα στη Μαδρίτη, ίσως σύντομα το μέλλον του να συνεχιστεί μακριά από την ισπανική πρωτεύουσα.