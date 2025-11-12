Δεύτερες σκέψεις κάνει η Ρεάλ Μαδρίτης για την ανανέωση του Βινίσιους
Κάτι η συνεχώς προκλητική συμπεριφορά του, κάτι οι υπερβολικές οικονομικές απαιτήσεις του Βινίσιους, αναγκάζουν τη Ρεάλ Μαδρίτης και τον πρόεδρό της, Φλορεντίνο Πέρεθ, να κάνει δεύτερες σκέψεις για την ανανέωση του συμβολαίου του Βραζιλιάνου.
- Στον πάτο της ΕΕ η Ελλάδα όσον αφορά στους μισθούς πλήρους απασχόλησης - Ξεπέρασε μόνο τη Βουλγαρία
- Σχεδόν αδύνατο για το ανθρώπινο αυτί να διακρίνει τη μουσική από AI - Απαισιόδοξοι οι ακροατές
- Ισχυρή ριπή ανέμου σηκώνει στον αέρα ολόκληρη τη σκεπή εστιατορίου στο Καβούρι (βίντεο)
- Σοκαριστικό βίντεο με οδηγό τρένου στο Σαν Φρανσίσκο που αποκοιμήθηκε έχοντας ταχύτητα 80 χλμ./ώρα
Η Ρεάλ Μαδρίτης σκόπευε να ανανεώσει το συμβόλαιο του Βινίσιους έως το 2029, ωστόσο ο Βραζιλιάνος δεν κάνει… εύκολο το έργο για τον Φλορεντίνο Πέρεθ.
Συγκεκριμένα, ο 25χρονος θέλει να γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στη «Βασίλισσα», ξεπερνώντας τον Κίλιαν Εμπαπέ, με τον οποίο έχουν περίπου τις ίδιες αποδοχές ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ.
Δεν… ψήνονται στη Ρεάλ για τον Βινίσιους
Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα, ο Πέρεθ δεν σκοπεύει να δεχτεί τις απαιτήσεις του Βινίσιους και έχει στο μυαλό του να τον πουλήσει. Υπενθυμίζεται ότι είχε υπάρξει προσφορά την περασμένη σεζόν για τον Βραζιλιάνο από την Αλ Χιλάλ, με το αδιανόητο ποσό των 300 εκατομμυρίων, ωστόσο η Ρεάλ δεν μπήκε ποτέ σε συζητήσεις. Πλέον τα δεδομένα φαίνεται να έχουν αλλάξει και, όπως αναφέρουν οι Ισπανοί, η τρέχουσα τιμή πώλησης που έχουν ορίσει οι Μαδριλένοι ανέρχεται στα 150 εκατομμύρια ευρώ.
Με το συμβόλαιο του Βινίσιους να λήγει το 2027 και τη Ρεάλ να μη φαίνεται διατεθειμένη να του αυξήσει τις αποδοχές στα 20 εκατομμύρια που ζητάει, η υπόθεση του παίκτη όσον αφορά το μέλλον του φαίνεται πως θα κυριαρχήσει στις μεταγραφικές συζητήσεις, με μερικές ομάδες, όπως η Μάντσεστερ Σίτι, να παρακολουθούν ήδη την περίπτωσή του. Και με δεδομένα τα ήδη αρκετά μαζεμένα περιστατικά προκλητικής συμπεριφοράς του το τελευταίο διάστημα στη Μαδρίτη, ίσως σύντομα το μέλλον του να συνεχιστεί μακριά από την ισπανική πρωτεύουσα.
- Υπό… παρακολούθηση από την Premier League ο Μανδάς
- Παναθηναϊκός: Έστειλε επιστολές στις Ομοσπονδίες Ουρουγουάης και Πολωνίας λόγω Πελίστρι – Σφιντέρσκι
- Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League Phase
- Γκος: «Ο Ολυμπιακός με άφησε να φύγω» – Τι είπε για την επιστροφή του στο ΣΕΦ
- Αταμάν: «Στο σύστημά μου με τον Σλούκα όλα είναι πιο άνετα»
- Ο Καλάθης βάζει τρίποντο και… καρφώνει το βλέμμα στον Σπανούλη (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις