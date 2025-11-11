Συνεχίζει να προκαλεί ο Βινίσιους: Τα έβαλε μέχρι και με οπαδό της Ράγιο (vid)

Ο Βινίσιους Τζούνιορ το τελευταίο διάστημα απασχολεί την επικαιρότητα -κυρίως- για όσα κάνει και λέει εκτός αγωνιστικού χώρου.

Αυτή τη φορά, ο Βραζιλιάνος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης «πιάστηκε» από την κάμερα να… μονολογεί, αλλά και να μιλά προς τους οπαδούς της Ράγιο Βαγιεκάνο στον αγώνα της περασμένης Κυριακής.

Το βίντεο που… καίει τον Βινίσιους

Ο Βινίσιους άκουγε τα υβριστικά συνθήματα των οπαδών της Ράγιο και φαίνεται στο βίντεο να μιλά στον… εαυτό του λέγοντας πως «δεν είμαι τόσο κακός, ελάτε τώρα, το ξέρετε κι εσείς».

Ενώ λίγο αργότερα φαίνεται να… προκαλεί τον κόσμο στις εξέδρες την ώρα που τους απευθύνει το λόγο με την ατάκα «πληρώνετε έναν χρόνο για να με βλέπετε να παίζω».

Ωστόσο, αυτό που οι κάμερες έπιασαν να λέει ο Βινίσιους και να έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι όταν τα έβαλε σε κάποια φάση με του συμπαίκτες και τον προπονητή του.

Συγκεκριμένα είπε στον Ντιν Χάουσεν πως «παίζουμε όλο με μεγάλες μπαλιές! Ποιος το θέλει αυτό;», ενώ μετά τις αλλαγές του Τσάμπι Αλόνσο λέει «Θεέ μου, είναι σαν να μην θέλουμε να νικήσουμε!».