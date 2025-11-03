«Ο Βινίσιους θέλει τον ίδιο μισθό με τον Εμπαπέ»

Ψηλά τον πήχη, πιο ψηλά δεν γίνεται, έχει βάλει ο Βινίσιους Τζούνιορ στις συζητήσεις που κάνει με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την πρόωρη ανανέωση του συμβολαίου του που λήγει το 2027. Ο πρώην επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης αναφέρθηκε στη φημολογία που επικρατεί για την καθυστέρηση της συμφωνίας, βγάζοντας στη φόρα ότι θέλει τον ίδιο μισθό με τον Εμπαπέ. Θυμίζουμε ότι το καλοκαίρι του 2024, ο Γάλλος σταρ συμφώνησε με τη Ρεάλ μέχρι το 2029 έναντι 15 εκατ. ευρώ ετησίως, συν ένα μπόνους 150 εκατ. ευρώ που θα καταβληθεί μέσα σε πέντε χρόνια, ενώ διατηρεί και ένα ποσοστό των δικαιωμάτων της εικόνας του.

Όταν ο Βινίσιους, σύμφωνα πάντα με όσα είχαν διαρρεύσει, είχε ανανεώσει το 2022, υπέγραψε συμβόλαιο αξίας 75 εκατομμυρίων ευρώ για πέντε σεζόν, μέχρι το 2027. Ο Βραζιλιάνος πλησιάζει τα 20 εκατομμύρια καθαρά ετησίως. Ο Εμπαπέ, μπορεί να κερδίζει 15 εκατομμύρια ανά σεζόν, όμως υπάρχει το πλούσιο μπόνους της υπογραφής, το οποίο θεωρείται μισθός!

Για αυτό το θέμα πήρε θέση ο Πρέντραγκ Μιγιάτοβιτς που κατά την άποψή του ο Εμπαπέ αξίζει να παίρνει περισσότερα χρήματα από τον Βινίσιους. «Αν ο Βινίσιους περιμένει να κερδίζει το ίδιο με τον Εμπαπέ, κάνει λάθος. Ο Εμπαπέ αξίζει υψηλότερο μισθό επειδή ήρθε με ελεύθερη μεταγραφή, άρα η Ρεάλ δεν πλήρωσε ούτε σεντ γι’ αυτόν», δήλωσε ο Μιγιάτοβιτς σε ισπανικό ραδιόφωνο.

Εμμέσως πλην σαφώς, ο γεννημένος στο Μαυροβούνιο Πρέντραγκ Μιγιάτοβιτς προβλέπει ότι η Ρεάλ δεν θα δώσει τα ίδια χρήματα στον Βινίσιους. Και εξήγησε: «Η Ρεάλ Μαδρίτης διαχειρίστηκε τους μισθούς πολύ καλά την τελευταία δεκαετία. Όταν ανανέωνε συμβόλαια για παίκτες όπως ο Ρονάλντο, ο Μόντριτς και ο Ράμος, απέφευγαν να εμπλέκονται σε διαμάχες για το ποιος κερδίζει περισσότερα. Άφηναν παίκτες να φύγουν όταν ήταν απαραίτητο, και αυτή είναι η σωστή προσέγγιση».

Τέλος, προειδοποίησε για εσωτερικές αντιπαλότητες σχετικά με τους μισθούς: «Αυτά τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει λόγος να δημιουργείται ανταγωνισμός για το ποιος κερδίζει περισσότερα. Αν είσαι ευχαριστημένος, μείνε. Αν δεν είσαι, βρες άλλους τρόπους να βγάλεις χρήματα εκτός του συλλόγου».