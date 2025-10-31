Πρόταση-μαμούθ 200 εκατ. ευρώ ετοιμάζει η Παρί Σεν Ζερμέν για τον Βινίσιους

Η αντίδραση του Βινίσιους Τζούνιορ όταν έγινε αλλαγή στο El Clasico με την Μπαρτσελόνα πυροδότησε σενάρια μεταγραφής του από τη Ρεάλ Μαδρίτης. «Η Παρί Σεν Ζερμέν ετοιμάζει προσφορά 200 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Βινίσιους από τη Ρεάλ Μαδρίτης», είναι η… βόμβα που έριξε το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο συνδρομητικών αθλητικών καναλιών, RMC Sport.

Παράλληλα, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει βάλει στο κάδρο να ανανεώσει πρόωρα το συμβόλαιο του Βινίσιους Τζούνιορ, με σκοπό να κόψει τη φόρα τόσο σε ομάδες από τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, όσο και άλλων ευρωπαϊκών συλλόγων που θα ήθελαν τον βραζιλιάνο. Όμως, σύμφωνα με το RMC Sport προέκυψε η Παρί Σεν Ζερμέν η οποία φέρεται αν βλέπει σοβαρά την περίπτωσή του αλλά και να τον θεωρεί ιδανική επιλογή να γίνει ο επόμενος σούπερ σταρ της ομάδας ως διάδοχος του Εμπαπέ.

Προς το παρόν, τη συγκεκριμένη είδηση-βόμβα δεν έχουν σχολιάσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης ούτε οι εκπρόσωποι του Βινίσιους έχουν εκδώσει επίσημη απάντηση. Όμως, ο κύβος ερρίφθη και αναμένονται εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα. Τόσο σε αυτό της παραμονής του στη Ρεάλ όσο και στο ενδεχόμενο να αλλάξει φανέλα.

Το «γαλλικό σενάριο» για τον Βινίσιους Τζούνιορ πυροδοτήθηκε με αφορμή την αντίδρασή του στο 71’ του αγώνα της Ρεάλ με την Μπαρτσελόνα όταν ο Τσάμπι Αλόνσο τον έκανε αλλαγή, αντίδραση που εξέπληξε τον Αλόνσο, τους συμπαίκτες τους αλλά και τους οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης.

«Εγώ; Εγώ; Προπονητή, προπονητή!» φέρεται να φώναξε με δυσπιστία ο Βινίσιους πριν φύγει τρέχοντας στα αποδυτήρια, ενώ ο Ροντρίγκο είχε πάρει τη θέση του στο τερέν. Το περιστατικό δεν ξέφυγε από τις κάμερες και, σύμφωνα με το DAZN, ο επιθετικός ακούστηκε να μουρμουρίζει: «Φεύγω, καλύτερα να φύγω!»

Ρόλο πυροσβέστη έπαιξε ο προπονητής τερματοφυλάκων Λουίς Γιόπις, ο οποίος πήγε στα αποδυτήρια για καλμάρει τον Βινίσιους. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Βραζιλιάνος επέστρεψε στον πάγκο και μετά τον αγώνα, ο Αλόνσο διαβεβαίωσε τους δημοσιογράφους ότι το θέμα θα διευθετηθεί εσωτερικά.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Χοσέ Λουίς Σάντσες, ο Βινίσιους ζήτησε συγγνώμη από τους συμπαίκτες του και το προπονητικό επιτελείο, και κατ’ ιδίαν από τον ίδιο τον Αλόνσο. «Παραδέχτηκε το λάθος του και το επιτελείο το είδε ως ένα θετικό βήμα προς τα εμπρός», ανέφερε ο Σάντσες.