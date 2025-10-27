Το τρίτο… μέρος του Clasico: Ο Βινίσιους, το «μην με αγγίζεις κλαψιάρη» και τα «καρφιά» για Γιαμάλ (vids, pics)

Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε το Clasico του ισπανικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου επικρατώντας με 2-1 της Μπαρτσελόνα, σε ένα ματς με πάρα πολύ μεγάλη ένταση στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Και όπως είναι φυσικό, όταν ένα ντέρμπι έχει ένταση, θα έχει και… τρίτο ημίχρονο. Τα ισπανικά ΜΜΕ προφανώς συνεχίζουν να ασχολούνται με την αναμέτρηση η οποία μονοπώλησε το ενδιαφέρον των τελευταίων ημερών και όπως φαίνεται θα συνεχίσει να το μονοπωλεί για λίγο ακόμα.

Υπενθυμίζουμε ότι χθες, μετά το σφύριγμα της λήξης, οι παίκτες έγιναν ένα κουβάρι εντός αγωνιστικού χώρου, με τον Καρβαχάλ και τον Βινίσιους να ζητούν τον λόγο από τον Γιαμάλ σε έντονο ύφος, προτού εκείνος αποχωρήσει προς τα αποδυτήρια.

🚨🗣️ | Lamine Yamal’s response to Vinicius: «COME INSIDE THE TUNNEL, LET’S TALK!» pic.twitter.com/Q4pOXTE47t — MatchdayHQ (@TheMatchdayHQ) October 26, 2025

Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, ο Καρβαχάλ είπε στον Γιαμάλ: «Μιλάς πολύ», με τον 18χρονο να απαντά: «Πάμε να τα πούμε μέσα στα αποδυτήρια». Στη συνέχεια, στη διαμάχη μπήκε και ο Βινίσιους, λέγοντας στον 18χρονο: «Πασάρεις την μπάλα μόνο πίσω, τίποτα περισσότερο από αυτό. Απλώς την έδινες πίσω στους αμυντικούς. Μιλάς πολύ, μίλα τώρα!». Τότε ο Ισπανός σταρ της Μπαρτσελόνα του απάντησε: «…κι εσύ γι’ αυτό έχασες τη Χρυσή Μπάλα», με τον Βίνι να του απαντά πάλι:«Μην με αγγίζεις κλαψιάρη».

Vinicius jr to Yamal: “ you talk too much, talk now” Yamal: “ You lost the ballonD’or for same reason ” 😭😭😭 pic.twitter.com/6axw8mgoJv — 𝙷𝚊𝚛𝚛𝚒𝚜𝚘𝚗 (@fcbharrison) October 26, 2025

Η δήλωση του Τσουαμενί για Γιαμάλ και Clasico

Επίσης, μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Τσουαμενί, στις δηλώσεις που έκανε, δεν είχε κανένα πρόβλημα με αυτές τις σκηνές, λέγοντας μάλιστα ότι: «Μου αρέσει αυτό. Στο τέλος του παιχνιδιού, είδαμε λίγο τους παίκτες να τσακώνονται μεταξύ τους, μας βοήθησε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί».

Ο 25χρόνος μέσος δεν απέφυγε να απαντήσει και στις ερωτήσεις σχετικά με τις δηλώσεις του Λαμίν Γιαμάλ λέγοντας πως: «Είναι εντάξει, είναι μόνο λόγια, δεν υπάρχουν κακές προθέσεις. Μας έκανε λίγο πιο αποφασιστικούς και μας βοήθησε στο να κερδίσουμε».

«Αν ο Λαμίν θέλει να μιλήσει, δεν υπάρχει πρόβλημα αφήστε τον να μιλήσει. Το παιχνίδι όμως κρίνεται στο γήπεδο και εμείς κερδίσαμε στο γήπεδο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι με το παιχνίδι μας και κοιτάμε μπροστά για τη συνέχεια».

🤷‍♂️ «¿Lamine? Son solo palabras, no hay mala intención». ‼️ «Si quiere hablar que hable, el partido se juega en el campo». 🗣️ Tchouaméni, a @EduAguirre7, sobre las palabras del jugador culé en la previa del partido. pic.twitter.com/lE1V6XDwZ9 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 26, 2025

Ο διεθνής Γάλλος πρόσθεσε στη συνέχεια: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι με τη σημερινή νίκη, κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, υλοποιήσαμε το σχέδιο του αγώνα. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι, αλλά στο τέλος της ημέρας ήταν μόνο τρεις βαθμοί, έχουμε κι άλλους βαθμούς να κερδίσουμε για να πάρουμε το πρωτάθλημα και πρέπει να ανέβουμε επίπεδο».