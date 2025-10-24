Προκλητικός Γιαμάλ πριν το Clasico: «Στη Ρεάλ κλέβουν και μετά παραπονιούνται» (vid)
Ο 18χρονος άσος της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ προκαλεί με τις δηλώσεις του ενόψει του μεγάλου ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο Λαμίν Γιαμάλ άναψε… φωτιές λίγες ημέρες πριν το πρώτο Clasico της σεζόν 2025/26, εξαπολύοντας επίθεση προς τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο νεαρός σταρ της Μπαρτσελόνα σχολίασε με αιχμηρό τρόπο τους «μερένχες», κατηγορώντας τους πως «κλέβουν και μετά παραπονιούνται».
Ο 18χρονος μίλησε σε εκπομπή του Kings League στο Twitch, όπου ο Ίμπαϊ Λιάνος τον ρώτησε αν η ομάδα του, η Porcinos FC, μοιάζει με τη Ρεάλ. Η απάντηση του Γιαμάλ ήταν άμεση και προκάλεσε αίσθηση:«Ναι, κλέβουν και μετά παραπονιούνται. Αυτό κάνουν».
Όταν ο παρουσιαστής τον ρώτησε αν όντως πιστεύει ότι «η Ρεάλ κλέβει», ο Γιαμάλ δεν έκανε πίσω, επιμένοντας στην άποψή του.
Σε ερώτηση για το αν αισθάνεται έτοιμος να σκοράρει απέναντι στην ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο, ο 18χροονος απάντησε με αυτοπεποίθηση:«Το έχω ήδη κάνει, δεν θυμάσαι;».
Το χαρακτηριστικό βίντεο με την ατάκα του Γιαμάλ
Ibai: «Ah, ¿el Madrid roba?»
Lamine: «A ver…» pic.twitter.com/he3T66C5Fy
— Kings League Spain (@KingsLeague) October 23, 2025
Την περσινή σεζόν, οι «μπλαουγκράνα» είχαν απόλυτη κυριαρχία απέναντι στη Ρεάλ, μετρώντας τέσσερις νίκες σε ισάριθμα ματς. Στην πρώτη συνάντηση, στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», στην ίδια ημερομηνία και έδρα που θα γίνει και το φετινό ματς ο Γιαμάλ είχε σκοράρει, συμβάλλοντας στο εμφατικό 4-0 της Μπαρτσελόνα.
