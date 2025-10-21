Καλές στιγμές με Ράσφορντ και Γιαμάλ για την Μπαρτσελόνα (vids)
Η Μπαρτσελόνα είχε δύο καλές στιγμές με τον Μάρκους Ράσφορντ και τον Λαμίν Γιαμάλ.
Η Μπαρτσελόνα βρήκε δύο καλές ευκαιρίες στο ξεκίνημα της αναμέτρησης με αντίπαλο τον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστικής της League Phase του Champions League.
Οι Καταλανοί απείλησαν αρχικά με τον Μάρκους Ράσφορντ στο 5ο λεπτό. Ο Μπαλντέ ανέβηκε από τα αριστέρα, έκανε το γύρισμα προς τον Άγγλο, αλλά το σουτ του πέρασε λίγο πάνω από τα δοκάρια του Τζολάκη.
Στο 9′, ο Λαμίν Γιαμάλ ελίχθηκε από τα αριστερά, έπαιξε το ένα-δύο με τον Μαρκ Κασαδό και προσπάθησε να κάνει το γύρισμα προς τον Ράσφορντ, αλλά ξανά ο Τζολάκης έβαλε το σώμα του και απομάκρυνε τον κίνδυνο.
