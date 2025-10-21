Μεγάλη ευκαιρία με Ποντένσε για τον Ολυμπιακό (vid)
Άγγιξε το γκολ στο 1′ ο Ολυμπιακός με τον Ποντένσε
Ο Ολυμπιακός είχε την πρώτη καλή στιγμή στην αναμέτρηση, με τους «ερυθρόλευκους» να αγγίζουν το γκολ, δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του παιχνιδιού με την Μπαρτσελόνα για την 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League.
Ο Ντάνιελ Ποντένσε απέφυγε τον αντίπαλό του και σούταρε δυνατά έξω από τη μεγάλη περιοχή της Μπαρτσελόνα, αλλά ο Σέζνι απέκρουσε σε κόρνερ.
Δείτε την ευκαιρία του Ποντένσε:
