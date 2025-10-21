Οι οπαδοί του Ολυμπιακού «έντυσαν» στα «ερυθρόλευκα» τη Βαρκελώνη (vid)
Εντυπωσιακό «παρών» δίνουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη, λίγη ώρα πριν το μεγάλο ματς της ομάδας τους με την Μπαρτσελόνα.
Όλα τα βλέμματα στρέφονται στη Βαρκελώνη, καθώς στις 19:45 Μπαρτσελόνα και Ολυμπιακός θα αναμετρηθούν στο «Μονζουίκ» για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Περισσότεροι από 3.000 οπαδοί των Πειραιωτών έχουν κατακλύσει την πόλη και την έχουν μετατρέψει σε μικρό… «Γεώργιος Καραϊσκάκης», κάνοντας πάρα πολύ αισθητή την παρουσία τους.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού πηγαίνουν μαζικά προς το γήπεδο και την ίδια ώρα τραγουδούν συνθήματα, σε μία ατμόσφαιρα η οποία θυμίζει Πειραιάς!
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Δείτε και το σχετικό βίντεο της ΠΑΕ Ολυμπιακός με τους οπαδούς της ομάδας στη Βαρκελώνη:
Είσαι στο μυαλό… στην Βαρκελώνη! 🔴⚪#OlympiacosFC #Fans #Barcelona #UCL #BARCAOLY pic.twitter.com/nJwxNxeRSV
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 21, 2025
