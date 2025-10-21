Οι οπαδοί του Ολυμπιακού «έντυσαν» στα «ερυθρόλευκα» τη Βαρκελώνη (vid)

Όλα τα βλέμματα στρέφονται στη Βαρκελώνη, καθώς στις 19:45 Μπαρτσελόνα και Ολυμπιακός θα αναμετρηθούν στο «Μονζουίκ» για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Περισσότεροι από 3.000 οπαδοί των Πειραιωτών έχουν κατακλύσει την πόλη και την έχουν μετατρέψει σε μικρό… «Γεώργιος Καραϊσκάκης», κάνοντας πάρα πολύ αισθητή την παρουσία τους.

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού πηγαίνουν μαζικά προς το γήπεδο και την ίδια ώρα τραγουδούν συνθήματα, σε μία ατμόσφαιρα η οποία θυμίζει Πειραιάς!

Δείτε και το σχετικό βίντεο της ΠΑΕ Ολυμπιακός με τους οπαδούς της ομάδας στη Βαρκελώνη: