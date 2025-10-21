Υπόκλιση της Marca για την «ελληνική ‘εισβολή’ στο Μονζουίκ» (vid)

Υπόκλιση στον κόσμο του Ολυμπιακού από τη Marca! Η κορυφαία ισπανική εφημερίδα ανέβασε βίντεο με την πορεία των οπαδών των Πειραιωτών προς το Μονζουίκ κάνοντας λόγο στη λεζάντα της για «ελληνική εισβολή»!

Ο κόσμος των «ερυθρόλευκων» έχει ήδη πάρει θέση στο Ολυμπιακό στάδιο της Βαρκελώνης για το μεγάλο παιχνίδι με τους Καταλανούς στην τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Για να φτάσουν πάντως μέχρι το γήπεδο οι οπαδοί του Ολυμπιακού, ταλαιπωρήθηκαν καθώς πέρασαν από πολύ αυστηρούς ελέγχους των ισπανικών Αρχών ενώ τους αφαιρέθηκαν και προσωπικά αντικείμενα όπως Powerbank, ακόμη και κινητά τηλέφωνα.

Δείτε το βίντεο: