Ολυμπιακός: Με αυτή τη φανέλα θα αγωνιστεί κόντρα στην Μπαρτσελόνα (pics)
Ποδόσφαιρο 21 Οκτωβρίου 2025

Ολυμπιακός: Με αυτή τη φανέλα θα αγωνιστεί κόντρα στην Μπαρτσελόνα (pics)

Ο Ολυμπιακός έκανε γνωστή τη φανέλα που θα φορέσουν οι παίκτες του στον αγώνα απέναντι στην Μπαρτσελόνα για το Champions League.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αναβλητικότητα: Γιατί σε «πιάνει» και πώς θα την ξεπεράσεις

Αναβλητικότητα: Γιατί σε «πιάνει» και πώς θα την ξεπεράσεις

Spotlight

Έτοιμος για το μεγάλο παιχνίδι στο Μονζουίκ είναι ο Ολυμπιακός, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα (21/10, 19:45), για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση, οι «ερυθρόλευκοι» δημοσίευσαν τη φανέλα που θα φορέσουν απέναντι στους «Μπλαουγκράνα». Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα αγωνιστούν απέναντι στην ομάδα του Χάνσι Φλικ με τη δεύτερη εμφάνιση, τη λευκή με κόκκινες λεπτομέρειες.

Η δημοσίευση του Ολυμπιακού

Sport: «Νούμερο ένα κίνδυνος για την άμυνα της Μπαρτσελόνα ο Ελ Κααμπί»

Η καταλανική Sport αποθέωσε τον αρχισκόρερ του Ολυμπιακού, Αγιούμπ Ελ Κααμπί και τον ανακύρηξε ως τον αριθμό ένα, κίνδυνο για την άμυνα των «μπλαουγκράνα», ενώ στέκεται και στις απουσίες που θα έχει στο σημερινό ματς η ομάδα του Χάνσι Φλικ.

«Η Μπαρτσελόνα αναγκάζεται να παίξει χωρίς τον μεγάλο της εκτελεστή. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι παραμένει εκτός δράσης λόγω ρήξης στον δικέφαλο μηριαίο, ενώ ο Χάνσι Φλικ δεν μπορεί να υπολογίζει ούτε στον Φεράν Τόρες, που αναμένεται να επιστρέψει για το «κλάσικο» της Κυριακής. Αντίθετα, στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Ο Αγιουμπ Ελ Κααμπί, το «κανόνι» του Πειραιά, βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα· μόλις προέρχεται από δύο γκολ στο 0–2 επί της Λάρισας για τη Super League και δείχνει έτοιμος για μια ακόμη ευρωπαϊκή πρόκληση.

Η περσινή σεζόν ήταν ορόσημο για τον Ολυμπιακό. Με τον Μεντιλίμπαρ στον πάγκο και τον Ελ Κααμπί στην κορυφή της επίθεσης, οι «ερυθρόλευκοι» κατέκτησαν το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους, το Conference League. Ο Μαροκινός επιθετικός αναδείχθηκε ο απόλυτος πρωταγωνιστής, πετυχαίνοντας 11 γκολ στα νοκ άουτ και καταρρίπτοντας ένα ρεκόρ που μέχρι τότε ανήκε σε ονόματα-θρύλους όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Καρίμ Μπενζεμά και ο Ρανταμέλ Φαλκάο.

Τη σεζόν 2024–25, ο Ελ Κααμπί συνέχισε να γράφει ιστορία. Αν και σταμάτησε στα επτά γκολ στο Europa League, βγήκε πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης, μοιραζόμενος την κορυφή με τον Μπρούνο Φερνάντες και τον Κάσπερ Χογκ. Τώρα, στα 32 του, κυνηγά το «τριπλό άλμα»: από την Conference στην Europa και πλέον στη μεγαλύτερη σκηνή όλων, στο Champions League.

Μετά από δύο αγώνες χωρίς γκολ (0–0 με τον Πάφος και 2–0 ήττα στο Emirates από την Άρσεναλ), ο Ελ Κααμπί διψά να γίνει ο πρώτος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού που θα σκοράρει στη φετινή διοργάνωση. Κι αν ψάχνει την ιδανική στιγμή, δύσκολα θα υπάρξει καλύτερη από το να το κάνει απέναντι στη Μπαρτσελόνα, μπροστά στα μάτια όλης της Ευρώπης.

Στο πλευρό του θα έχει και 2.700 Έλληνες φιλάθλους που ταξιδεύουν στη Βαρκελώνη για να στηρίξουν την ομάδα. Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει χωρίς τον τραυματία Ροντινέι, αλλά με τον Ουκρανό Γιαρέμτσουκ ξανά στη διάθεση του προπονητή, έπειτα από τον τραυματισμό στη γάμπα.

Η πορεία του Ελ Κααμπί είναι η ιστορία ενός μαχητή. Από τη γειτονιά του Καζαμπλάνκα και τα 14 γκολ με τη φανέλα της Γουϊντάντ, μέχρι την Τουρκία και την πρόκληση του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ο Μαροκινός φορ απέδειξε ότι ποτέ δεν είναι αργά για να αγγίξεις τη δόξα. Στον Πειραιά λατρεύεται σαν ήρωας και ο ίδιος μοιάζει αποφασισμένος να γράψει ακόμα ένα κεφάλαιο — αυτή τη φορά απέναντι στους Καταλανούς», τονίζει στο αφιέρωμα της στον επιθετικό του Ολυμπιακού η μεγάλη αθλητική εφημερίδα της Βαρκελώνης, Sport.

Πώς αντιδρά το Μαξίμου στη διαφοροποίηση Δένδια
Παρασκήνιο 21.10.25

Πώς αντιδρά το Μαξίμου στη διαφοροποίηση Δένδια

Κυβερνητικές πηγές, μετά τα ηχηρά μηνύματα του Νίκου Δένδια, ο οποίος κινήθηκε σε άλλη γραμμή από το Μαξίμου, υποστήριζαν ότι τα 7 συναρμόδια υπουργεία έδειξαν εμπράκτως την στάση τους, υπογράφοντας την τροπολογία.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Μικρή Πρέσπα κινδυνεύει από την κλιματική αλλαγή – Εικόνες από drone δείχνουν την στάθμη να πέφτει δραματικά
Ελλάδα 21.10.25

Η Μικρή Πρέσπα κινδυνεύει από την κλιματική αλλαγή – Εικόνες από drone δείχνουν την στάθμη να πέφτει δραματικά

Σταθερή είναι η πτώση του νερού στη Μικρή Πρέσπα από πέρσι, λόγω της κλιματικής αλλαγής με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να συρρικνωθεί ή να μετατραπεί σε στενό ποτάμι με ανυπολόγιστες συνέπειες στη βιοποικιλότητα.

Σύνταξη
Αυτό το σπάνιο αυγό Fabergé ενδέχεται να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ σε δημοπρασία
Νιφάδες χιονιού 21.10.25

Αυτό το σπάνιο αυγό Fabergé ενδέχεται να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ σε δημοπρασία

Το Winter Egg του οίκου Fabergé δημοπρατήθηκε για πρώτη φορά από τον Christie's στη Γενεύη το 1994 για 7.263.500 ελβετικά φράγκα (περίπου 7.860.000 ευρώ), καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης επαναφέρει το αίτημα για έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο
Ελλάδα 21.10.25

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης επαναφέρει το αίτημα για έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης υπογράμμισε με επιστολή του στους Κυριάκο Πιερρακάκη και Νίκη Κεραμέως την εκτίναξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών με 172.000 φορολογούμενους να μπαίνουν στη λίστα οφειλετών

Σύνταξη
Μεσσηνία: «Τρελοί και κακοπροαίρετοι γύρω μου» – Τα τελευταία μηνύματα του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ με φίλο του
Ελλάδα 21.10.25

Μεσσηνία: «Τρελοί και κακοπροαίρετοι γύρω μου» – Τα τελευταία μηνύματα του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ με φίλο του

Το Live News αποκάλυψε μία συνομιλία που είχε ο δολοφονημένος επιχειρηματίας με τον φίλο του - Σε αυτή τη συζήτηση αναφέρεται στην επίθεση που είχε δεχθεί λίγες ημέρες νωρίτερα: 

Σύνταξη
Γάζα, Σουδάν, Αφγανιστάν: Η Αντζελίνα Τζολί φέρνει τον πόλεμο στη Ρώμη – «Που είναι η βοήθεια;»
The Good Life 21.10.25

Γάζα, Σουδάν, Αφγανιστάν: Η Αντζελίνα Τζολί φέρνει τον πόλεμο στη Ρώμη – «Που είναι η βοήθεια;»

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης (Festa del Cinema di Roma) υποκλίθηκε στην αύρα της Αντζελίνα Τζολί, αλλά η άφιξη της Αμερικανίδας σταρ στο κόκκινο χαλί δεν ήταν απλώς μια λαμπερή εμφάνιση, αλλά ένα πολιτικό και προσωπικό μανιφέστο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακυρώνεται η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη
«Δεν υπάρχουν σχέδια» 21.10.25

Ακυρώνεται η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση Τραμπ-Πούτιν. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας τόνισε ότι η Ρωσία επιμένει στη δική της φόρμουλα για λήξη του πολέμου.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι πολιτικές δυνάμεις που υιοθέτησαν ακροδεξιά ρητορική και τώρα τρέχουν να σώσουν ό,τι σώζεται
Μάχη μέχρι εσχάτων 21.10.25

Οι πολιτικές δυνάμεις που υιοθέτησαν ακροδεξιά ρητορική και τώρα τρέχουν να σώσουν ό,τι σώζεται

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα έχει στην ατζέντα του θέματα που αν δεν αντιμετωπιστούν θα ενισχύσουν περαιτέρω την ακροδεξιά στην ΕΕ. Ωστόσο οι κυρίαρχες δυνάμεις συνέβαλαν στο φαινόμενο της ανόδου της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Επτά μυστικά μακροζωίας – Τι λέει ένας άνδρας 101 ετών
Μια υπέροχη ζωή 21.10.25

Επτά μυστικά μακροζωίας – Τι λέει ένας άνδρας 101 ετών

Ο Σι Λίμπερμαν μοιράστηκε με την Washington Post τα «μυστικά» που του επέτρεψαν να φτάσει αισίως την ηλικία των 101 ετών. Ήρθε πολλές φορές κοντά στον θάνατο, αλλά θεωρεί ότι υπήρξε και πολύ τυχερός.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η πρώτη αντίδραση Δένδια για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη μετά την ηχηρή διαφοροποίηση
Δείτε το βίντεο 21.10.25 Upd: 20:25

Η πρώτη αντίδραση Δένδια για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη μετά την ηχηρή διαφοροποίηση

Λίγα λεπτά μετά το «καρφί» για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη η συνέχεια δόθηκε έξω από το ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετάνια». Τι απάντησε στους εκπροσώπους του Τύπου ο Νίκος Δένδιας.

Σύνταξη
ΟΗΕ: Οι απειλές και οι μυστικές ενέργειες των ΗΠΑ «παραβιάζουν την κυριαρχία της Βενεζουέλας»
Κόσμος 21.10.25

ΟΗΕ: Οι απειλές και οι μυστικές ενέργειες των ΗΠΑ «παραβιάζουν την κυριαρχία της Βενεζουέλας»

Επιτροπή εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ προειδοποίησαν πως οι επιθέσεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα οδηγούν σε πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση, ενώ παραβιάζουν την κυριαρχία του Καράκας.

Σύνταξη
