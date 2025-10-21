Ολυμπιακός: Αυτή την 11άδα επέλεξε ο Μεντιλίμπαρ κόντρα στη Μπαρτσελόνα (pic)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα στον «Μονζουίκ»(19:45), για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τον Χοσέ ΛουίςΜεντιλίμπαρ να παρατάσσει τους Πειραιώτες με την ίδια 11άδα όπως και στο ματς με την Άρσεναλ.

Ο Βάσκος τεχνικός ξεκινάει την ομάδα του μεγάλου λιμανιού μετον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Κοστίνια, Πιρόλα, Ρέτσο και Ορτέγκαστην τετράδα της άμυνας. Οι Έσε και Γκαρθία θα είναι στα χαφ, με τους Ποντένσε, Τσικίνιο και Ζέλσον πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Συνοπτικά η 11άδα: Τζολάκης, Κοστίνια, Πιρόλα, Ρέτσος,Ορτέγκα, Γκαρθία, Έσε, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ζέλσον και Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Ντιόγκο Νασιμέντο, Γιάρεμτσουκ, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Μπρούνο, Πνευμονίδης, Μουζακίτης και Ταρέμι.

Οι Ερυθρόλευκοι στις δύο πρώτες αγωνιστικές της League Phase του Champions League ήρθαν ισόπαλοι 0-0 με την Πάφο στο «Γ. Καραϊσκάκης» και έχασαν με 2-0 από την Άρσεναλ, ενώ από την άλλη, η Μπαρτσελόνα του Χάνσι Φλικ νίκησε εκτός έδρας την Νιουκάστλ με 2-1 και ηττήθηκε εκτός έδρας από την Παρί Σεν Ζερμέν με 2-1.

Η ενδεκάδα της Μπαρτσελόνα: Σέζνι, Μπαλντέ, Γκαρθία, Κουμπαρσί, Κουντέ, Κασαδό, Πέδρι, Φερνάντες, Γιαμάλ, Φερμίν, Ράσφορντ.

Στον πάγκο κάθονται οι: Κοχέν, Αλέρ, Αραούχο, Τόρες, Μαρτίν, Ντε Γιονγκ, Μπερνάλ, Τορέντς, Μπάρτζι, Φερνάντες Τ., Ερνάντες, Εσπάρτ.