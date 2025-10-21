Χιμένεθ: «Το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός θα είναι αγώνας σε στιλ… Μεντιλίμπαρ»

Συνέντευξη στο ισπανικό μέσο «cope.es», παραχώρησε ο προπονητής του Άρη, Μανόλο Χιμένεθ και αναφέρθηκε με πολύ θερμά λόγια στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, κάνοντας λόγο για έναν υπέροχο προπονητή που έχει την ικανότητα να βγάζει τον καλύτερο εαυτό των παικτών του.

Επίσης αναφερόμενος στο μεγάλο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό (19:45), εξήγησε γιατί οι «ερυθρόλευκοι» δεν θα παίξουν αμυντικά, αλλά θα κυνηγήσουν αυτό που τους αναλογεί παίζοντας επιθετικά. Μάλιστα ο τεχνικός του Άρη προειδοποίησε τους συμπατριώτες του πως οι ελληνικές ομάδες «πάντα απειλούν».

Αρχικά ο Χιμλένεθ μίλησε για το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: «Θα είναι ένας αγώνας σε στιλ Μεντιλιμπάρ. Είναι ένας προπονητής που βγάζει τον καλύτερο εαυτό των παικτών του. Σέβεται πολύ την Μπαρτσελόνα, αλλά γνωρίζει ότι αν αμυνθούν πολύ κοντά στην περιοχή του πέναλτι, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα χάσουν. Είναι ένας υπέροχος προπονητής με μία από τις δύο ισχυρότερες ομάδες στην Ελλάδα».

Επίσης ο Ισπανός τεχνικός του Άρη πρόσθεσε: «Οι ελληνικές ομάδες πάντα απειλούν και έχουν ταχύτητα στην αρχή. Έχουν αναπτυχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια».

Ακόμη ανέλυσε τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας του Χάνσι Φλικ: «Ως ομάδα, παίζουν καλό ποδόσφαιρο. Είναι πολύ δύσκολο να τους σταματήσεις. Όλες οι ομάδες υποφέρουν όταν οι μεγάλοι παίκτες λείπουν. Είναι φυσιολογικό να πέφτει η απόδοσή τους. Θα δουλέψουν σκληρά για να επιστρέψουν υγιείς οι παίκτες που λείπουν. Άλλες ομάδες, όπως η δική μου (σ.σ. εννοεί τον Άρη), έχουν πέντε παίκτες και αυτό είναι πολύ αισθητό», », σχολίασε για τη μακρά λίστα τραυματισμών των Μπλαουγκράνα.

Όσον αφορά την άμυνα της Μπάρτσα, η οποία λειτούργησε τόσο καλά πέρυσι, ο Μανόλο Χιμένεθ εξήγησε ότι «υπάρχουν πάντα δικαιολογίες. Κοιτάζοντας σε παγκόσμιο επίπεδο, η πίεση που άσκησε την περασμένη σεζόν ήταν ασφυκτική. Είναι θέμα να επιμείνουμε στο στυλ του Χάνσι Φλικ και να εμπιστευτούμε τη δουλειά του. Πρέπει να κάνουμε αυτή την πίεση αποτελεσματική και να διασφαλίσουμε ότι η άμυνα παρέχει καλή κάλυψη».

Κοιτάζοντας μπροστά στο Clásico καθώς η Ρεάλ υποδέχεται τη Μπαρτσελόνα την Κυριακή (26/10, 17:15) σημείωσε: «Από την εμπειρία σου, αν παίζεις με το μυαλό σου στραμμένο σε ένα άλλο παιχνίδι, είναι πιθανό να τα κάνεις θάλασσα και τα δύο. Πρέπει να σκεφτείς πόσα διακυβεύει η Μπαρτσελόνα σε αυτό το παιχνίδι και, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί ο αγώνας, να το διαχειριστείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», κατέληξε ο Χιμένεθ