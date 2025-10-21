Στο πλευρό των «ερυθρόλευκων» και στην Βαρκελώνη ο Βαγγέλης Μαρινάκης (vid)
Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης είναι και στο Μονζουίκ, για να παρακολουθήσει από κοντά το μεγάλο παιχνίδι των πειραιωτών με την Μπαρτσελόνα
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Μπαρτσελόνα στο Μονζουίκ, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και οι πρωταθλητές Ελλάδος θα παλέψουν απέναντι σε μια από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες.
Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης είναι πάντα στο πλευρό των «ερυθρόλευκων» και δίνει το παρών και στο Μονζουίκ, για να παρακολουθήσει από τα επίσημα του Σταδίου, την μεγάλη αναμέτρηση των πειραιωτών με την Μπάρτσα.
Ο ηγέτης της ομάδας του λιμανιού κατέβηκε και στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας συνομιλία με τον Κριστιάν Καρεμπέ, τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς και τον Κώστα Καραπαπά, λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της αναμέτρησης.
Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης χαιρέτησε τους παίκτες του Ολυμπιακού, όταν οι «ερυθρόλευκοι» κατευθύνθηκαν προς τα αποδυτήρια.
